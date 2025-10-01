"Мое сердце разбито": женщина стала вдовой сразу после свадьбы из-за удара по Днепру

В результате атаки погиб Ярослав, который женился всего полторы недели назад.

В Днепре погиб Ярослав через полторы недели после бракосочетания / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, instagram/bogdanavityaz

Что известно:

РФ атаковала Днепр "Шахедами" 30 сентября

В результате атаки погиб молодой мужчина Ярослав

Ярослав лишь за полторы недели до гибели женился на своей возлюбленной

Российские оккупанты атаковали Днепр, в результате чего погиб муж местной флористки Богданы. Они поженились всего полторы недели назад, но она уже стала вдовой. О трагедии женщина рассказала на своей странице в Instagram.

Ярослав и Богдана только в пятницу отпраздновали свадьбу, женщина даже не успела еще заменить документы. Они так любили друг друга. Богдана признается, что ее муж был лучшим человеком, которого она знала.

"Мы были женаты 1,5 недели. Свадьбу праздновали в пятницу. Я не успела заменить документы, как стала вдовой. Мое сердце разбито. Я честно, не знаю как справлюсь с этой потерей, потому что мы были всем друг для друга. Ты был лучшим человеком, которого я знала. Не передать словами как сильно я тебя люблю", - написала Богдана.

Она добавила, что Ярослав был гражданским. Вражеский дрон прилетел прямо в офис, где он развивал свой бизнес.

"Я не знаю ни одного человека, который так отчаянно верил в светлое будущее Украины, помогая всем, кто в этом нуждался", - вспоминает Богдана.

В комментариях к видео, которое женщина обнародовала на своей странице, один из мужчин рассказал, что он пытался спасти Ярослава.

"Я пытался его спасти, но к сожалению... Мы его передали скорой, когда он еще дышал, была надежда. Сочувствую Вам", - написал он.

Сергей, брат погибшего, также разбит этой потерей. Ярослав был для него одним из самых близких людей. Ярослав был младшим братом, но он вдохновлял Сергея и был примером во многих моментах.

"Брат, ты был для меня самым светлым, самым добрым, самым искренним, самым лучшим братом и человеком во всем мире! ... Очень люблю тебя, брат! Но 30.09.2025 страна, которой всегда мешают самые светлые и добрые люди, забрала твою жизнь коварным ударом "Шахеди" по гражданскому зданию. Это полное необъятное опустошение, не хватает слов. Это все пока не укладывается в голове, что тебя нет рядом, но ты всегда в моем сердце!" - написал Сергей.

В Днепре погиб Ярослав через полторы недели после женитьбы / фото: Instagram

На месте трагедии он рассказал о том, что Ярослав старался помогать всем, кто в этом нуждался. Он даже постоянно собирал корм для животных и возил его в приют. В тот момент, когда ударил вражеский "Шахед", Ярослав был в гражданском здании, в офисе, он сидел прямо у окна.

"Мне мама позвонила, сказала, что не может ему дозвониться. Я начал ему звонить, дозвонился только в Telegram, кто-то взял трубку, сказали, что везут в скорой", - вспоминает Сергей.

Удар по Днепру 30 сентября

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что россияне атаковали город ударными беспилотниками. Один из "Шахедов" ударил по офисному помещению. В результате этого поднялся пожар, загорелся также автомобиль.

"В городе огнем охватило офисное помещение и авто. Повреждены многоквартирный дом, общежитие, учреждение культуры. Уничтожено 2 машины, еще 17 изуродованы", - отметил он.

В результате атаки пострадал 31 человек. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Медики оказали медицинскую помощь ребятам 17 и 10 лет и 10-летней девочке. Медики пытались спасти тяжело раненого мужчину, но он умер.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по Днепру. По его словам, каждым таким ударом россияне снова и снова доказывают, что на РФ нужно оказывать сильное давление.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что РФ готовится к новому маскированному обстрелу Украины. Он может быть уже через 7-10 суток.

Как писал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла удар по жилому дому в Сумской области. В результате атаки в селе Чернетчина Краснопольской общины погибли супруги с двумя маленькими детьми.

Об ударном дроне: Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

