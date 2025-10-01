Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Мое сердце разбито": женщина стала вдовой сразу после свадьбы из-за удара по Днепру

Ангелина Подвысоцкая
1 октября 2025, 18:12
105
В результате атаки погиб Ярослав, который женился всего полторы недели назад.
удар по Днепру
В Днепре погиб Ярослав через полторы недели после бракосочетания / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, instagram/bogdanavityaz

Что известно:

  • РФ атаковала Днепр "Шахедами" 30 сентября
  • В результате атаки погиб молодой мужчина Ярослав
  • Ярослав лишь за полторы недели до гибели женился на своей возлюбленной

Российские оккупанты атаковали Днепр, в результате чего погиб муж местной флористки Богданы. Они поженились всего полторы недели назад, но она уже стала вдовой. О трагедии женщина рассказала на своей странице в Instagram.

Ярослав и Богдана только в пятницу отпраздновали свадьбу, женщина даже не успела еще заменить документы. Они так любили друг друга. Богдана признается, что ее муж был лучшим человеком, которого она знала.

видео дня

"Мы были женаты 1,5 недели. Свадьбу праздновали в пятницу. Я не успела заменить документы, как стала вдовой. Мое сердце разбито. Я честно, не знаю как справлюсь с этой потерей, потому что мы были всем друг для друга. Ты был лучшим человеком, которого я знала. Не передать словами как сильно я тебя люблю", - написала Богдана.

Она добавила, что Ярослав был гражданским. Вражеский дрон прилетел прямо в офис, где он развивал свой бизнес.

"Я не знаю ни одного человека, который так отчаянно верил в светлое будущее Украины, помогая всем, кто в этом нуждался", - вспоминает Богдана.

Смотрите видео о погибшем Ярославе:

В комментариях к видео, которое женщина обнародовала на своей странице, один из мужчин рассказал, что он пытался спасти Ярослава.

"Я пытался его спасти, но к сожалению... Мы его передали скорой, когда он еще дышал, была надежда. Сочувствую Вам", - написал он.

Сергей, брат погибшего, также разбит этой потерей. Ярослав был для него одним из самых близких людей. Ярослав был младшим братом, но он вдохновлял Сергея и был примером во многих моментах.

"Брат, ты был для меня самым светлым, самым добрым, самым искренним, самым лучшим братом и человеком во всем мире! ... Очень люблю тебя, брат! Но 30.09.2025 страна, которой всегда мешают самые светлые и добрые люди, забрала твою жизнь коварным ударом "Шахеди" по гражданскому зданию. Это полное необъятное опустошение, не хватает слов. Это все пока не укладывается в голове, что тебя нет рядом, но ты всегда в моем сердце!" - написал Сергей.

погибший Ярослав в Днепре
В Днепре погиб Ярослав через полторы недели после женитьбы / фото: Instagram

На месте трагедии он рассказал о том, что Ярослав старался помогать всем, кто в этом нуждался. Он даже постоянно собирал корм для животных и возил его в приют. В тот момент, когда ударил вражеский "Шахед", Ярослав был в гражданском здании, в офисе, он сидел прямо у окна.

"Мне мама позвонила, сказала, что не может ему дозвониться. Я начал ему звонить, дозвонился только в Telegram, кто-то взял трубку, сказали, что везут в скорой", - вспоминает Сергей.

Смотрите видео о погибшем Ярославе:

Удар по Днепру 30 сентября

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что россияне атаковали город ударными беспилотниками. Один из "Шахедов" ударил по офисному помещению. В результате этого поднялся пожар, загорелся также автомобиль.

"В городе огнем охватило офисное помещение и авто. Повреждены многоквартирный дом, общежитие, учреждение культуры. Уничтожено 2 машины, еще 17 изуродованы", - отметил он.

  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Днепру 30 сентября
    Удар по Днепру 30 сентября фото: Днепропетровская ОВА

В результате атаки пострадал 31 человек. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Медики оказали медицинскую помощь ребятам 17 и 10 лет и 10-летней девочке. Медики пытались спасти тяжело раненого мужчину, но он умер.

Обстрел Украины - главные новости

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по Днепру. По его словам, каждым таким ударом россияне снова и снова доказывают, что на РФ нужно оказывать сильное давление.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что РФ готовится к новому маскированному обстрелу Украины. Он может быть уже через 7-10 суток.

Как писал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла удар по жилому дому в Сумской области. В результате атаки в селе Чернетчина Краснопольской общины погибли супруги с двумя маленькими детьми.

Читайте также:

Об ударном дроне: Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра война в Украине новости Днепропетровска вторжение России атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Три области на грани опасности: офицер ВСУ оценил угрозу "ползучего наступления" РФ

Три области на грани опасности: офицер ВСУ оценил угрозу "ползучего наступления" РФ

18:46Фронт
"Мое сердце разбито": женщина стала вдовой сразу после свадьбы из-за удара по Днепру

"Мое сердце разбито": женщина стала вдовой сразу после свадьбы из-за удара по Днепру

18:12Украина
Мобилизация мужчин 50+ - что известно о "тайной" директиве и кого возьмут первыми

Мобилизация мужчин 50+ - что известно о "тайной" директиве и кого возьмут первыми

17:09Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Последние новости

18:46

Три области на грани опасности: офицер ВСУ оценил угрозу "ползучего наступления" РФ

18:37

Вид может быть обманчивым: в Украине нашли ядовитый "белый" грибВидео

18:19

Что нужно изменить для улучшения качества сна - ученые назвали два фактора

18:12

"Мое сердце разбито": женщина стала вдовой сразу после свадьбы из-за удара по ДнепруФотоВидео

17:48

Инерция против человечества: что будет, когда Земля перестанет вращаться

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
17:46

Как сказать на украинском "изолента": слова, о которых почти никто не знаетВидео

17:09

Мобилизация мужчин 50+ - что известно о "тайной" директиве и кого возьмут первыми

17:04

Сразу в больницу: голливудский актер протестировал удар Александра Усика

17:03

Убьют сорняки и земля отдохнет: какие сидераты посеять на огороде осеньюВидео

Реклама
16:43

Начнутся финансовые проблемы и не только: строгие запреты и приметы 2 октября

16:41

Главный жизненный вызов: что вам суждено преодолеть по году рождения

16:21

Исчезнет первая со стола: рецепт шикарной закуски из шампиньонов

15:57

"Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему

15:56

Странный скрип под капотом автомобиля: как решить проблему

15:48

Счета за свет станут значительно меньше: как стирать одежду, чтобы сэкономитьВидео

15:35

Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

15:19

Какие вещи категорически нельзя стирать в стиральной машине: эксперты советуют

15:02

Каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали

14:53

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

14:49

Чтобы не чинить авто: водителям сказали, когда нужно делать замену антифризаВидео

Реклама
14:26

Защитник независимости: Андрею Парубию посмертно присвоили звание Героя Украины

14:10

Леонтьев сообщил о тяжелой утрате: что случилось

14:01

Идеальный живот: Леся Никитюк раскрыла секрет стройной фигуры после родовВидео

13:56

Красивые и мелодичные: какие женские имена приносят счастье

13:42

Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

13:32

Предатель, который освобождал невольников: дилемма Ивана Сирко, которую не решили до сих пор

13:28

Настоящая бомба: не просто макароны, а настоящий шедевр на ужинВидео

13:21

Мечта Путина о демилитаризации Украины стала его кошмаром - Atlantic Council

13:08

Чиновникам в Украине хотят снизить зарплаты: в Раде сделали заявление

12:48

Красавчик-блондин: Пономарев показал, как выглядел 25 лет назад

12:38

"Танцоры" океана: есть ли крабы в Украине и почему они ходят боком

12:37

Враг массированно пошел вперед: военный сообщил о новой операции РФ на фронте

12:33

Умер один из основателей "Пиккардийской терции" - первые детали

12:20

РФ и Беларусь могут устроить диверсию против Польши, чтобы обвинить Украину - ISW

12:09

Они боятся: Киркоров рассказал о детях, которые вернулись в РФ

11:51

"Четыре года в колонии": в РФ приговорили известную певицу за позицию

11:46

Украинский "Вампир" отправил к Кобзону экс-гауляйтера Новой Каховки

11:36

"Едва не лето": синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

11:36

Шевченко против Ленина: почему памятники Кобзарю не сносят, а строят по всему миру

11:15

Вырванные двери и окна: известный комик остался без жилья после тяжелой операции

Реклама
11:11

В США впервые с 2019 наступил шатдаун, правительство приостановило работу

11:09

В Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек: все они погиблиФотоВидео

11:02

Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Тельцам - пришло время, Львам - отступить

10:53

Партизаны уничтожили логистику Шахедов, которыми РФ обстреливает Украину - детали

10:45

Китайский гороскоп на завтра 2 октября: Тиграм - неудачи, Змеям - трудности

10:27

РФ запустила "Искандер" по селу на Черниговщине: погиб мужчина, есть разрушения

10:26

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

10:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 октября (обновляется)

10:11

Вспыхнул без атаки: в РФ масштабный пожар на одном из важных объектов Путина

10:09

Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять