"Нас кто-то слил": военный рассказал правду об атаке РФ по Днепропетровщине

Российские войска нанесли ракетно-дроновую атаку по населенному пункту Днепропетровской области.

В результате атаки погибли и получили ранения военные 35-й бригады морской пехоты / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua, ГСЧС

Ракетно-дроновая атака поразила 35-ю бригаду морпехов

В результате удара по торжествам бригады погибли военные и раненые

Вечером 1 ноября российские войска нанесли ракетно-дроновую атаку по одному из населенных пунктов Днепропетровской области. Среди погибших и раненых оказались военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, которые в тот день прибыли на торжественное награждение. Об этом сообщает "Суспільне".

Рассказ военного

Один из военных, который находился на мероприятии, рассказал журналистам о событиях на условиях анонимности.

"Это была годовщина создания батальона и должно было быть торжественное награждение с кострами и факелами. Нам сбросили две локации, куда надо было приезжать. Мы с побратимами были в первой группе, в лесу, где зажигали факелы. А один из моих собратьев - на второй точке, возле магазина", - рассказал боец.

Он добавил, что тревога в регионе уже продолжалась, но торжества не отменили.

"Скорее всего, нас кто-то "слил" из своих. Они знали эти две точки и ударили через 15 минут после того, как уже должно было начаться награждение", - отметил военный.

Обстоятельства удара и последствия

Во время удара в лесной зоне боец вместе с побратимами ожидал приказа от командира, что спасло их жизнь: "Где-то через 15 минут в эту точку прилетел "Искандер". Мы ничего, по сути, и не услышали - был взрыв, мы попали. Одному парню посекло ногу, другому - плечи. Но нам просто повезло, что мы ждали и не стояли там, где должно было быть награждение. Все, кто там был - 200".

Он также рассказал, что после первого удара по району начали бить "шахеды", а удары были нанесены и по второй локации.

"Медики говорили, что восемь - 200, сорок раненых, шесть пропавших без вести. Это все среди военных", - уточнил боец.

Искандер / Инфографика: Главред

Официальное заявление 35-й бригады морской пехоты

35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского обнародовала официальное заявление по поводу атаки. В сообщении бригада выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

"Сейчас в бригаде соответствующие службы проводят коммуникацию с родными и организационные процедуры по транспортировке погибших воинов. Также продолжаем содействовать правоохранительным органам в выяснении причин трагедии", - отметили в сообщении.

В бригаде также отметили, что российская сторона пытается манипулировать последствиями удара, распространяя ложную информацию о якобы потере боеспособности подразделения: "Попытки врага манипулировать на трагедии, якобы подразделение потеряло боеспособность, - напрасны".

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, недавно россияне атаковали Украину 223 ударными дронами. Под удар попали газовые объекты, зафиксировано попадание 17 дронов на семи локациях.

Ранее российский дрон ударил по железнодорожной станции в Сумах. В результате пострадали два человека. Удар нанесен около 3:00 ночи.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Харьковскую область беспилотниками, в частности, попали по пожарному депо и технике - в результате вражеских ударов пострадали 6 человек, среди которых спасатели.

