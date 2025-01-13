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Осталось 2 километра: россияне продвигаются в обход Покровска - Крамченков

Анна Косик
13 января 2025, 13:31
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Россияне сбрасывают авиабомбы, постоянно бьют артиллерией и минометами на Покровском направлении.
Покровск, Мирноград, ВГУ
Враг давит на украинских защитников с целью прорваться в Покровск / Коллаж: Главред, фото: 43 ОАБр, скрин с DeepState

Что сказал Крамченков:

  • Россияне пытаются пробиться в Покровск и обойти город
  • Враг использует много вооружения для обстрелов
  • Армия РФ разрушает гражданскую инфраструктуру в еще подконтрольных Украине городах

Армия страны-агрессора России осуществляет попытки продвижения с юга от Покровска, чтобы обойти город. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал аналитик Андрей Крамченков.

По его словам, уже зафиксировано движение оккупационных сил со стороны населенного пункта Удачное и на юге непосредственно на окраине Покровска. Кроме этого враг продвигается и у соседнего Мирнограда.

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"Россияне пытаются обойти агломерацию Покровск - Мирноград с восточного направления вблизи поселка Воздвиженка. Они продвигаются на север к трассе, до дороги остается около двух километров. Любые минометы уже достигают этого расстояния, не говоря об артиллерии", - рассказал он.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

В самом Мирнограде артиллерия не прекращает работать, постоянно работают вражеские FPV-дроны. Более того - враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру города.

"Когда мы работали в Мирнограде, больница еще была цела, как и многоэтажка напротив. Но вчера Юрий Третьяк, исполняющий обязанности главы городской военной администрации, прислал фотографии, на которых видно, что больница сильно повреждена. Судя по фотографиям, это была авиабомба", - отметил аналитик.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ВСУ предупредили - россияне провели ротацию и перебросили на Покровское и Кураховское направления свежие силы. Они сосредоточили более 150 тысяч личного состава на этих участках фронта и будут пытаться перерезать логистические маршруты к Покровску, чтобы отрезать город от поставок вооружения Силам обороны.

Накануне генерал армии Украины Маломуж заявил, что бои за Покровск Донецкой области не утихают. Российский диктатор Владимир Путин хочет до инаугурации Трампа завершить операцию по окружению Покровска.

Ранее также в ОСУВ "Хортица" рассказали, что российские оккупационные войска избегают прямого штурма городов Покровск и Мирноград, вместо этого пытаясь обойти их, чтобы избежать интенсивных боев

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Кто такой Андрей Крамченков?

Андрей Крамченков - украинский аналитик, расследователь, менеджер. Главный редактор "Суспільне Донбас" и "Суспільне Суми".

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