'Путин будет делать все': Зеленский прокомментировал идею встречи с диктатором

Что сказал Зеленский:
- Путин хочет избежать встречи с Зеленским
- Украине безразлично, в каком формате будет возможность закончить войну
- Для быстрого окончания войны нужна поддержка партнеров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет максимально пытаться избежать прямой встречи с ним. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, пишет LB.ua.
"Путин будет делать все, чтобы со мной не встречаться. Ему договоренность Россия-Украина сама по себе не нужна", - подчеркнул Зеленский.видео дня
Чего хочет добиться Украина
Владимир Зеленский отметил, что ему безразлично, в каком формате Украина сможет закончить войну. Главное, чтобы никто не пытался делать это без участия представителей Киева.
Президент также отметил, что окончание войны нужно не только Украине, но и США, а конкретно американскому президенту Дональду Трампу.
"Президенту Трампу после Ближнего Востока нужен успех, и он этого хочет. А я бы тоже очень хотел, чтобы у Америки был успех. Все счастливы, и мы бы были счастливы, война бы закончилась", - отметил он.
Что Украине нужно для окончания войны
Зеленский пояснил, что Украина не настроена воевать десятилетиями, но для быстрого окончания войны партнеры государства должны показать, что в течение какого-то времени будут способны предоставлять стране стабильную финансовую поддержку.
"И поэтому у партнеров такая в голове программа - 2-3 года. Война может закончиться раньше, но все равно нужны деньги на восстановление. И нужно, чтобы военный знал, что у него есть заработная плата", - добавил президент.
Как возможность встречи Зеленского и Путина оценивают в Европе
Главред писал, что по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, российский диктатор Владимир Путин "явно не готов" встречаться с Зеленским в ближайшее время.
Кроме этого, он считает, что война в Украине может длиться "много месяцев", а обязательства Путина относительно достижения прогресса в мирных переговорах достаточно сомнительны.
Встреча Зеленского и Путина - последние новости
Напомним, Главред писал, что недавно российский диктатор предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести переговоры в Москве. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на это предложение, назвав его несерьезным.
Ранее также Дмитрий Песков сделал заявление по поводу встречи кремлевского диктатора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Песков утверждает, что такая встреча может быть "подготовлена только путем процесса на экспертном уровне".
Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение мирных переговоров по Украине. Он не исключил встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Трамп считает, что организовать его будет нелегко.
О персоне: Фридрих Мерц
Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.
25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.
По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.
