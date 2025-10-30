Укр
Путин отдал циничный приказ о перемирии на нескольких направлениях - что задумал враг

Юрий Берендий
30 октября 2025, 16:10обновлено 30 октября, 17:18
В России по приказу Путина хотят провести показательный пресс-тур иностранных журналистов на фронт и для этого предлагают организовать перемирие на 5-6 часов.
Путин отдал циничный приказ о перемирии на нескольких направлениях - что задумал враг
Путин отдал циничный приказ о перемирии, что задумали в Кремле / Коллаж: Главред, фото: ГУР МО, Kremlin.ru

О чем говорится в материале:

  • Путин приказал организовать перемирие на 5-6 часов на нескольких направлениях фронта
  • Враг хочет организовать пресс-туры для иностранных журналистов
  • В МИД ответили на замысел Путина

В России заявили о готовности провести "мини перемирие" на Покровском и Купянском направлении, чтобы провести пресс-тур для иностранных журналистов. Соответствующий приказ войскам РФ якобы отдал российский диктатор и военный преступник Владимир Путин. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

"Минобороны получило приказ Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов в Покровске, Димитрове и Купянске, где заблокированы ВСУ", - говорится в сообщении росСМИ.

Стоит отметить, что якобы окружение украинских войск уже не раз было опровергнуто представителями ВСУ, аналитиками и высшим руководством Украины, но российской пропагандисты продолжают кампанию по распространению этого фейка.

Сообщается, что украинские журналисты смогут посетить эти районы после обращения к командованию ВСУ.

В то же время в Минобороны РФ заявили о якобы готовности при необходимости временно прекратить боевые действия на 5-6 часов и обеспечить безопасные коридоры для въезда и выезда представителей иностранных, в частности украинских, СМИ при условии обеспечения безопасности как журналистам, так и российским военным.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ответ МИД Украины на приказ Путина

Спикер МИД Украины Георгий Тихий, комментируя приказ Путина, заявил, что журналистам не стоит доверять никаким его предложениям по созданию "гуманитарных коридоров" в зоне боевых действий. Он напомнил, что уже имел возможность убедиться в последствиях подобных "инициатив" - 29 августа 2014 года в Иловайске.

"Единственная цель Путина - затягивание войны. И он никогда не придерживался ни одного из своих обещаний о прекращении огня. Не помогайте ему оправдывать свои преступления через российские провокации против журналистов. Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим", - резюмировал он в заметке в X.

Россияне готовят провокацию с участием западных журналистов

По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, российские войска готовят в Попасной масштабную провокацию, призванную стать информационным ответом на их собственные преступления в Буче.

По замыслу, в город должны свезти большое количество иностранных журналистов и блогеров, преимущественно участников московского медиафорума "Диалог о фейках 3.0", организованного под эгидой ЮНЕСКО. Там им планируют показать инсценированные места массовых захоронений мирных жителей, которых якобы убили "украинские военные".

"С сегодняшнего дня начинается серия информационных вбросов в российские "СМИ" с целью подготовки и организации "пресс-тур" на выходных. Наши источники отмечают активную подготовку фальсификаций на месте. Мы уверены: огласка - если не сохранит от провокации полностью, то по меньшей мере снизит ее успешность и усложнит реализацию плана", - говорится в сообщении.

Какая сейчас ситуация в Покровске - мнение эксперта

Как писал Главред, в Покровске Донецкой области продолжаются ожесточенные уличные бои - российские войска пытаются закрепиться в черте города. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказал военный аналитик Денис Попович.

По его словам, ситуация на Покровском направлении остается крайне напряженной, однако есть надежда, что прибытие резервов позволит стабилизировать оборону.

Попович отметил, что украинским подразделениям сейчас не хватает пехоты, в частности подразделений спецназначения, для удержания отбитых позиций. К тому же, существуют трудности с логистикой - значительную часть снаряжения военным приходится переносить собственноручно, преодолевая расстояния по 10-15 километров.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Сирский отметил, что ситуация остается напряженной, однако заявления российской пропаганды о якобы "окружении" украинских сил в Покровске или Купянске не соответствуют действительности.

Президент Владимир Зеленский указывал на то, что самым сложным участком фронта пока остается Покровское направление - там продолжаются интенсивные бои, а российские войска сосредоточили значительные силы. Ситуация в районе Купянска также непростая, однако украинские защитники удерживают контроль над позициями.

В Донецкой области разворачивается одна из самых острых фаз войны. Покровск, который имеет стратегическое логистическое значение, оказался под реальной угрозой оперативного окружения. По данным DeepState, около трети города находится в "серой зоне", а бои уже идут непосредственно в пределах населенного пункта.

О персоне: Георгий Тихий

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

