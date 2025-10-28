'Путин будет делать все': Зеленский прокомментировал идею встречи с диктатором

Президент подчеркнул, чего ему важно достичь во время потенциальной встречи с главой Кремля.

Зеленский очертил перспективы окончания войны в Украине

Что сказал Зеленский:

Путин хочет избежать встречи с Зеленским

Украине безразлично, в каком формате будет возможность закончить войну

Для быстрого окончания войны нужна поддержка партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет максимально пытаться избежать прямой встречи с ним. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, пишет LB.ua.

"Путин будет делать все, чтобы со мной не встречаться. Ему договоренность Россия-Украина сама по себе не нужна", - подчеркнул Зеленский.

Чего хочет добиться Украина

Владимир Зеленский отметил, что ему безразлично, в каком формате Украина сможет закончить войну. Главное, чтобы никто не пытался делать это без участия представителей Киева.

Президент также отметил, что окончание войны нужно не только Украине, но и США, а конкретно американскому президенту Дональду Трампу.

"Президенту Трампу после Ближнего Востока нужен успех, и он этого хочет. А я бы тоже очень хотел, чтобы у Америки был успех. Все счастливы, и мы бы были счастливы, война бы закончилась", - отметил он.

Что Украине нужно для окончания войны

Зеленский пояснил, что Украина не настроена воевать десятилетиями, но для быстрого окончания войны партнеры государства должны показать, что в течение какого-то времени будут способны предоставлять стране стабильную финансовую поддержку.

"И поэтому у партнеров такая в голове программа - 2-3 года. Война может закончиться раньше, но все равно нужны деньги на восстановление. И нужно, чтобы военный знал, что у него есть заработная плата", - добавил президент.

Как возможность встречи Зеленского и Путина оценивают в Европе

Главред писал, что по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, российский диктатор Владимир Путин "явно не готов" встречаться с Зеленским в ближайшее время.

Кроме этого, он считает, что война в Украине может длиться "много месяцев", а обязательства Путина относительно достижения прогресса в мирных переговорах достаточно сомнительны.

Встреча Зеленского и Путина - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавно российский диктатор предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести переговоры в Москве. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на это предложение, назвав его несерьезным.

Ранее также Дмитрий Песков сделал заявление по поводу встречи кремлевского диктатора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Песков утверждает, что такая встреча может быть "подготовлена ​​только путем процесса на экспертном уровне".

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение мирных переговоров по Украине. Он не исключил встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Трамп считает, что организовать его будет нелегко.

Другие новости:

О персоне: Фридрих Мерц Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

