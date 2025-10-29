Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Предстоящие переговоры президента США Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина могут иметь решающее значение для давления на Россию в вопросе войны против Украины.

https://glavred.info/world/soglashenie-po-ukraine-i-katastrofa-dlya-putina-chego-zhdat-ot-vstrechi-trampa-i-si-czinpina-10710620.html

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина - что получит Украина и что ждет Россию / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Когда состоятся переговоры Трампа и Си Цзиньпина - позиции сторон перед переговорами

Какое соглашение по Украине могут заключить Трамп и Си Цзиньпин

Может ли Китай "кинуть" Путина и отказаться от закупки российской нефти

Запланированная встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином 30 октября 2025 года может серьезно повлиять на ход войны России против Украины. Изменение китайской позиции по поддержке России или закупке нефти из страны-агрессора способны подорвать переговорную стратегию Кремля или открыть новые варианты для Украины.

Главред собрал основное, что стоит знать о переговорах Трампа и Си Цзиньпина и чего ждать Украине от их последствий.

Когда состоятся переговоры Трампа и Си Цзиньпина

МИД Китая официально подтвердил, что 30 октября в Пусане состоится встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. Ведомство отметило, что переговоры пройдут по взаимному согласию сторон и будут посвящены обсуждению ключевых аспектов двусторонних отношений.

"По договоренности между Китаем и США, председатель КНР Си Цзиньпин встретится с президентом Дональдом Трампом в Пусане, Южная Корея, 30 октября по местному времени, чтобы обменяться мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес", - отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая.

Как сообщает Bloomberg, в Белом доме уточнили, что встреча запланирована на середину утра четверга, однако точное время еще согласовывается. Сам Трамп подтвердил запланированные переговоры с китайским лидером.

"Я с нетерпением этого жду. Мы много общались за последний месяц, и я думаю, что мы будем иметь что-то, что окажется очень, очень удовлетворительным как для Китая, так и для нас. Я считаю, что встреча будет очень хорошей. Жду ее завтра утром, после чего возвращаюсь в Соединенные Штаты", - пояснил он.

Позиция Китая относительно войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Ожидания Украины от переговоров Трампа и Си Цзиньпина

Украина заинтересована в том, чтобы США убедили Китай уменьшить объемы закупки российской нефти, поскольку это поможет приблизить завершение войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом, передает РБК-Украина.

Глава государства отметил, что Украина не имеет возможности влиять непосредственно на Китай, но давление должно быть направлено исключительно на Россию как страну-агрессора.

Он подчеркнул, что Украина поддерживает политику США, направленную на ограничение экспорта российских энергоресурсов, поскольку доходы от продажи нефти и газа Москва использует для финансирования войны. Зеленский также отметил положительный эффект санкций, введенных президентом США Дональдом Трампом и ЕС, ведь после них Индия уже решила сократить импорт российской нефти.

"Сейчас есть Китай, который является импортером российских энергоресурсов, и если Трампу удастся поговорить или решить, принять решение, найти взаимопонимание с Китаем на то, чтобы уменьшить импорт российской энергетики, я думаю, нам всем это поможет. Мы бы очень хотели, чтобы Китай давил на Россию, чтобы закончить эту войну, и не в какой форме не помогал ее продолжать", - отметил президент.

Теневой флот России / Инфографика: Главред

О чем будут говорить Трамп и Си Цзиньпин в контексте Украины

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что поговорит с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы Пекин прекратил покупать российскую нефть, "которая финансирует войну". Об этом он сказал, общаясь с прессой на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. По словам Трампа, он накануне разговаривал также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Нью-Дели пообещало администрации США, что прекратит покупать российскую нефть до конца года.

"Китай немного другой, знаете, они немного другие. Их отношения с Россией (...) Из-за Байдена и Обамы их заставили объединиться. Их никогда не следовало заставлять объединиться. Они не могут быть дружественными. Они не могут быть такими по своей природе", - говорил американский лидер.

Цены на нефть и российская агрессия / Инфографика: Главред

Трамп заявил, что действия его предшественников, Обамы и Байдена, якобы "подтолкнули" Россию и Китай к сотрудничеству в энергетической сфере, в частности в вопросе нефти. По его словам, он планирует обсудить это с лидером КНР.

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду отметил, что главными потребителями российских энергоносителей остаются Индия и Китай, а с заметным отрывом за ними идет Турция. Именно поэтому главное внимание переговоров Трампа сейчас сосредоточено на Китае. В то же время ситуация с Индией постепенно меняется - государственные компании этой страны начинают отказываться от российского сырья. При этом индийская дочерняя компания "Роснефти" - Nayara Energy - уже находится под санкциями Евросоюза и, вероятно, вскоре окажется под санкциями США.

"Основным будет давление не на саму Россию, а на Индию и Китай. И ключевой темой будет давление на Китай. Трамп планирует 30 октября-1 ноября встречаться с Си Цзиньпинем в Южной Корее на Саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Разговоры Трампа с Си Цзиньпинем прежде всего будут по торговле. Ключевое для Трампа - это торговый баланс: нужно продавать больше американских товаров китайцам, чем сейчас, и американские нефть или газ вполне могут заменить российские на китайском рынке. Об этом они могут говорить. Не возьмусь сейчас предсказать реакцию Китая, но американская сторона будет зондировать вопрос сворачивания российского импорта в Китай, прежде всего нефти и нефтепродуктов, но и всех энергетических продуктов, которые могут быть замещены американскими. Поэтому ближайшая неделя определит дальнейшее развитие событий в американо-российских переговорах. Подключится фактор Китая, и он будет определяющим", - указывает аналитик.

Какое соглашение по Украине могут заключить Трамп и Си Цзиньпин

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду отметил, что не существует ни одного механизма, с помощью которого Си Цзиньпин мог бы мгновенно остановить Путина. Однако Китай имеет потенциал ослабить Россию, в частности ее военно-промышленный комплекс и экономику, что может вызвать внутренний кризис. Именно к этому стремятся США, а также Трамп - давя на Пекин.

"Это может быть частью "большого пакета договоренностей", в рамках которого Китай согласится ограничить поставки в Россию определенных комплектующих, машиностроительных станков, которые используются для производства военной техники. То есть для Трампа это не только торговая, но и геополитическая война. Если удастся достичь перезапуска американо-китайских отношений, это может сказаться и на других договоренностях - не обязательно публичных, но таких, которые станут ощутимыми со временем", - отмечает аналитик.

Путин и Си Цзиньпин / Фото: kremlin.ru

Может ли Китай "кинуть" Путина - может ли Китай отказаться от закупки российской нефти

Политолог, директор Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что сейчас наблюдается новый этап риторики администрации Трампа, направленный на подчеркивание отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны Москвы и лично Путина. Провальные результаты встречи в Анкоридже и переговоров между Трампом и Путиным в августе на Аляске демонстрируют расхождение позиций между США и Россией.

По его словам, параллельно с этим усилилась активность Китая в контексте войны России против Украины. После телефонного разговора Трампа с Си Цзиньпином, во время которого обсуждались вопросы фентанила, войны и TikTok, было принято решение о продаже американской части TikTok примерно за 13 миллиардов долларов, что можно рассматривать как определенный шаг вперед во взаимодействии между странами.

"Если прогресс возможен в вопросе TikTok, то, вероятно, стоит ожидать и определенного сдвига в позиционировании Китая в отношении Путина. Речь идет, собственно, о поиске различных дипломатических форм риторики, которые позволят давить на Кремль или же стимулировать его к шагам, способствующим завершению российско-украинской войны", - сказал политолог в интервью Главреду.

/ Фото: скриншот

В свою очередь, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач отметил, что США стремятся привлечь европейские страны к совместному санкционному давлению и готовы поддерживать европейские ограничения, если это не будет противоречить их собственным интересам. Такая позиция может создать существенное давление на Си Цзиньпина. Китайский лидер, в свою очередь, заинтересован не в единстве между США и ЕС, а в их разграничении, поэтому может вести двойные игры, отдельно с Вашингтоном и Москвой. Россия же не имеет инструментов влияния на Пекин и не способна ввести против него санкции

"Поэтому Китай может себе позволить уступки Трампу, и на российском направлении также", - указывает он.

Что будет, если Китай прекратит покупать российскую нефть

Руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что отказ Индии от закупки российской нефти может стать серьезным ударом по экономике России, которая уже находится на грани финансового кризиса. Хотя доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ сейчас снизилась примерно до 30%, такие шаги все равно могут существенно ослабить ее позиции.

"Если нефтегазовые доходы РФ уменьшатся вдвое или, дай Бог, вообще исчезнут, потому что Китай с американцами будет вынужден договориться, в том числе за счет интересов Москвы, тогда у нее шансов на выживание просто не будет", - указывает он в интервью Главреду.

По мнению дипломата, Китай в конце концов будет вынужден искать компромисс с США, даже если это будет происходить за счет интересов Москвы. В то же время Огрызко предостерегает, что чрезмерное доверие Дональда Трампа к возможностям экономического сотрудничества с Россией может помешать этому процессу. Однако, как он отмечает, советы американских советников избегать ловушек, которые расставляет Путин, вероятно, возьмут верх.

"Честно говоря, анализируя экономическую ситуацию, можно сделать вывод, что запас прочности России закончится или в конце этого года (думаю, что это некоторое преувеличение), или в течение 2026-го российская экономика потерпит окончательный крах", - резюмирует дипломат.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото: Офис президента Украины

Какие цели поставил Китай перед переговорами с Трампом

Политолог Игорь Чаленко подчеркнул, что Китай пытается использовать тему войны между Россией и Украиной в собственных интересах - в частности, для усиления позиций в торговых переговорах с США и укрепления экономического присутствия на российском рынке. Пекин уже добился выгодных условий сотрудничества - в частности, увеличения поставок газа через "Силу Сибири-1" и проект "Силы Сибири-2", получив значительные скидки, близкие к внутренним российским ценам.

"Кроме того, Китай стремится сделать себя едва ли не главным бенефициаром мира. Он хочет показать, что Трамп за 9-10 месяцев президентства, несмотря на свои обещания завершить войну за 24 часа, этого сделать не смог. А вот когда Китай условно включится в эту тему публично на "последней миле", то именно он получит лавры победителя.

