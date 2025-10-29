Термоядерная революция в энергетике: Китай создаёт "искусственное Солнце"

В основе реактора находится сосуд Дьюара, напоминающий гигантский вакуумный термос.

BEST разработан Институтом физики плазмы

Важно:

Конструкция установки оптимизирована для достижения коэффициента энергетического прироста Q=5

В основе реактора находится сосуд Дьюара, напоминающий гигантский вакуумный термос

Китай к концу 2027 года планирует завершить строительство термоядерного реактора BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), известного как "Искусственное солнце".

Технология и потенциал

BEST разработан Институтом физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP) как компактный высокополевой токамак, пишет Global Times.

Конструкция установки оптимизирована для достижения коэффициента энергетического прироста Q=5 — то есть реактор должен вырабатывать в пять раз больше энергии, чем потребляет для запуска термоядерной реакции.

Секрет сверхвысоких температур

В основе реактора находится сосуд Дьюара, напоминающий гигантский вакуумный термос. Он изолирует сверхпроводящие магниты, охлаждаемые до минус 269°C, которые удерживают плазму, нагретую свыше 100 миллионов градусов.

Между экспериментом и будущим

Проект BEST позиционируется как шаг между экспериментальным токамаком EAST и будущим китайским демонстрационным термоядерным реактором CFEDR.

Экологическое преимущество термоядерного синтеза

В отличие от традиционных атомных станций, основанных на делении ядра, термоядерный синтез не производит опасные долгоживущие радиоактивные отходы. Топливо — изотопы водорода, включая дейтерий, который содержится в воде, — практически неисчерпаемо.

Global Times Китайская ежедневная газета, таблоид. Специализируется на освещении международных событий.

