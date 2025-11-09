Укр
США дали тайное обещание россиянам по Украине - Лавров сделал циничное заявление

Юрий Берендий
9 ноября 2025, 12:53
Лавров цинично заявил о якобы действии "анкориджских договоренностей" с США, повторив фейки о "референдумах" на оккупированной части Украины.
  • Лавров в очередной раз обвинил Украину в нежелании мира
  • Глава МИД страны-агрессора России заявил об обещании американцев в отношении Украины

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Украину в нежелании завершения войны и заявил о якобы обещании со стороны США добиться, чтобы президент Украины Владимир Зеленский "не препятствовал мирному процессу". Такое циничное заявление глава МИД страны-агрессора России сделал во время интервью российским пропагандистским СМИ.

Лавров отметил, что якобы именно позиция Украины является препятствием к миру, забыв принять во внимание массированные удары по территории Украины и военные преступления российских войск.

По словам главы МИД страны-агрессора России, договоренности, достигнутые во время саммита в Анкоридже 15 августа, якобы строились на принципах "справедливого и устойчивого урегулирования", которые, по его утверждению, еще в июне 2024 года очертил диктатор и военный преступник Путин во время переговоров с руководством их МИД.

Лавров также отметил, что российская сторона учла предложения спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, но при реализации договоренностей возникли "определенные трудности".

"Тогда американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности. Кроме того, насколько нам известно, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путем и полностью включиться в усилия по оказанию военного давления на Россию, то есть окончательно стать частью "партии войны"", - цинично заявил Лавров, который публично оправдывает российское полномасштабное вторжение в Украину и поддерживает ведение крупнейшей после Второй мировой войны в Европе.

Лавров добавил, что Москва ожидает от Вашингтона подтверждения действия анкориджских договоренностей и подчеркивает, что не отказывается от принципиальных позиций - в частности относительно территориальной целостности России, выбора жителей Крыма, Донбасса и "Новороссии" по результатам сфальсифицированных и нелегитимных референдумов 2014 и 2022 годов, а также необходимости устранения так называемых "первопричин" конфликта.

"Еще раз повторю, что завершение конфликта, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин. Что касается Крыма и Севастополя, то жители полуострова еще в марте 2014 года на референдуме реализовали свое право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с Россией. Так что вопрос о принадлежности полуострова для нас закрыт", - сказал он.

Когда может закончиться война России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, вероятность завершения полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в 2026 году остается низкой.

В то же время нельзя исключать возможности достижения договоренности о прекращении огня между Киевом и Москвой. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт, содиректор программ внешней политики и координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник.

По его словам, наиболее реалистичным сценарием на сегодня является установление режима тишины вдоль линии соприкосновения.

Мельник подчеркнул, что определяющую роль в этом процессе будет играть позиция Соединенных Штатов. По его мнению, шансы на прекращение огня в 2026 году сохранятся, если президент США Дональд Трамп "снова не изменит свой курс".

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Покровске Донецкой области подразделения Сил обороны продолжают активные поисково-ударные действия, направленные на выявление и ликвидацию российских подразделений. В то же время оккупанты безрезультатно пытаются прорваться к северным окраинам города, сообщает группировка войск ВСУ "Восток".

По словам президента Владимира Зеленского, Россия стремится как можно быстрее захватить Покровск, чтобы продвигать пропагандистский нарратив о способности оккупировать весь Донбасс. Сейчас в пределах города находятся около 314 российских военных.

Тем временем кремлевский диктатор Владимир Путин снова угрожает Украине и странам НАТО ядерным оружием. В прошлом месяце он заявил, что Россия может применить его в ответ на удар обычными ракетами. В ответ генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, комментируя результаты недавних ядерных учений НАТО, заявил, что они лишь укрепили его "абсолютную уверенность в надёжности ядерного сдерживания Альянса".

О персоне: Алексей Мельник

Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных Наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

