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Закрытие шахты в Покровске: уголь для металлургов заменят американским

Виталий Кирсанов
14 января 2025, 17:43
217
В компании заверили, что не могут рисковать безопасностью жизни многотысячного коллектива.
шахта, Покровск
"Метинвест" приостанавливает работу шахты в Покровске / коллаж: Главред, фото: metinvestholding, Суспільне

Кратко:

  • Безопасность сотрудников является приоритетом для "Метинвеста"
  • Приостановление работы предприятия - необходимый шаг

Компания "Метинвест" Рината Ахметова приостанавливает работу Покровской угольной группы из-за ухудшения ситуации на линии фронта, дефицита электроэнергии и проблем с безопасностью. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

"Безопасность сотрудников является приоритетом для "Метинвеста", поэтому компания способствовала эвакуации работников Покровской угольной группы и их семей. Всем сотрудникам, которые не вовлечены в процессы приостановления работы, компания предоставляет возможность пройти оплачиваемое переобучение и трудоустроиться на активы "Метинвеста" в Запорожье, Каменском и Кривом Роге. Эвакуированным сотрудникам предоставляется финансовая помощь (подъемные, компенсация аренды жилья), бесплатное размещение в общежитиях, а также помощь для детей (устройство в детские сады и школы)", - сказано в сообщении.

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Также у компании есть план действий, который поможет обеспечить углем и коксом для производства стали металлургические активы Группы ("Каметсталь" и "Запорожсталь"): украинское сырье заменят коксующимся углем из американской United Coal Company, которая входит в "Группу Метинвест", использование существующих наращенных запасов угля, а также обеспечение дополнительных поставок угля и кокса от сторонних поставщиков.

"Покровская угольная группа - это энергетическое сердце украинской металлургии, которое обеспечивало большую часть экспортных поступлений в бюджет Украины. Однако, в условиях ежедневного обострения ситуации, мы не можем рисковать безопасностью жизни многотысячного коллектива, а также жизнью семей и детей сотрудников. Поэтому приостановление работы предприятия - необходимый шаг, который сейчас поможет сохранить человеческие жизни. Мы верим в победу Украины, верим в ВСУ и готовы восстанавливать работу Покровской угольной группы и сам Покровск после отражения российского нашествия", - отметил генеральный директор Группы Юрий Рыженков.

Покровск Инфографика
Покровск Инфографика / Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске - последние новости

Недавно Главред со ссылкой на аналитиков Института изучения войны писал, что российская оккупационная армия планирует перерезать наземные пути снабжения в Покровск и Мирноград в Донецкой области, чтобы заставить украинские войска отступить из этих городов. По мнению экспертов, продвижение российских войск на восток и запад от Покровска может усложнить логистику и способность украинских войск пополнять запасы и передислоцировать войска, в результате Силы обороны будут вынуждены отступить на север, что позволит российским оккупантам окружить Покровск и Мирноград.

Аналитик Андрей Крамченков сообщил, что уже зафиксировано движение оккупационных сил со стороны населенного пункта Удачное и на юге непосредственно на окраине Покровска. Кроме этого враг продвигается и у соседнего Мирнограда.

Генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что российский диктатор Владимир Путин хочет до инаугурации Трампа завершить операцию по окружению Покровска.

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Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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