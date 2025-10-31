Китай не будет заниматься завершением войны: зачем Трамп на самом деле встречался с Си

Китай не будет давить на Россию, потому что Путин обеспечивает его интересы, отметил политический эксперт.

Встреча Трампа с Си Цзиньпном / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Ключевые тезисы Загороднего:

Китай не будет давить на Россию, потому что Путин его полностью устраивает

Си Цзиньпин спокойно выкачивает ресурсы РФ

Трамп понял, что с Путиным нет смысла разговаривать, а нужно говорить с Китаем

Встречу президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина не стоит воспринимать как прямой шаг к урегулированию войны в Украине, хотя она имеет определенное стратегическое значение. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По словам эксперта, Китай не будет давить на Россию, поскольку Путин обеспечивает китайские интересы. Пока США отвлекают свои ресурсы на войну России и Украины, Китай ограждает себя от влияния Штатов и спокойно выкачивает ресурсы из РФ.

"Поэтому Китай никогда раньше не занимался урегулированием войны в Украине, не будет он этого делать и сейчас, даже после встречи Трампа и Си Цзиньпина", - отметил он.

Загородний отметил, что Китай не способен обеспечить ремонт всей нефтегазовой инфраструктуры РФ, в частности НПЗ. Поэтому Украине важно продолжать бить по территории РФ, создавая предпосылки для блэкаута и паралича российской экономики.

"Трамп понял, что с Путиным нет смысла разговаривать, а нужно говорить о будущем России с ее настоящим хозяином - Китаем. Поэтому здесь речь не идет о приглашении в переговорный процесс. США и Китай решают вопросы комплексно, прежде всего, о торговле, но не только", - добавил политический эксперт.

Позиция Китая / Инфографика: Главред

Какие интересы Китая в войне - мнение журналиста

Журналист Вадим Денисенко считает, что Китай не заинтересован в полном поражении или полной победе России. По его словам, Пекину выгодна ослабленная, зависимая от него Россия, в которой центр влияния смещен на восток.

Идеальный для Китая исход войны - когда и Москва, и Киев смогут заявить о "своей победе". Такой баланс, по мнению Денисенко, дает Пекину максимальные стратегические преимущества.

Из положительного эксперт отмечает, что рано или поздно Китай и США будут вынуждены договориться и после этого украинский вопрос неизбежно войдет в более широкий комплекс соглашений по Европе.

Переговоры Трампа с Си Цзиньпином - новости по теме

Как сообщал Главред, встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина состоялась 30 октября в Пусане. Основная цель переговоров - обсуждение двусторонних отношений и вопросов, представляющих взаимный интерес, включая войну России против Украины.

Также президент США Дональд Трамп отметил, что они с Си Цзиньпином договорились совместно работать над урегулированием войны. Президент подчеркнул, что главной задачей является завершение войны и минимизация человеческих потерь, а вопрос российской нефти и экономической выгоды во время обсуждений не поднимались.

Кроме этого, встреча Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее может стать ключевым шагом в попытках США завершить войну в Украине. Поскольку поддержка Китая важна для Москвы, Трамп планировал убедить Пекин ослабить связи с Россией.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

