Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Путин будет делать все": Зеленский прокомментировал идею встречи с диктатором

Анна Косик
28 октября 2025, 10:31
101
Президент подчеркнул, чего ему важно достичь во время потенциальной встречи с главой Кремля.
'Путин будет делать все': Зеленский прокомментировал идею встречи с диктатором
Зеленский очертил перспективы окончания войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Что сказал Зеленский:

  • Путин хочет избежать встречи с Зеленским
  • Украине безразлично, в каком формате будет возможность закончить войну
  • Для быстрого окончания войны нужна поддержка партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет максимально пытаться избежать прямой встречи с ним. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, пишет LB.ua.

"Путин будет делать все, чтобы со мной не встречаться. Ему договоренность Россия-Украина сама по себе не нужна", - подчеркнул Зеленский.

видео дня

Чего хочет добиться Украина

Владимир Зеленский отметил, что ему безразлично, в каком формате Украина сможет закончить войну. Главное, чтобы никто не пытался делать это без участия представителей Киева.

Президент также отметил, что окончание войны нужно не только Украине, но и США, а конкретно американскому президенту Дональду Трампу.

"Президенту Трампу после Ближнего Востока нужен успех, и он этого хочет. А я бы тоже очень хотел, чтобы у Америки был успех. Все счастливы, и мы бы были счастливы, война бы закончилась", - отметил он.

Что Украине нужно для окончания войны

Зеленский пояснил, что Украина не настроена воевать десятилетиями, но для быстрого окончания войны партнеры государства должны показать, что в течение какого-то времени будут способны предоставлять стране стабильную финансовую поддержку.

"И поэтому у партнеров такая в голове программа - 2-3 года. Война может закончиться раньше, но все равно нужны деньги на восстановление. И нужно, чтобы военный знал, что у него есть заработная плата", - добавил президент.

Как возможность встречи Зеленского и Путина оценивают в Европе

Главред писал, что по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, российский диктатор Владимир Путин "явно не готов" встречаться с Зеленским в ближайшее время.

Кроме этого, он считает, что война в Украине может длиться "много месяцев", а обязательства Путина относительно достижения прогресса в мирных переговорах достаточно сомнительны.

Встреча Зеленского и Путина - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавно российский диктатор предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести переговоры в Москве. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на это предложение, назвав его несерьезным.

Ранее также Дмитрий Песков сделал заявление по поводу встречи кремлевского диктатора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Песков утверждает, что такая встреча может быть "подготовлена ​​только путем процесса на экспертном уровне".

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение мирных переговоров по Украине. Он не исключил встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Трамп считает, что организовать его будет нелегко.

Другие новости:

О персоне: Фридрих Мерц

Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин встреча Зеленского с Путиным мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Путин будет делать все": Зеленский прокомментировал идею встречи с диктатором

"Путин будет делать все": Зеленский прокомментировал идею встречи с диктатором

10:31Война
"Является главной целью россиян": Зеленский рассказал, какая боевая ситуация сложилась в Покровске

"Является главной целью россиян": Зеленский рассказал, какая боевая ситуация сложилась в Покровске

10:26Война
В домах станет тепло: в Украине официально стартует отопительный сезон

В домах станет тепло: в Украине официально стартует отопительный сезон

10:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 28 октября нельзя ни с кем ругаться: какой церковный праздник

Почему 28 октября нельзя ни с кем ругаться: какой церковный праздник

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Резкий взлет всей валюты: новый курс НБУ на 28 октября

Резкий взлет всей валюты: новый курс НБУ на 28 октября

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

Последние новости

10:40

"Конкурентку не пустить": Таисия Повалий "взялась" за известную украинскую певицу

10:31

"Путин будет делать все": Зеленский прокомментировал идею встречи с диктатором

10:28

Китайский гороскоп на завтра 29 октября: Драконам - потери, Собакам - сплетни

10:28

Полное расписание трансляций 1/8 финала Кубка Украины: где смотреть матчи

10:26

"Является главной целью россиян": Зеленский рассказал, какая боевая ситуация сложилась в Покровске

Накроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцевНакроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцев
10:21

Контрацепция и интимное здоровье для женщин: как подобрать оптимальный метод новости компании

10:03

В домах станет тепло: в Украине официально стартует отопительный сезон

10:00

Пугачева и Галкин выбрали новую страну - куда они переезжают

09:49

Россияне ударили по Черниговщине: поврежден объект критической инфраструктуры и база отдыха (фото)Фото

Реклама
09:34

Почему 29 октября нельзя с грустью смотреть в зеркало: какой церковный праздник

09:31

Ольга Сумская поддержала украинцев в критике Натальи Сумской - детали

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 октября (обновляется)

09:18

В Японии нашли замену солнечным панелям: обскакали США и Китай

09:12

В Украине с 2026 года меняют условия выхода на пенсию: что нужно знать

09:09

В Украине произошло землетрясение: где именно трясло

09:00

Будет беда: Жданов – о последствиях удара по Белгородской дамбе для российских войск и мести Путина

08:22

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

"Усилить давление на Путина": Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму

08:10

Путин отдал приказ: армия РФ спешно пошла в наступление на ключевой город

08:10

Как бобры стали упорно прогрызать плотину Белгородского водохранилищамнение

Реклама
07:24

Прорыв дамбы в Белгородской области: эксперт сказал, есть ли угроза Украине

06:38

Венгрия хочет создать в ЕС антиукраинский альянс с Чехией и Словакией – СМИ

06:10

Шантаж не сработал: Кремль начал истерически вопить накануне встречи Трампа и Симнение

05:46

Гороскоп на завтра 29 октября: Львам - приятная неожиданность, Стрельцам - путешествие

05:15

Внук Аллы Пугачевой отверг отношения с россиянками — что произошло

04:30

Будет везти весь день: каких знаков зодиака ждет заслуженное вознаграждение

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках двух щенков за 51 секунду

02:55

Конец октября будет сложным для трех знаков зодиака: о чем предупреждают астрологи

01:58

Напряжение на фронте растет: в Генштабе рассказали, какие направления под угрозой

01:30

Ведущий Женя Фешак остался один - что произошло

00:51

Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить сторонойВидео

00:24

"Замечательные люди": Трамп назвал лучших кандидатов в президенты США в 2028 году

27 октября, понедельник
23:50

Звезда Квартала 95 высказался о беременности жены: "Была история"

23:47

Некоторые украинцы получат "специальные" зарплаты: кого затронут изменения

23:22

10 снов, предвещающих богатство и удачу

23:14

Санкции в действии: российский "Лукойл" распродает активы

22:54

"Красивый мужчина взял меня за руку": Билык сделала признание о новой свадьбе

22:50

Неожиданные фавориты: топ-5 авто которые уже называют будущими хитами 2026 года

22:26

Москва уже вторую ночь подряд содрогается от взрывов - столица РФ под атакой дронов

22:17

Медиавраги Украины озолотились: СМИ назвали колоссальные доходы топ-пропагандистов РФ

Реклама
22:14

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

22:11

В России придумали свою систему определения времени - в чем отличие от мировойВидео

22:01

Что будет, если человек случайно стал в гроб - ответ священникаВидео

21:54

"Там больше всего ударных сил": Зеленский раскрыл ситуацию в районе Покровска

21:27

Для Киева особая угроза - раскрыта новая стратегия России в войне, чего ждатьВидео

21:19

В Украине резко подешевел популярный осенний фрукт - цены упали почти на 50%

20:58

"Супероружие" или простая ракета: эксперт раскрыл, реально ли сбить "Буревестник"

20:57

Как 28 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

20:47

Молчала почти четыре года: певица-предательница Елка высказалась о войне в УкраинеВидео

20:21

У РФ есть четыре слабых места, которые приведут к поражению Путина - La Stampa

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять