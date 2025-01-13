Приближение войск РФ к Покровску: в городе закрыли последнюю шахту

Российские войска сейчас находятся менее чем в двух километрах от окраин Покравска.

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Украина прекратила добычу угля в Покровске / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, МО РФ

Кратко:

В Покровске прекращена добыча угля

Шахта в Покровске - единственное место добычи коксующегося угля в Украине

Закрытие шахты может привести к падению производства стали

В Украине остановили добычу коксующегося угля на шахте в Покровске Донецкой области из-за приближения российских войск к городу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в металлургической отрасли.

"Сейчас они все прекратили работу", - сообщил один из источников. видео дня

"Там нет добычи, они работают только на поверхности", - проинформировал второй источник, добавив, что сейчас проводится эвакуация.

Кстати, по данным украинского аналитического блога DeepState, российские войска сейчас находятся менее чем в двух километрах от шахты.

Шахта в Покровске - единственное место добычи коксующегося угля в Украине, необходимого для сталелитейной отрасли, которая пришла в упадок после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, отмечают журналисты.

Металлургическая компания Metinvest BV, которой принадлежит шахта, пока не прокомментировала ситуацию. В декабре предприятие уже частично остановило свою деятельность на этом объекте.

В 2023 году Украина добыла около 3,5 миллиона тонн кокса, для производства которого полностью использовался уголь из шахты из Покровска.

В прошлом году профсоюз металлургов заявил, что потенциальное закрытие шахты может привести к падению производства стали с 7,6 млн тонн в 2024 году до 2-3 млн тонн в 2025 году.

Металлургия, некогда мощный сектор экономики Украины, уже пострадала от масштабных разрушений ведущих заводов. В 2022 году объем производства стали упал на 70,7% - до 6,3 миллиона тонн, а в 2023 году снизился еще больше - до 6 миллионов тонн.

В 2024 году экспорт металлов принес Украине почти 4,4 миллиарда долларов.

Производители заявили, что надеются найти альтернативные источники коксующегося угля из других регионов Украины, если шахту в Покровске захватят российские войска, но импорт неизбежно понадобится, что приведет к росту расходов.

Покровск Инфографика / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия РФ находится в нескольких километрах от Покровска. Интенсивность и количество обстрелов растет. В городе до сих пор остаются около семи тысяч человек.

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия находится на расстоянии менее трех километров от Покровска и усилила обстрелы. Город без света, газа и водоснабжения.

Напомним, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман спрогнозировал, куда двинется российская армия после возможного захвата Покровска Донецкой области. По его мнению, в зоне риска могут оказаться три города.

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Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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