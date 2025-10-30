Церковный календарь на ноябрь: даты праздников в ноябре

Вы узнаете:
- Даты всех праздников в ноябре
- Даты больших праздников в ноябре
Ноябрь богат на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.
Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в ноябре 2025 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.
Большие праздники в ноябре
8 ноября — Собор святого архистратига Михаила;
15 ноября — начало Рождественского поста; святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива;
21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы;
30 ноября — святого апостола Андрея Первозванного.
Новый церковный календарь на ноябрь 2025
1 ноября — святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;
2 ноября — святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста;
3 ноября — святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;
4 ноября — святого преподобного Иоанникия Великого; святых мучеников Никандра и Ермея;
5 ноября — святых мучеников Галактиона и Епистимы;
6 ноября — святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского;
7 ноября — святых 33 мучеников в Мелитине;
8 ноября — Собор святого архистратига Михаила;
9 ноября — святых преподобных Матроны и Теоктисты;
10 ноября — святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними;
11 ноября — святых мучеников Мины, Виктора и Винкентия; святого преподобного исповедника Теодора Студита;
12 ноября — святого священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого;
13 ноября — святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;
14 ноября — святого апостола Филиппа;
15 ноября — начало Рождественского поста; святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива;
16 ноября — святого апостола и евангелиста Матея;
17 ноября — святого святителя Григория, епископа Неокесарийского;
18 ноября — святых мучеников Платона и Романа;
19 ноября — святого пророка Авдия; святого мученика Варлаама;
20 ноября — блаженной преподобной Иосафаты (Гордашевской); святого преподобного Григория Декаполита;
21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы;
22 ноября — святого апостола Филимона и тех, кто с ним;
23 ноября —святых святителей Амфилоха и Григория;
24 ноября — святой великомученицы Екатерины; святого великомученика Меркурия;
25 ноября — святого священномученика Климента, Папы;
26 ноября — святого преподобного Алипия, столбника;
27 ноября — святого великомученика Иакова Персиянина; святого преподобного Палладия;
28 ноября — святого преподобного Стефана Нового; святого мученика Иринарха;
29 ноября — святых мучеников Парамона и Филумена;
30 ноября — святого апостола Андрея Первозванного.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
