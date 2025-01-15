Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Крупнейшую в Украине шахту взорвали, чтобы закрыть путь РФ: в NYT раскрыли детали

Руслана Заклинская
15 января 2025, 23:47
69
В декабре 2024 года украинские военные взорвали один из стволов стратегически важной угольной шахты под Покровском.
Крупнейшую в Украине шахту взорвали, чтобы закрыть путь РФ: в NYT раскрыли детали
Под Покровском взорвали шахту, чтобы заблокировать тоннели - NYT / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, facebook.com/Шахтеры Червонограда

Главное:

  • Крупнейшую шахту в Украине взорвали, чтобы не дать россиянам обойти Покровск
  • Из-за постоянных обстрелов и близости к фронту шахта стала опасной
  • Шахтеры и военные заложили взрывчатку, которую взорвали в середине декабря

Шахту коксующегося угля под Покровском, которая была одной из основных для сталелитейной промышленности Украины, пришлось остановить и взорвать. Такое решение приняли, чтобы не позволить российским оккупантам использовать ее для переброски войск в тыл ВСУ. Об этом пишет The New York Times.

Шахта, которая находится рядом с фронтом в селе Песчаное, стала слишком опасной из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. Шахтеры рассказали журналистам издания, что российские обстрелы приводили к жертвам среди работников.

видео дня

В начале декабря 2024 года шахтеры были вынуждены спускаться через ствол, который находился дальше от фронта, из-за чего спуск длился значительно дольше - до двух часов. Назад шахтеры возвращались через конвейерные ленты, которые транспортировали добытый уголь.

Кроме этого, частые повреждения электроснабжения и вентиляционных систем заставляли шахтеров нередко эвакуироваться. Несмотря на эти трудности, содержание шахты в рабочем состоянии было критически важным для экономики Украины, поскольку она поставляла уголь необходимой марки для металлургов.

В середине декабря российские войска приблизились к шахте на расстояние 1,5 км. Если бы оккупанты захватили вход №3, они могли бы использовать подземные тоннели для обхода украинских позиций. Чтобы не допустить этого, шахтеры вместе с военными заложили взрывчатку под стволом и взорвали его примерно 20 декабря.

"Все рухнуло, и теперь здесь сплошной камень", - рассказал изданию Антон Телегин, который 19 лет проработал на шахте.

Представитель "Метинвеста" подтвердил, что взрывчатку также заложили в двух других, более западных стволах предприятия, расположенных возле сел Котлино и Удачное. Пока не известно, были ли они взорваны.

В понедельник, 13 января Министерство обороны России сообщило о захвате села Песчаного.

Шахта была одной из крупнейших в Украине и Восточной Европе. После начала войны ее работа частично остановилась, но возобновилась в 2023 году. К середине декабря 2023 года добыча угля на шахте уменьшилась, с 7000 тонн в сутки до 2000 тонн.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Закрытие шахты и бои вблизи Покровска - что известно

Напомним, в Украине остановили добычу коксующегося угля на шахте в Покровске из-за приближения российских войск. По данным источников в металлургической отрасли, шахтеры работают только на поверхности. Российские войска сейчас находятся менее чем в двух километрах от шахты.

Компания "Метинвест" официально приостановила работу Покровской угольной группы из-за ухудшения ситуации на фронте, дефицита электроэнергии и проблем с безопасностью. Эвакуированным предоставляется финансовая помощь и обеспечение жильем.

Как сообщал Главред, российская армия пытается взять Покровск в окружение, но пока нет оснований говорить о его полуокружении. Военный эксперт Роман Свитан пояснил, что сейчас в полуокружении оказались российские войска, которые пытаются пробиться из поселка Шевченко на Удачное.

Читайте также:

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине шахты Покровск война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Кучно работают дроны по России": в Воронежской области вспыхнула нефтебаза

"Кучно работают дроны по России": в Воронежской области вспыхнула нефтебаза

00:28Мир
Соглашение ХАМАСа с Израилем: и Трамп, и Байден назвали его своим достижением

Соглашение ХАМАСа с Израилем: и Трамп, и Байден назвали его своим достижением

23:19Мир
Свет по 6 гривен за киловатт-час: в Минэнерго рассказали, вырастет ли тариф

Свет по 6 гривен за киловатт-час: в Минэнерго рассказали, вырастет ли тариф

22:34Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Неожиданное объяснение: почему в СССР выключатели и розетки делали так высоко

Неожиданное объяснение: почему в СССР выключатели и розетки делали так высоко

Дети Пугачевой и Галкина живут отдельно от родителей - причина

Дети Пугачевой и Галкина живут отдельно от родителей - причина

Гороскоп на завтра 16 января: Скорпионам - сумасшедший день, Водолеям - прибыль

Гороскоп на завтра 16 января: Скорпионам - сумасшедший день, Водолеям - прибыль

Чем отличаются 2 рисунка: надо найти одно отличие за 5 секунд

Чем отличаются 2 рисунка: надо найти одно отличие за 5 секунд

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

00:30

"Сдались добровольно": "Азовцы" взяли в плен 23 россиян

00:28

"Кучно работают дроны по России": в Воронежской области вспыхнула нефтебазаВидео

00:10

Санта Димопулос оказалась под капельницами - что с ней случилось

15 января, среда
23:47

Крупнейшую в Украине шахту взорвали, чтобы закрыть путь РФ: в NYT раскрыли детали

23:19

Соглашение ХАМАСа с Израилем: и Трамп, и Байден назвали его своим достижением

Поглощение Беларуси может стать "успокоительным" для Путина в обмен на перемирие с Украиной - БульбаПоглощение Беларуси может стать «успокоительным» для Путина в обмен на перемирие с Украиной - Бульба
23:17

Без кокетства и фильтров: популярная актриса показала живот после вторых родов

22:34

Свет по 6 гривен за киловатт-час: в Минэнерго рассказали, вырастет ли тариф

22:28

Каковы настроения в Беларуси накануне выборов?мнение

22:16

"Защищает воров и преступников": Марченко призвал отменить банковскую тайну

Реклама
22:03

Орбакайте показала высокого мужа-красавца

22:00

"Лежит на кухне у Галкина": Алла Пугачева поразила своим видом

22:00

Массированный удар по Украине и обмен пленных: главные новости Украины (дайджест)

21:34

Обстрел Банковой 1 января: украинцев просят помочь с ремонтом Дома писателей

21:26

Прыгала и расставляла ноги: путинистка Распутина опозорилась на сценеВидео

21:11

Израиль и ХАМАС договорились завершить войну в секторе Газа – СМИ

21:08

Главный страх Лукашенко: названа причина активизации войск Беларуси на границеВидео

21:01

Россияне пытались прорваться на Сумщине: в DeepState раскрыли подробности

20:55

Анджелина Джоли, дети и арбуз: как проводит время звездное семейство

20:16

Важное правило, чтобы не навредить: какую воду заливать в утюг

19:59

Без порога 150 евро: на посылки с иностранных маркетплейсов хотят ввести налог

Реклама
19:49

"Нужны уступки": кандидат в госсекретари США рассказал, как завершить войнуВидео

19:39

США ввели новый мощный пакет санкций против РФ: что попало под удар

19:18

Настя Короткая вернулась с детьми Беднякова в Киев - что произошло

18:58

Кремль потребует разрыва связей Украины с НАТО на переговорах с Трампом - СМИ

18:46

Беларусь создала 14 новых отрядов: политик сказал, куда их отправят в февралеВидео

18:36

Чем заменить яйцо в фарше: лучшие альтернативы для сочных котлет

18:26

Вступление в НАТО и Волынская трагедия: главное из пресс-конференции Зеленского и Дуды

17:43

24 часа и вкуснятина: как превратить незрелое авокадо в спелое - что положить

17:40

РФ атаковала Украину ядерными ракетами-болванками: в СМИ раскрыли цель

17:39

Единственная среди Первых леди США: особенности Мелании Трамп и ее семьи

17:34

Когда будет следующий ракетный удар РФ по Украине - прогноз эксперта

17:20

Беларусь может стать "разменной монетой": названа цель РФ на мирных переговорахВидео

17:20

Выбили козыри из рук Кремля: как Украина изменила правила игры на Курщине - Ягун

17:14

Ксения Мишина рассказала про личную жизнь и помолвку: "Обязательно"

17:11

Почему в пачках от чипсов так много воздуха: эксперты указали на нюанс

16:35

"Россияне об этом не думают": ВСУ могут осуществить неожиданную операцию в Крыму

16:35

"Не хотела даже жить": Тоня Матвиенко сделала громкое публичное заявление

16:33

Россия очень хочет прекращения огня: генерал-майор назвал важный нюансВидео

16:31

Гарантии безопасности и ввод западных войск: главное с пресс-конференции Зеленского

16:26

Доллар "полетит" вверх: экономист спрогнозировал, каким будет курс в 2025 году

Реклама
16:24

"Копия" Дарта Вейдера: во Вьетнаме нашли гигантское странное создание

16:08

Почему собаки наклоняют голову, когда мы с ними говорим: неожиданные причиныВидео

15:37

ВСУ переиграли РФ в ключевой точке фронта: где враг терпит поражение - 63 ОМБр

15:30

Цены "падать" не будут: в Украине изменилась стоимость популярных продуктов

15:22

Как быстро размягчить масло: топ-4 самых простых способа

15:16

"Запрет и сейчас действует": в МИД указали на деталь в переговорах о мире с РФ

14:59

Защитники Мариуполя и Азовстали дома: в Украину вернулись 25 пленныхФото

14:50

"Маленький Позитивчик": Алексей Завгородний впервые стал отцом - фото младенца

14:42

Уже не 24 часа: у Трампа назвали новый срок окончания войны в Украине

14:13

"Порошенко нарядился в куртку Loro Piana за 800 тыс грн, чтобы снять пиар-ролик о войне" - Гладких

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять