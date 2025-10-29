Укр
Читать на украинском
От -3 до +18 градусов: синоптики удивили прогнозом со снегом, дождями и солнцем

Ангелина Подвысоцкая
29 октября 2025, 19:23
Погода в Сумах будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +4 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 30 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 30 октября
  • Где температура воздуха опустится до -3 градусов
  • Где будут дожди и снег

Погода в Украине 30 октября будет теплой. В то же время в некоторых областях будут дожди и даже снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 30 октября в Украине будет тепло. Температура воздуха повысится до 16-18 градусов тепла. Теплее всего будет на западе. Дожди ожидаются в западных и восточных областях.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 30 октября

В Украине 30 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди только на крайнем западе. В Карпатах будет мокрый снег. Ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах и западных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, на Закарпатье и юге страны до 16°. В Карпатах ночью умеренные осадки преимущественно в виде снега, днем небольшой мокрый снег и дождь; порывы ветра 17-22 м/с; температура ночью от 1° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +4

По данным meteoprog, 30 октября в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +8...+18 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +.4..+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 30 октября / фото: meteoprog

Погода 30 октября в Киеве

В Киеве 30 октября будет переменная облачность. Синоптики этот день осадки не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 30 октября / фото: meteoprog

Как писал Главред, в течение этой недели украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться.

Тем временем синоптик Наталья Диденко отмечала, что погода в Украине в среду, 22 октября, будет без каких-то особых осадков, но возможны заморозки.

О заморозках в восточных областях предупреждали и в Укргидрометцентре. В этих регионах на 23 октября объявили штормовое предупреждение.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
Треть города - в "серой зоне": россияне прорываются в Покровск, угроза окружения растет - DeepState

11:51

Ежедневные привычки водителей незаметно "убивают" авто: пять главных ошибокВидео

11:40

Алину Гросу забрала "скорая" - что с ней случилось

