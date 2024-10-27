У Зеленского сказали, когда состоятся президентские выборы в Украине

"Сегодня ресурсы должны идти на войну", - Ермак.

https://glavred.info/ukraine/u-zelenskogo-skazali-kogda-sostoyatsya-prezidentskie-vybory-v-ukraine-10608938.html Ссылка скопирована

Когда состоятся выборы в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

Главное из заявления:

Выборы состоятся после окончания войны

Их ранее отсрочили из-за военного положения в стране

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, когда в Украине проведут выборы президента, которые были отсрочены из-за военного положения.

По его словам, выборы хотят провести сразу после окончания войны. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

видео дня

"Сразу после окончания войны. Зеленский очень четко говорит, что он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, а также беженцы, которые сейчас за рубежом. Но сегодня ресурсы должны идти на войну", - пояснил Ермак.

Стоит подчеркнуть, что выборы президента в Украине должны были состояться еще в конце марта в 2024 году, согласно Конституции. Однако, из-за военного положения, их законно отсрочили.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Выборы в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, издание The Economist писало, что глава государства Владимир Зеленский якобы рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что во время военного конфликта в Украине выборы "маловероятны". Он подчеркнул, что законодательство Украины запрещает проводить выборы во время действия военного положения.

В то же время, Владимир Зеленский заявил, что если развязанная Россией война против Украины будет затягиваться, придется искать возможности проведения выборов в условиях боевых действий. По его словам, кроме юридических, существуют и практические сложности реализации избирательного процесса.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред