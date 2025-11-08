РФ атакует Покровск с севера и пытается закрепиться, логистика ВСУ затруднена

Российские военные безуспешно пытаются проникнуть на северные окраины Покровска.

ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Главное:

Силы обороны продолжают поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению россиян

Российские военные безуспешно пытаются проникнуть на северные окраины города

В Покровске Донецкой области подразделения Сил обороны продолжают поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению россиян.

Российские военные безуспешно пытаются проникнуть на северные окраины города, говорится в сводке группировки войск ВСУ "Схид".

Подробности боев за Покровск

Отмечается, что с начала суток подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схид" отразили 80 российских штурмов.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 57 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают врага и сегодня уже отразили 52 атаки.

Что происходит в Покровске

Военные рассказали, что в Покровске продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению россиян. Российские военные безуспешно пытаются проникнуть на северные окраины города.

"Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага. Наши штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Особое внимание уделяется выявлению и уничтожению вражеских экипажей БПЛА", - говорится в сообщении.

/ Инфографика: Главред

Ситуация в Мирнограде

Оккупанты РФ также пытаются атаковать в районе Мирнограда. Подразделения Сил обороны уверенно держат позиции и не дают врагу шансов закрепиться на окраинах.

Логистика украинских подразделений затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме, добавили ГВ "Схид".

Бои за Покровск: что говорят в ВСУ

Один из командиров сообщил CNN, что бои в жилых кварталах города продолжаются без передышки: "Ситуация остаётся тяжёлой, идут непрерывные перестрелки и обстрелы из различного вооружения. Мы почти окружены, но уже привыкли к такому".

Представитель беспилотного подразделения отметил, что российские войска атакуют небольшими группами с такой активностью, что операторам дронов едва удаётся следить за их передвижениями.

Ранее сообщалось о том, что на Покровском направлении Донецкой области российские оккупанты пытались воспользоваться погодными условиями – туманом для продвижения вперед. Штурмовики ВСУ усилились, выставили фланги, и зачищают город вместе со спецназовцами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина может столкнуться с самой большой потерей за последние месяцы, если ключевой восточный город Покровск падет под натиском российских войск. Захват Покровска приблизит президента РФ Владимира Путина к цели - контролю над всем Донбассом.

Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

