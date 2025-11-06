Более 2,5 тыс. горняков под землей: удар РФ обесточил шахты на Днепропетровщине

Спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность.

Российский удар обесточил шахты на Днепропетровщине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что известно:

Российская атака обесточила 8 шахт на Днепропетровщине

Спасатели оперативно эвакуировали всех работников

Минэнерго называет инцидент энергетическим террором

В четверг, 6 ноября, в результате очередной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области были обесточены сразу восемь угольных шахт. На момент удара под землей находились 2595 горняков, жизнь которых оказалась под угрозой.

Благодаря оперативным действиям спасателей и персонала шахт всех работников удалось безопасно эвакуировать на поверхность. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Министерство энергетики Украины назвало инцидент очередным проявлением энергетического террора со стороны России. Глава Минэнерго Светлана Гринчук подчеркнула:

"Россия продолжает воевать с гражданскими. Их тактика очевидна - оставить украинцев без света и тепла зимой".

Атака на шахты - не только удар по энергетике, но и прямая угроза жизни тысяч людей, которые ежедневно работают в сверхсложных условиях. Подобные действия в очередной раз демонстрируют, что российские удары направлены на критическую инфраструктуру и мирное население.

Какова тактика ударов РФ по энергетике - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду оценил риски для украинской энергосистемы этой осенью и зимой. Он отметил, что Россия изменила тактику атак, теперь сосредотачиваясь не только на крупных электростанциях, но и на локальных энергетических объектах в приграничных и прифронтовых регионах.

Под постоянными ударами оказались Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области, что создает дополнительные риски для стабильности электроснабжения.

Российские атаки на украинские шахты

Ранее Главред рассказывал, что оккупанты 19 октября массированно атаковали угольную шахту энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Почти 200 человек оказались под землей в результате удара.

Также ранее, 26 августа, войска РФ нанесли удар по шахте энергетической компании ДТЭК. В результате атаки погиб один работник, еще трое получили ранения.

Кроме этого, в этот же день враг обстрелял ряд населенных пунктов возле Доброполья. В результате там была обесточена часть местных шахт, сотни шахтеров оказались под землей. Впрочем, их удалось эвакуировать на поверхность.

