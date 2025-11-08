'Мы почти окружены': комбат ВСУ раскрыл CNN правду о боях за Покровск

Украинские военные признают критичность положения: силы ВСУ истощаются.

https://glavred.info/ukraine/my-pochti-okruzheny-kombat-vsu-raskryl-cnn-pravdu-o-boyah-za-pokrovsk-10713599.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают атаки РФ / коллаж: Главред, фото: 31 ОМБр, 37 ОБрМП

Важное:

РФ близка к захвату Покровска

Россияне интенсивно наступают малыми группами

Российские войска, по данным СМИ, близки к полному захвату города Покровск — цели, к которой Кремль стремится уже почти два года, но достигает её с большими потерями.

Как сообщает CNN, в последние дни боевые действия в городе обострились: российские подразделения прорвали украинскую оборону и вошли в населённый пункт.

видео дня

Хотя Москва заявляет об окружении, в Киеве подчёркивают, что бои продолжаются, а на месте ситуация остаётся тяжёлой.

Один из комбатов рассказал CNN, что перестрелки и обстрелы в городских кварталах не утихают: "Ситуация сложная, продолжаются перестрелки в городских районах и обстрелы из всех видов оружия. Мы почти окружены, но мы к этому привыкли".

Боец беспилотного подразделения добавил, что россияне наступают малыми группами — настолько интенсивно, что операторы дронов едва успевают отслеживать их передвижения.

Украинские военные признают критичность положения: силы истощены, подкрепления не пришли вовремя, однако приказа на отход нет.

Солдаты опасаются, что попытка держаться до последнего может привести к тем же тяжёлым потерям, что и в Бахмуте или Авдеевке, поскольку прорыв через узкие участки обороны будет чрезвычайно дорогостоящим.

/ Инфографика: Главред

Бои за Покровск: что говорят в ВСУ

Лейтенант Артём Прибыльнов, руководитель отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, рассказал, что российским силам удалось продвинуться вглубь Покровска, где сейчас идут тяжёлые уличные сражения. По его словам, украинские военные оставляют отдельные участки не из-за их поражения, а потому что их прежние позиции уничтожены мощными обстрелами и больше не могут использоваться для обороны.

Ранее сообщалось о том, что украинское военно-политическое руководство приняло решение максимально долго удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию. В случае захвата Покровска враг получит выгодные позиции для размещения операторов БПЛА.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина может столкнуться с самой большой потерей за последние месяцы, если ключевой восточный город Покровск падет под натиском российских войск. Захват Покровска приблизит президента РФ Владимира Путина к цели - контролю над всем Донбассом.

Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

Читайте также:

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред