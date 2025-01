Крупнейшую в Украине шахту взорвали, чтобы закрыть путь РФ: в NYT раскрыли детали

Главное:

Шахту коксующегося угля под Покровском, которая была одной из основных для сталелитейной промышленности Украины, пришлось остановить и взорвать. Такое решение приняли, чтобы не позволить российским оккупантам использовать ее для переброски войск в тыл ВСУ. Об этом пишет The New York Times.

Шахта, которая находится рядом с фронтом в селе Песчаное, стала слишком опасной из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. Шахтеры рассказали журналистам издания, что российские обстрелы приводили к жертвам среди работников.

В начале декабря 2024 года шахтеры были вынуждены спускаться через ствол, который находился дальше от фронта, из-за чего спуск длился значительно дольше - до двух часов. Назад шахтеры возвращались через конвейерные ленты, которые транспортировали добытый уголь.

Кроме этого, частые повреждения электроснабжения и вентиляционных систем заставляли шахтеров нередко эвакуироваться. Несмотря на эти трудности, содержание шахты в рабочем состоянии было критически важным для экономики Украины, поскольку она поставляла уголь необходимой марки для металлургов.

В середине декабря российские войска приблизились к шахте на расстояние 1,5 км. Если бы оккупанты захватили вход №3, они могли бы использовать подземные тоннели для обхода украинских позиций. Чтобы не допустить этого, шахтеры вместе с военными заложили взрывчатку под стволом и взорвали его примерно 20 декабря.

Представитель "Метинвеста" подтвердил, что взрывчатку также заложили в двух других, более западных стволах предприятия, расположенных возле сел Котлино и Удачное. Пока не известно, были ли они взорваны.

В понедельник, 13 января Министерство обороны России сообщило о захвате села Песчаного.

Шахта была одной из крупнейших в Украине и Восточной Европе. После начала войны ее работа частично остановилась, но возобновилась в 2023 году. К середине декабря 2023 года добыча угля на шахте уменьшилась, с 7000 тонн в сутки до 2000 тонн.

Напомним, в Украине остановили добычу коксующегося угля на шахте в Покровске из-за приближения российских войск. По данным источников в металлургической отрасли, шахтеры работают только на поверхности. Российские войска сейчас находятся менее чем в двух километрах от шахты.

Компания "Метинвест" официально приостановила работу Покровской угольной группы из-за ухудшения ситуации на фронте, дефицита электроэнергии и проблем с безопасностью. Эвакуированным предоставляется финансовая помощь и обеспечение жильем.

Как сообщал Главред, российская армия пытается взять Покровск в окружение, но пока нет оснований говорить о его полуокружении. Военный эксперт Роман Свитан пояснил, что сейчас в полуокружении оказались российские войска, которые пытаются пробиться из поселка Шевченко на Удачное.

