Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Церковный календарь на ноябрь: даты праздников в ноябре

Сергей Кущ
30 октября 2025, 10:45
11
Главред расскажет, какие дни будут особенно важными. Новый церковный календарь на ноябрь 2025.
Церковный календарь на ноябрь
Церковный календарь на ноябрь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Даты всех праздников в ноябре
  • Даты больших праздников в ноябре

Ноябрь богат на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.

Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в ноябре 2025 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.

видео дня

Большие праздники в ноябре

8 ноябряСобор святого архистратига Михаила;

15 ноябряначало Рождественского поста; святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива;

21 ноябряВведение в храм Пресвятой Богородицы;

30 ноябрясвятого апостола Андрея Первозванного.

Новый церковный календарь на ноябрь 2025

1 ноября — святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;

2 ноября — святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста;

3 ноября — святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;

4 ноября — святого преподобного Иоанникия Великого; святых мучеников Никандра и Ермея;

5 ноября — святых мучеников Галактиона и Епистимы;

6 ноября — святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского;

7 ноября — святых 33 мучеников в Мелитине;

8 ноябряСобор святого архистратига Михаила;

9 ноября — святых преподобных Матроны и Теоктисты;

10 ноября — святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними;

11 ноября — святых мучеников Мины, Виктора и Винкентия; святого преподобного исповедника Теодора Студита;

12 ноября — святого священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого;

13 ноября — святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;

14 ноября — святого апостола Филиппа;

15 ноябряначало Рождественского поста; святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива;

16 ноября — святого апостола и евангелиста Матея;

17 ноября — святого святителя Григория, епископа Неокесарийского;

18 ноября — святых мучеников Платона и Романа;

19 ноября — святого пророка Авдия; святого мученика Варлаама;

20 ноября — блаженной преподобной Иосафаты (Гордашевской); святого преподобного Григория Декаполита;

21 ноябряВведение в храм Пресвятой Богородицы;

22 ноября — святого апостола Филимона и тех, кто с ним;

23 ноябрясвятых святителей Амфилоха и Григория;

24 ноября — святой великомученицы Екатерины; святого великомученика Меркурия;

25 ноября — святого священномученика Климента, Папы;

26 ноября — святого преподобного Алипия, столбника;

27 ноября — святого великомученика Иакова Персиянина; святого преподобного Палладия;

28 ноября — святого преподобного Стефана Нового; святого мученика Иринарха;

29 ноября — святых мучеников Парамона и Филумена;

30 ноябрясвятого апостола Андрея Первозванного.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Погода в Украине резко изменится: в ноябре атакует мороз, снег и новый сюрприз

Погода в Украине резко изменится: в ноябре атакует мороз, снег и новый сюрприз

11:06Синоптик
Укрэнерго вводит графики почасовых отключений света: как долго не будет электроэнергии

Укрэнерго вводит графики почасовых отключений света: как долго не будет электроэнергии

09:12Украина
Трамп и Си Цзиньпин договорились по вопросу войны в Украине - первые подробности

Трамп и Си Цзиньпин договорились по вопросу войны в Украине - первые подробности

09:05Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела

Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Последние новости

11:33

С ребенком на руках: Тодоренко пришлось пойти на крайние меры

11:24

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

11:21

Почему 31 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

11:13

Гороскоп на ноябрь 2025 для Львов: время менять карьеру и находить любовьВидео

11:06

Погода в Украине резко изменится: в ноябре атакует мороз, снег и новый сюрприз

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
10:58

Китай может разменять помощь РФ ради сделки с Трампом: СМИ раскрыли сценарий

10:45

Церковный календарь на ноябрь: даты праздников в ноябре

10:42

"Нет культуры": Цимбалюк нецензурно ответил на упреки о "бегстве" заграницу

10:30

Гороскоп на ноябрь 2025 для Раков: ваша мечта совсем близкоВидео

Реклама
10:30

Максим Галкин оторвался со Светланой Лободой - что он для нее сделал

10:21

Посевной календарь на ноябрь 2025: что нужно успеть посадить

10:14

Атака по Украине: в "УЗ" предупредили о многочасовых задержках ряда поездов

09:58

"Стена минирования": "Флэш" раскрыл самый эффективный способ борьбы с дронамиВидео

09:22

"Процесс начнется немедленно": Трамп объявил о начале испытаний ядерного оружия

09:12

Укрэнерго вводит графики почасовых отключений света: как долго не будет электроэнергииФото

09:05

Трамп и Си Цзиньпин договорились по вопросу войны в Украине - первые подробности

08:57

"Какой молодой": Ксения Мишина показала редкое фото своего отца

08:32

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

08:26

За 60 дней из Украины уехали 100 тысяч молодых мужчин - The Telegraph

08:10

Россия просчиталась: удастся ли Путину погрузить Украину в темнотумнение

Реклама
07:05

В Украине ввели графики отключения света: россияне били по энергетике

06:41

В Украине перебои со светом: регионы под атакой крылатых ракет и Кинжалов

06:10

Зло должно быть уничтожено: о сочувстсвии русским оккупантаммнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

05:06

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

04:30

Откроются двери достатка: четырем знакам зодиака судьба готовит сюрприз

04:18

Массированная атака баллистикой по Запорожью: в городе прозвучала серия взрывовФото

04:00

"Никогда в жизни": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с их сыном

03:40

Конец цивилизации: ученые ошарашили неожиданным прогнозом

02:35

Фронтмен Maneskin Дамиано Давид впервые женится - СМИ

02:32

"У русских был сильный запал": как подрыв дамбы в Белгороде повлиял на ход боев

02:27

"Шахеды" над Украиной, "Тушки" в воздухе: когда ожидать возможные пуски ракет

02:03

Две фазы мирного плана ЕС для Украины: СМИ узнали подробности

01:30

Майкл Дуглас не устает напоминать о войне в Украине - как актер поддержал нашу страну

00:56

"Я проиграл много матчей, но...": Туран рассказал, что сломало игру "Шахтера"

00:20

Часть украинцев сможет получить 15 тысяч гривен: детали от Свириденко

29 октября, среда
23:54

Продукты снова дорожают: какие цены и когда неприятно удивят украинцев

23:45

"Не должно быть мужчины рядом": Тина Кароль заговорила о новом замужестве

23:21

Защита за пару часов: простой "дышащий" способ укрытия роз на зимуВидео

22:56

РФ выбрала два стратегических участка: Зеленский о самых "горячих" точках фронтаВидео

Реклама
22:02

Какие семь вещей могут предсказать коты - ответ удивит многихВидео

21:39

Стратегическая авиация и "Калибры" на старте: высокая угроза массированного удара

21:35

Трубочист выявил в дымоходе шокирующую находку: "причина" забитой трубы улетелаВидео

21:25

Неожиданное место в доме: одежда и постельное бельё высохнут в мгновение ока

21:17

Придут беды и начнется "черная полоса": строгие приметы в праздник 30 октября

21:13

Путин поставил ультиматум Герасимову по Украине и уже нашел ему замену

21:11

"Уже не отличить": дочь Ани Лорак стала ее копией

20:38

"Он ее выбрал": участница "Холостяка" слила правду о Цимбалюке

20:27

Сахар в бензобаке: механик раскрыл всю правду о "сладкой диверсии"

20:21

"Слив секретных карт" полковником ВСУ: в Генштабе сделали важное заявление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять