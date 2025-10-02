'Десятки дронов по мирным': Россия обстреляла депо Укрзализныци в Одессе, детали

Главное:
- Страна-агрессор Россия снова атаковала Украину
- Под массированный обстрел попало депо Укрзализныци в Одессе
- Из-за атаки некоторые поезда следуют с задержкой
В ночь на четверг, 2 октября, страна-агрессор Россия снова атаковала Украину. В частности, удары были направлены по железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
"Еще одна сложная ночь для Украины. Массированные удары по Одессе и области, по Киевской области - десятки дронов по мирным населенным пунктам. Враг бьет и по Днепропетровской области и Запорожью", - говорится в сообщении.видео дня
По его словам, сегодня ночью Россия нанесла массированный обстрел по депо Укрзализныци в Одессе. Осколочные ранения получил машинист поезда. Ему оказывается вся необходимая помощь.
Также были удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных общин на Севере, в частности в Конотопе.
"Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений, по состоянию на утро - все продолжили движение, контактная сеть заживлена", - отметил он.
Кулеба отметил, что из-за атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой.
"Делаем все, чтобы даже такие массированные атаки не останавливали украинские транспортные артерии. Россия ежедневно пытается разрушить одну из основ украинской устойчивости - нашу инфраструктуру, которая держит страну вместе. Это и железная дорога, дороги, энергетика. Страна-агрессор использует вооружение, которое невозможно без иностранных комплектующих. Поэтому нужно усиление санкций и блокирование всех цепей поставок", - подчеркнул он.
Удар РФ по Одессе
В ГСЧС сообщили, что Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками.
Известно, что в результате попаданий спасатели ликвидировали пожар, который возник в депо Укрзализныци. Также была повреждена крыша и остекление частного жилого дома.
"К сожалению, пострадали 2 человека (1 - депо, 1 - в частном доме). От ГСЧС привлекались 13 единиц техники и 54 пожарных, от Ассоциации добровольных пожарных Украины - 1 единица техники и 4 человека личного состава, от Укрзализныци - 1 пожарный поезд", - говорится в сообщении.
Удар РФ по Киевской области
Также в ГСЧС рассказали, что в результате вражеского обстрела Киевщины травмирован мужчина.
Отмечается, что ночью в городе Буча в результате атаки БпЛА возник пожар двухэтажного здания нефункционирующего санатория.
"Пожар ликвидирован в 02:13 на площади 600 м². Обнаружен травмированный мужчина 1977 года рождения", - написали в ведомстве.
Уменьшение ракетных ударов по Украине
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что россияне начнут масштабнее применять дроны вместо ракет для ударов по Украине.
По его словам, авиационных пусковых Ту-95МС критически не хватает России. Эти проблемы возникли после операции "Паутина".
"Они (россияне, - ред.) уже никогда не могут запускать по 70-100 ракет Х-101 одновременно. Причина не в отсутствии самих ракет, а в нехватке носителей", - подчеркнул он.
Российские удары - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 1 октября российские оккупанты атаковали объект энергетики, после чего в Черниговской области возникли серьезные перебои со светом. Энергетики вводили жесткие графики отключения света.
Во вторник, 30 сентября, около 16:00, военные РФ нанесли удар с применением БпЛА по Днепру. В результате обстрела погиб человек и пострадали 15 человек. Повреждены жилые многоэтажки, офисные помещения, магазины и машины.
Кроме того, ночью 30 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по жилому дому в Сумской области. В результате атаки в селе Чернетчина Краснопольской общины погибли супруги с двумя маленькими детьми.
О персоне: Алексей Кулеба
Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) - украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель Руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022.
