УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина в 2024 начнет строить 4 ядерных реактора - министр энергетики

Дмитрий Видоменко
25 января 2024, 20:55
Украина этим летом или осенью планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов, заявляет руководитель Министерства энергетики Герман Галущенко.
Реактор, Галущенко
Как говорит министр энергетики Герман Галущенко, Украина хочет построить 4 новых ядерных реактора / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

В этом году Украина планирует начать строительство четырех ядерных реакторов на Хмельницкой АЭС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко.По словам министра энергетики, два блока будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина планирует импортировать из Болгарии, а еще два ‒ будут использовать западные технологии корпорации Westinghouse.

Кроме того, говорит Галущенко, все четыре реактора будут построены на Хмельницкой атомной электростанции на западе Украины.

"Нам нужны корпуса. Мы хотим сразу сделать третий и четвертый блоки", — подчеркнул министр.

видео дня

Как пишет Reuters, сейчас три АЭС на подконтрольной Украине территории обеспечивают более 55% потребностей страны в электричестве, однако власти намерены максимально расширить данный сектор ‒ для того, чтобы компенсировать временную оккупацию русскими агрессорами крупнейшей атомной станции в Европе — Запорожской АЭС.

"Если бы мы сегодня получили корпуса реакторов, я думаю, что прошло бы 2,5 года, и мы бы имели в работе третий реактор", — сказал Галущенко.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта

Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года.

В прошло году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Хмельницкая область атомная энергетика Запорожская АЭС Герман Галущенко
Реклама

Главное за день

Орбан приедет впервые с 2010 года: Украина готовится к визиту - Стефанишина

Орбан приедет впервые с 2010 года: Украина готовится к визиту - Стефанишина

21:27 Украина
Украина в 2024 начнет строить 4 ядерных реактора - министр энергетики

Украина в 2024 начнет строить 4 ядерных реактора - министр энергетики

20:55 Украина
"Будем платить страшную цену": полковник анонсировал очень жесткую мобилизацию

"Будем платить страшную цену": полковник анонсировал очень жесткую мобилизацию

20:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:40

Наготове отправить в клинику: у Тодоренко снова проблемы со здоровьем детей

21:27

Орбан приедет впервые с 2010 года: Украина готовится к визиту - Стефанишина

21:11

70 на 30, что пленных в Ил-76 не было: в РФ "посыпался" фейк Симоньян и Ко

20:55

Украина в 2024 начнет строить 4 ядерных реактора - министр энергетики

20:31

"Будем платить страшную цену": полковник анонсировал очень жесткую мобилизацию

Россия способна поглотить две страны бывшего СССР и атаковать Балтию из Беларуси – ЖдановРоссия способна поглотить две страны бывшего СССР и атаковать Балтию из Беларуси – Жданов
20:21

МОН затвердило дати проведення НМТ: вступники складатимуть іспити з 4 предметів

20:14

20-летняя дочь Елены Кравец показала романтику с "любовью всей ее жизни"

20:05

Как поменять доллары правильно: в Нацбанке рассказали о важной детали

19:56

Как Екатерина Бужинская выглядела 30 лет назад: певица показала фото

Реклама
19:50

На фронте задвухсотили элитного снайпера "Косого": охота длилась всего 3 минутыВидео

19:31

Видит себя "спасителем Европы": Шольц тайно надеется на победу Трампа – BILD

19:20

Радовались оккупации Украины: Кошмал рассказала о неприятной поездке в Кишинев

19:17

Снег с дождем и мощный ветер: где в Украине будет худшая погода

19:10

Прошли сутки: Кремль до сих пор не смог предьявить тела погибших Ил-76мнение

19:05

Лунный календарь на 26 января: к чему следует быть внимательным

19:00

Защитники борются внутри мясорубки: Дикий о том, к чему привел дефицит боеприпасов

18:56

Россияне нашли новый способ обойти ВСУ в Авдеевке: бойцы не впечатлены

18:45

Пенсии в Украине пересчитают: сильно ли увеличат выплаты

18:20

"Процесс переговоров стартовал": Стефанишина рассказала о чем договорились с ЕС

18:09

Отменили спектакль "о Мариуполе" и пианиста Путина: Бедняков обратился к украинцам

Реклама
18:02

Что делать если один наушник работает, а один - нет: несложные трюки помогут каждому

18:00

Sportarena выпустила документалку о роте ударных БпЛА "Фаворит", которую патронирует Favbet

18:00

Работает безотказно: как разжечь угли без средства для розжига

17:45

"Украинцев держат за идиотов?": военная раскритиковала "сказки" о контрнаступлении

17:43

Это настоящая "революция": на Западе оценили новую стратегию ВСУ против России

17:38

Можно ли есть зубчик чеснока каждый день: неожиданное влияние на организм

17:26

"Большая война в Европе неизбежна": Латвия призывает укреплять безопасность

16:48

Из чего на самом деле изготавливают паприку: ответ поразит всех

16:45

Мужчина переоделся в свою девушку и отправился на экзамен, но что-то пошло не так

16:44

РФ использует на фронте газовые гранаты: они содержат смертоносные вещества

16:36

Настя Каменских отреагировала на слухи про беременность и развод жутковатым фото

16:35

РФ пошла на штурм ВСУ: ее встретили Брэдли и рой FPV-дронов, все закончилось эпичноВидео

16:24

В Украине хотят ввести базовую военную службу для всех граждан до 25 лет - Чернев

16:12

За секунду потерял всю семью: россияне в Харькове убили жену и дочь военногоФото

16:11

Его разметут со стола и тарелки оближут: шикарный рецепт нового салатаВидео

16:06

99% людей ее даже не используют: для чего нужна дырка в стенке холодильника

15:47

Почему нельзя мыть пол 26 января: 4 запрета, которые нельзя нарушать в этот день

15:39

Путин поставил оккупантам новые ключевые задачи к перевыборам - разведка

15:39

Орбан откажется от вето на 50 млрд евро Украине - глава финского МИД

15:32

Осуждает одобрение документа: омбудсмен возразил нормам законопроекта о мобилизации

Реклама
15:29

Бобер построил дом в водосточной трубе и заблокировал 60 домов: к чему это привело

15:20

Украине удалось вернуть в бюджет 1,5 миллиарда на схеме по закупке снарядов

15:02

В Таиланде задержали группу Би-2 и могут депортировать в Россию

14:53

Заполнить документы и доплатить налоги: кто из украинцев обязан поделиться со страной

14:48

На полигоне под Иловайском много погибших оккупантов: РФ пожаловалась на атаку ВСУ

14:34

Молчание обрело голос: Тина Кароль презентовала новый трек ко Дню рожденияВидео

14:26

Как сделать, чтобы одежда не соскальзывала с вешалок: 5 простых решений

14:19

В Украине от мобилизации забронируют еще одну группу граждан: кого коснется

14:18

Украинский певец рассказал, как продюсеры мюзикла променяли его на Киркорова

14:12

На Ил-76 должны были лететь кремлевские VIP-персоны, но ФСБ не пустила на борт - ГУР

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять