Украину накрывает "бабье лето": где резко потеплеет почти до +20

Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температур воздуха опустится до +10 градусов днем.

Прогноз погоды в Украине на 31 октября / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 31 октября

Где температура воздуха опустится до 0 градусов

Где будут дожди и снег

Погода в Украине 31 октября будет теплой. В то же время в некоторых областях будут дожди и даже снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных, северных и Винницкой областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 31 октября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 31 октября в Украине наиболее вероятны дожди на севере и северо-востоке. Температура воздуха повысится до 15-19 градусов тепла. В Киеве также будет дождь и порывистый ветер. В то же время в столице будет прохладно - 10-11 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 31 октября

В Украине 31 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, западных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях. В Карпатах будет мокрый снег. Ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с. В северных, Винницкой и западных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 5-10°, на востоке страны 1-6° тепла; днем 9-14°, в южной части 15-20°. В Карпатах ночью мокрый снег, днем без осадков; температура ночью 0-2° тепла, днем 2-5°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +18

По данным meteoprog, 31 октября в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +12...+18 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +8..+10 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 31 октября / фото: meteoprog

Погода 31 октября в Киеве

В Киеве 31 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет западных со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 31 октября / фото: meteoprog

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

