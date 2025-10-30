Церковный календарь на ноябрь: даты праздников в ноябре

Главред расскажет, какие дни будут особенно важными. Новый церковный календарь на ноябрь 2025.

Ноябрь богат на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.

Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в ноябре 2025 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.

Большие праздники в ноябре

8 ноября — Собор святого архистратига Михаила;

15 ноября — начало Рождественского поста; святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива;

21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы;

30 ноября — святого апостола Андрея Первозванного.

Новый церковный календарь на ноябрь 2025

1 ноября — святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;

2 ноября — святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста;

3 ноября — святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;

4 ноября — святого преподобного Иоанникия Великого; святых мучеников Никандра и Ермея;

5 ноября — святых мучеников Галактиона и Епистимы;

6 ноября — святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского;

7 ноября — святых 33 мучеников в Мелитине;

8 ноября — Собор святого архистратига Михаила;

9 ноября — святых преподобных Матроны и Теоктисты;

10 ноября — святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними;

11 ноября — святых мучеников Мины, Виктора и Винкентия; святого преподобного исповедника Теодора Студита;

12 ноября — святого священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого;

13 ноября — святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;

14 ноября — святого апостола Филиппа;

15 ноября — начало Рождественского поста; святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива;

16 ноября — святого апостола и евангелиста Матея;

17 ноября — святого святителя Григория, епископа Неокесарийского;

18 ноября — святых мучеников Платона и Романа;

19 ноября — святого пророка Авдия; святого мученика Варлаама;

20 ноября — блаженной преподобной Иосафаты (Гордашевской); святого преподобного Григория Декаполита;

21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы;

22 ноября — святого апостола Филимона и тех, кто с ним;

23 ноября —святых святителей Амфилоха и Григория;

24 ноября — святой великомученицы Екатерины; святого великомученика Меркурия;

25 ноября — святого священномученика Климента, Папы;

26 ноября — святого преподобного Алипия, столбника;

27 ноября — святого великомученика Иакова Персиянина; святого преподобного Палладия;

28 ноября — святого преподобного Стефана Нового; святого мученика Иринарха;

29 ноября — святых мучеников Парамона и Филумена;

30 ноября — святого апостола Андрея Первозванного.

