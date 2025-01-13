Военные в парламенте: эксперт озвучил прогноз на предстоящие выборы в Украине

Что сказал Кошель:
- Проведенные до окончания войны выборы могут не признать
- Военные могут создать несколько политических партий
- Выборы нужно проводить после демобилизации
Окончание войны в Украине является одним из главных условий проведения президентских, парламентских или городских выборов. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
По его словам, проведение выборов в нынешних условиях действительно возможно, однако в таком случае будет нарушена Конституция Украины и не факт, что западные партнеры и украинское общество признают их результаты.
"Легитимность выборов - это не только юридический аспект, но и общественное восприятие. Например, какой будет реакция общества, если из 8 миллионов украинцев, находящихся за рубежом, проголосует лишь символический процент? Или, если в выборах де-факто не смогут принять участие военные?", - отметил эксперт.
Кошель отметил, что особенно важно, чтобы военные имели возможность полноценно участвовать в избирательных процессах, ведь сегодня они имеют 90% доверия от общества.
"Вполне естественно это создает условия для того, чтобы из числа Вооруженных сил Украины вышло несколько политических партий, которые могут стать достаточно влиятельными и даже победить на выборах. Я не исключаю, что партии, сформированные из военных, могут получить большинство мест в парламенте", - считает он.
Если власть увидит серьезную конкуренцию в среде военных, она, вероятно, решится на шаг ускоренного проведения выборов. Однако если оценивать ситуацию трезво, выборы должны состояться только после демобилизации, что даст военным возможность полноценно участвовать в избирательной кампании не только как избирателям, но и кандидатам.
Смотрите видео о возможности проведения выборов в Украине:
Выборы в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что по словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака в Украине проведут выборы президента, которые были отсрочены из-за военного положения, как только закончится война.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не принял решение, будет ли он снова участвовать в президентских выборах, поскольку сейчас фокус на том, чтобы завоевать для Украины победу, мир и спокойствие.
Ранее также представительница "Слуги народа" подчеркнула, что разговоры о подготовке украинской власти к проведению выборов онлайн, являются исключительно манипуляциями.
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Кто такой Алексей Кошель
Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) - общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия.
Действительный член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.
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