Термоядерная революция в энергетике: Китай создаёт "искусственное Солнце"

Алексей Тесля
29 октября 2025, 04:50
В основе реактора находится сосуд Дьюара, напоминающий гигантский вакуумный термос.
BEST разработан Институтом физики плазмы / коллаж Главред, фото скриншот

  • Конструкция установки оптимизирована для достижения коэффициента энергетического прироста Q=5
  • В основе реактора находится сосуд Дьюара, напоминающий гигантский вакуумный термос

Китай к концу 2027 года планирует завершить строительство термоядерного реактора BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), известного как "Искусственное солнце".

Технология и потенциал

BEST разработан Институтом физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP) как компактный высокополевой токамак, пишет Global Times.

Конструкция установки оптимизирована для достижения коэффициента энергетического прироста Q=5 — то есть реактор должен вырабатывать в пять раз больше энергии, чем потребляет для запуска термоядерной реакции.

Секрет сверхвысоких температур

В основе реактора находится сосуд Дьюара, напоминающий гигантский вакуумный термос. Он изолирует сверхпроводящие магниты, охлаждаемые до минус 269°C, которые удерживают плазму, нагретую свыше 100 миллионов градусов.

Между экспериментом и будущим

Проект BEST позиционируется как шаг между экспериментальным токамаком EAST и будущим китайским демонстрационным термоядерным реактором CFEDR.

Экологическое преимущество термоядерного синтеза

В отличие от традиционных атомных станций, основанных на делении ядра, термоядерный синтез не производит опасные долгоживущие радиоактивные отходы. Топливо — изотопы водорода, включая дейтерий, который содержится в воде, — практически неисчерпаемо.

Угроза ядерной катастрофы: мнение эксперта

Ольга Кошарная прокомментировала ситуацию на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС. По её словам, радиационной опасности на станции в данный момент нет — все блоки находятся в режиме холодной остановки. Она считает, что слухи о возможной катастрофе и отказе генераторов являются паникой, а главной задачей остаётся стабильное обеспечение работы инфраструктуры и логистики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за действий страны-агрессора России временно оккупированная Запорожская атомная электростанция находилась без электроэнергии. Москва готовится украсть станцию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Как сообщал Главред, ранее российский беспилотник взорвался неподалеку Южно-Украинской атомной электростанции после сбития. Это произошло примерно в 800 метрах от периметра атомной станции.

Об источнике: Global Times

Китайская ежедневная газета, таблоид. Специализируется на освещении международных событий. Структурное подразделение газеты "Жэньминь жибао". Издаётся с 1993 года. Тираж китайской версии — 1,5 млн экземпляров. Выходит пять раз в неделю, с понедельника по пятницу. Владелец - Центральный комитет КПК.

