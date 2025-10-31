Укр
Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине - FT

Руслана Заклинская
31 октября 2025, 12:06
93
Отмена саммита стала следствием принципиальной позиции России.
Встречу Трампа и Путина в Будапеште отменили после жестких требований / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Кратко:

  • Встреча Трампа и Путина в Будапеште отменена из-за жестких требований России
  • Решение принято после напряженного телефонного разговора
  • Москва отказалась от компромиссов

Запланированная встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште, была отменена из-за "жестких требований" Кремля по Украине. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, решение об отмене двустороннего саммита было принято после "напряженного" телефонного разговора на высшем дипломатическом уровне. Позиция Москвы оказалась слишком жесткой, что не устроило американскую сторону.

видео дня

Встреча Трампа с Путиным стала невозможной из-за принципиальной позиции России. Москва отказалась идти на какие-либо компромиссы, что усложнило переговоры с американской стороной.

Может ли Зеленский встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин будет максимально избегать прямой встречи с ним.

"Путин будет делать все, чтобы со мной не встречаться. Ему договоренность Россия-Украина сама по себе не нужна", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что ему безразлично, в каком формате Украина сможет закончить войну, главное - чтобы Киев был задействован в процессе. Он также отметил, что завершение войны нужно не только Украине, но и США, в частности президенту Дональду Трампу.

Встреча Трампа с Путиным - новости по теме

Напомним, 16 октября Трамп и Путин после телефонного разговора объявили о готовности провести встречу в ближайшее время. Местом проведения саммита выбрали столицу Венгрии - Будапешт.

Подготовкой встречи должны были заниматься госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров, однако 21 октября Трамп принял решение об отмене саммита.

Как сообщал Главред, уже 23 октября США ввели новые санкции против России. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что санкции не были неожиданностью и не означают отказ Вашингтона от переговоров с Москвой.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин встреча Путина и Трампа Трамп новости война России и Украины
