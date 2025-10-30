'Без минусов': украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября

Вы узнаете:
Погода в Украине в пятницу, 31 октября, будет умеренно теплой, но в некоторых регионах ожидаются дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, дожди наиболее вероятны на севере и северо-востоке Украины. На остальной территории - без осадков.
Известно, что теплая погода удержится в южной части, +15...+19 градусов. Немного похолодает в северных областях, днем +9...+13 градусов, на остальной территории Украины +11...+15 градусов.
Ветер в Украине будет западный, порывистый, иногда со штормовыми порывами до 15-18 метров в секунду.
"Октябрь завершается красивой погодой. Не без дождей, но с этим прекрасным желтым солнцем на желтых листочках", - отметила Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве 31 октября местами ожидается небольшой дождь и порывистый западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +10, +11 градусов.
"Однако в целом, в ближайшее время, в Украине будет преобладать умеренно теплая погода, без ночных "минусов" каких-то серьезных, а днем в пределах +10...+14 градусов, на юге на пару градусов выше", - подытожила синоптик.
Какой будет погода в ноябре
Заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова говорила, что после 5 ноября украинцам стоит ожидать сильных осадков.
По ее словам, уже к концу ноября возможно резкое похолодание. Минимальная температура может доходить до -9...-12 градусов в ночное время.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 30 октября будет теплой. В то же время в некоторых областях будут дожди и даже снег.
Синоптик Наталья Диденко рассказывала, что октябрь завершится в Украине теплой погодой. По ее словам, это окажется приятной компенсацией за отсутствие классического "бабьего лета".
Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что 1 и 2 ноября на большей части территории Украины будет сухо и тепло.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
