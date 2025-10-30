'Без минусов': украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября

Синоптик отметила, что октябрь завершится красивой погодой.

Прогноз погоды на 31 октября / фото: УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 31 октября, будет умеренно теплой, но в некоторых регионах ожидаются дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди наиболее вероятны на севере и северо-востоке Украины. На остальной территории - без осадков.

Известно, что теплая погода удержится в южной части, +15...+19 градусов. Немного похолодает в северных областях, днем +9...+13 градусов, на остальной территории Украины +11...+15 градусов.

Ветер в Украине будет западный, порывистый, иногда со штормовыми порывами до 15-18 метров в секунду.

Карта прогноза ветра / фото: facebook.com/tala.didenko

"Октябрь завершается красивой погодой. Не без дождей, но с этим прекрасным желтым солнцем на желтых листочках", - отметила Диденко.

Погода 31 октября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 31 октября местами ожидается небольшой дождь и порывистый западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +10, +11 градусов.

"Однако в целом, в ближайшее время, в Украине будет преобладать умеренно теплая погода, без ночных "минусов" каких-то серьезных, а днем в пределах +10...+14 градусов, на юге на пару градусов выше", - подытожила синоптик.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Какой будет погода в ноябре

Заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова говорила, что после 5 ноября украинцам стоит ожидать сильных осадков.

По ее словам, уже к концу ноября возможно резкое похолодание. Минимальная температура может доходить до -9...-12 градусов в ночное время.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 30 октября будет теплой. В то же время в некоторых областях будут дожди и даже снег.

Синоптик Наталья Диденко рассказывала, что октябрь завершится в Украине теплой погодой. По ее словам, это окажется приятной компенсацией за отсутствие классического "бабьего лета".

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что 1 и 2 ноября на большей части территории Украины будет сухо и тепло.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

