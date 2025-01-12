У россиян есть дедлайн: до какой даты Путин хочет захватить Покровск

Оккупационные войска спешат взять в окружение важный город в Донецкой области.

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РФ хочет окружить Покровск / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

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Путин стремится окружить Покровск до инаугурации Трампа

Стратегическими целями россиян является перекрытие ряда логистических трасс от Днепра до Покровска

Россияне хотят приблизиться к Днепропетровщине

Бои за Покровск Донецкой области не утихают. Российский диктатор Владимир Путин хочет до инаугурации Трампа завершить операцию по окружению Покровска. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Николай Маломуж глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг, генерал армии Украины.

По его словам, стратегическими целями россиян является перекрытие ряда логистических трасс от Днепра до Покровска.

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Кроме того, враг хочет полностью перерезать логистику, поставки боеприпасов и живой силы в сектор безопасности Покровска.

"Стратегическая задача захватить Покровск, а широкомасштабным мероприятием является продвижение в направлении Днепропетровщины", - рассказал Маломуж.

Он добавил, что российские оккупанты планируют наносить удары по ВСУ, которые будут пытаться деблокировать направление.

"Основная задача сейчас - двигаться к Покровску, захватывая новые поселки, преодолевая новые укрепрайоны, которые мы там создали. И до инаугурации Трампа завершить операцию по окружению Покровска. Но мы сегодня имеем ряд средств, которые должны сдержать врага в направлении Днепропетровщины", - подчеркнул Маломуж.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении

Как писал Главред, армия РФ избегает прямого штурма городов Покровск и Мирноград, вместо этого пытаются обойти их, чтобы избежать интенсивных боев. Спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов отметил, что россияне избегают лобовых атак, выбирая маршрут через малые населенные пункты, преимущественно к югу от городов.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что сейчас россияне провели ротацию и перебросили на Покровское и Кураховское направления свежие силы. По его словам, враг сосредоточил более 150 тысяч личного состава. Это максимальные силы, которые они смогли привлечь на этих направлениях вместе с Времовским.

Если оккупанты возьмут Покровск, то, вероятно, они двинутся на Павлоград, Днепр и Запорожье, такое мнение высказал майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман. Он добавил, что цели россиян не ограничиваются захватом Донецкой и Луганской областей, ведь они убеждены, что Украина не должна существовать.

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Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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