Посевной календарь на ноябрь 2025: что нужно успеть посадить

Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 года поможет садоводам и огородникам правильно выбрать благоприятные дни для посадки, пересадки и ухода за растениями. В этот период завершаются основные сезонные работы — время укрепить почву, посадить озимые культуры и подготовить участок к зиме.
Фазы Луны в ноябре 2025 года
- Полнолуние — 5 ноября в 15:19
- Новолуние — 20 ноября в 08:47
- Растущая Луна — 1–4 и 21–30 ноября
- Убывающая Луна — 6–19 ноября
На убывающей Луне растения направляют энергию к корням — это лучший момент для посадки корнеплодов, внесения удобрений и обрезки деревьев. А вот растущая Луна в ноябре 2025 года благоприятствует пересадке комнатных растений и посеву зелени в теплицах.
Благоприятные дни для посадки в ноябре 2025
6–11 ноября — идеальные дни для посадки озимого чеснока, лука и моркови.
13–17 ноября — подходящее время для перекопки и удобрения почвы, закладки компоста.
22–27 ноября — благоприятные дни для посадки и пересадки цветов, комнатных растений и высева зелени.
28–30 ноября — можно провести лёгкую обрезку и прищипывание побегов.
Что посадить в ноябре
Чеснок озимый — 6–8, 12–13 ноября.
Лук-севок — 6–7, 12–13 ноября.
Морковь под зиму — 6–8, 13–14 ноября.
Луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы) — 6–9, 13–15 ноября.
Зелень (петрушка, шпинат, салаты) — 22–25, 28–30 ноября.
Сидераты — с 3 по 15 ноября.
Неблагоприятные дни для посадок
Астрологи и агрономы советуют воздержаться от активных работ 5 ноября (Полнолуние) и 20 ноября (Новолуние).Также не рекомендуется посадка и пересадка 1, 5, 7, 8, 11, 12, 20–22, 25–27, 28–30 ноября.В эти дни лучше заняться уборкой листьев, перекопкой грядок, обрезкой и утеплением растений.
Полезные советы
На убывающей Луне (6–19 ноября) — проводите обрезку деревьев, обработку от вредителей и внесение органических удобрений.
После 13 ноября — закладывайте компост и добавляйте фосфорно-калийные составы для укрепления почвы.
На растущей Луне (21–30 ноября) — пересаживайте комнатные растения, сейте зелень в теплицах.
До конца месяца подготовьте укрытие для роз, винограда, ягодников и молодых саженцев.
Лунный посевной календарь
Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.
