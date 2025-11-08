'Мы почти окружены': комбат ВСУ раскрыл CNN правду о боях за Покровск

Важное:
- РФ близка к захвату Покровска
- Россияне интенсивно наступают малыми группами
Российские войска, по данным СМИ, близки к полному захвату города Покровск — цели, к которой Кремль стремится уже почти два года, но достигает её с большими потерями.
Как сообщает CNN, в последние дни боевые действия в городе обострились: российские подразделения прорвали украинскую оборону и вошли в населённый пункт.
Хотя Москва заявляет об окружении, в Киеве подчёркивают, что бои продолжаются, а на месте ситуация остаётся тяжёлой.
Один из комбатов рассказал CNN, что перестрелки и обстрелы в городских кварталах не утихают: "Ситуация сложная, продолжаются перестрелки в городских районах и обстрелы из всех видов оружия. Мы почти окружены, но мы к этому привыкли".
Боец беспилотного подразделения добавил, что россияне наступают малыми группами — настолько интенсивно, что операторы дронов едва успевают отслеживать их передвижения.
Украинские военные признают критичность положения: силы истощены, подкрепления не пришли вовремя, однако приказа на отход нет.
Солдаты опасаются, что попытка держаться до последнего может привести к тем же тяжёлым потерям, что и в Бахмуте или Авдеевке, поскольку прорыв через узкие участки обороны будет чрезвычайно дорогостоящим.
Бои за Покровск: что говорят в ВСУ
Лейтенант Артём Прибыльнов, руководитель отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, рассказал, что российским силам удалось продвинуться вглубь Покровска, где сейчас идут тяжёлые уличные сражения. По его словам, украинские военные оставляют отдельные участки не из-за их поражения, а потому что их прежние позиции уничтожены мощными обстрелами и больше не могут использоваться для обороны.
Ранее сообщалось о том, что украинское военно-политическое руководство приняло решение максимально долго удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию. В случае захвата Покровска враг получит выгодные позиции для размещения операторов БПЛА.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина может столкнуться с самой большой потерей за последние месяцы, если ключевой восточный город Покровск падет под натиском российских войск. Захват Покровска приблизит президента РФ Владимира Путина к цели - контролю над всем Донбассом.
Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.
Об источнике: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
