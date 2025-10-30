Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

"Без минусов": украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября

Мария Николишин
30 октября 2025, 13:47
82
Синоптик отметила, что октябрь завершится красивой погодой.
'Без минусов': украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября
Прогноз погоды на 31 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в пятницу
  • В каких регионах может выпасть дождь

Погода в Украине в пятницу, 31 октября, будет умеренно теплой, но в некоторых регионах ожидаются дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди наиболее вероятны на севере и северо-востоке Украины. На остальной территории - без осадков.

видео дня

Известно, что теплая погода удержится в южной части, +15...+19 градусов. Немного похолодает в северных областях, днем +9...+13 градусов, на остальной территории Украины +11...+15 градусов.

Ветер в Украине будет западный, порывистый, иногда со штормовыми порывами до 15-18 метров в секунду.

'Без минусов': украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября
Карта прогноза ветра / фото: facebook.com/tala.didenko

"Октябрь завершается красивой погодой. Не без дождей, но с этим прекрасным желтым солнцем на желтых листочках", - отметила Диденко.

'Без минусов': украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября
Погода 31 октября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 31 октября местами ожидается небольшой дождь и порывистый западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +10, +11 градусов.

"Однако в целом, в ближайшее время, в Украине будет преобладать умеренно теплая погода, без ночных "минусов" каких-то серьезных, а днем в пределах +10...+14 градусов, на юге на пару градусов выше", - подытожила синоптик.

'Без минусов': украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября
Погода в Киеве / фото: meteoprog

Какой будет погода в ноябре

Заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова говорила, что после 5 ноября украинцам стоит ожидать сильных осадков.

По ее словам, уже к концу ноября возможно резкое похолодание. Минимальная температура может доходить до -9...-12 градусов в ночное время.

'Без минусов': украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 30 октября будет теплой. В то же время в некоторых областях будут дожди и даже снег.

Синоптик Наталья Диденко рассказывала, что октябрь завершится в Украине теплой погодой. По ее словам, это окажется приятной компенсацией за отсутствие классического "бабьего лета".

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что 1 и 2 ноября на большей части территории Украины будет сухо и тепло.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда прекратится война и остановка боевых действий: астролог назвала важный период

Когда прекратится война и остановка боевых действий: астролог назвала важный период

14:22Гороскоп
"Ситуация сложная": Сырский о "блокировании" Сил обороны в Покровске и Купянске

"Ситуация сложная": Сырский о "блокировании" Сил обороны в Покровске и Купянске

13:54Украина
"Без минусов": украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября

"Без минусов": украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября

13:47Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Гороскоп на ноябрь 2025: Козероги - проявят себя, Весам - риск

Гороскоп на ноябрь 2025: Козероги - проявят себя, Весам - риск

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Последние новости

14:28

"Я бегал от него": Melovin заявил о преследовании со стороны депутата

14:23

Почему нельзя сливать кофе в раковину: ученые предупреждают об опасности

14:22

Когда прекратится война и остановка боевых действий: астролог назвала важный период

14:17

Вместе с украинским флагом: Шевченко обратился к старшему сыну

13:54

"Ситуация сложная": Сырский о "блокировании" Сил обороны в Покровске и Купянске

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
13:47

"Без минусов": украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября

13:41

Можно ли христианам отмечать Хэллоуин: что об этом думает церковь

13:36

Григорий Бакланов попался с новой избранницей - как она выглядит

12:58

Удар по Кремлю и блэкаут в Москве: Тука о целях для дальнобойных средств ВСУ

Реклама
12:51

Выбрал из-за красоты: участница "Холостяка" раскрыла финалисток шоу

12:50

Более 700 воздушных целей: новые подробности о циничных ударахФото

12:33

"Уже поздно": военкор заявила о "более чем критической" ситуации в Покровске

12:28

"Старшая дочь предложила": Ольга Сумская попала в громкий скандал

12:19

Заряжается 160 секунд и служит десятки лет: итальянцы создали супер-батарейку

12:12

Уран откроет границы и приготовит сюрприз: гороскоп на ноябрь 2025 для ДевВидео

12:12

Двойной удар по энергетике: СМИ назвали внутреннюю угрозу для добычи газа

12:02

Как удалить ржавчину на полотенцесушителе: простой, но очень эффективный способВидео

11:33

С ребенком на руках: Тодоренко пришлось пойти на крайние меры

11:24

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

11:21

Почему 31 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

Реклама
11:13

Гороскоп на ноябрь 2025 для Львов: время менять карьеру и находить любовьВидео

11:06

Погода в Украине резко изменится: в ноябре атакует мороз, снег и новый сюрприз

10:58

Китай может разменять помощь РФ ради сделки с Трампом: СМИ раскрыли сценарий

10:45

Церковный календарь на ноябрь: даты праздников в ноябре

10:42

"Нет культуры": Цимбалюк нецензурно ответил на упреки о "бегстве" заграницу

10:30

Гороскоп на ноябрь 2025 для Раков: ваша мечта совсем близкоВидео

10:30

Максим Галкин оторвался со Светланой Лободой - что он для нее сделал

10:21

Посевной календарь на ноябрь 2025: что нужно успеть посадить

10:14

Атака по Украине: в "УЗ" предупредили о многочасовых задержках ряда поездов

09:58

"Стена минирования": "Флэш" раскрыл самый эффективный способ борьбы с дронамиВидео

09:22

"Процесс начнется немедленно": Трамп объявил о начале испытаний ядерного оружия

09:12

Укрэнерго вводит графики почасовых отключений света: как долго не будет электроэнергииФото

09:05

Трамп и Си Цзиньпин договорились по вопросу войны в Украине - первые подробности

08:57

"Какой молодой": Ксения Мишина показала редкое фото своего отца

08:32

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

08:26

За 60 дней из Украины уехали 100 тысяч молодых мужчин - The Telegraph

08:10

Россия просчиталась: удастся ли Путину погрузить Украину в темнотумнение

07:05

В Украине ввели графики отключения света: россияне били по энергетике

06:41

В Украине перебои со светом: регионы под атакой крылатых ракет и Кинжалов

06:10

Зло должно быть уничтожено: о сочувстсвии русским оккупантаммнение

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

05:06

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

04:30

Откроются двери достатка: четырем знакам зодиака судьба готовит сюрприз

04:18

Массированная атака баллистикой по Запорожью: в городе прозвучала серия взрывовФото

04:00

"Никогда в жизни": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с их сыном

03:40

Конец цивилизации: ученые ошарашили неожиданным прогнозом

02:35

Фронтмен Maneskin Дамиано Давид впервые женится - СМИ

02:32

"У русских был сильный запал": как подрыв дамбы в Белгороде повлиял на ход боев

02:27

"Шахеды" над Украиной, "Тушки" в воздухе: когда ожидать возможные пуски ракет

02:03

Две фазы мирного плана ЕС для Украины: СМИ узнали подробности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять