Украина в 2024 начнет строить 4 ядерных реактора - министр энергетики

Украина этим летом или осенью планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов, заявляет руководитель Министерства энергетики Герман Галущенко.

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Как говорит министр энергетики Герман Галущенко, Украина хочет построить 4 новых ядерных реактора / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

В этом году Украина планирует начать строительство четырех ядерных реакторов на Хмельницкой АЭС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко.По словам министра энергетики, два блока будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина планирует импортировать из Болгарии, а еще два ‒ будут использовать западные технологии корпорации Westinghouse.

Кроме того, говорит Галущенко, все четыре реактора будут построены на Хмельницкой атомной электростанции на западе Украины.

"Нам нужны корпуса. Мы хотим сразу сделать третий и четвертый блоки", — подчеркнул министр.

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Как пишет Reuters, сейчас три АЭС на подконтрольной Украине территории обеспечивают более 55% потребностей страны в электричестве, однако власти намерены максимально расширить данный сектор ‒ для того, чтобы компенсировать временную оккупацию русскими агрессорами крупнейшей атомной станции в Европе — Запорожской АЭС.

"Если бы мы сегодня получили корпуса реакторов, я думаю, что прошло бы 2,5 года, и мы бы имели в работе третий реактор", — сказал Галущенко.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта

Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года.

В прошло году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

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