Российские дроны ударили по пригороду Харькова: разрушена пожарная часть, есть пострадавшие

В результате ночной атаки российских БпЛА произошли пожары, есть пострадавшие среди гражданских и пожарных.

Россияне ударили по Харьковской области / Фото: ГСЧС

Коротко:

Дроны РФ атаковали дома и гражданскую инфраструктуру на Харьковщине

Один из российских дронов попал в здание Роганской местной пожарной команды

Предварительно пострадали 6 человек, в том числе 2 пожарных

Российские оккупанты атаковали Харьковскую область беспилотниками, в частности, попали по пожарному депо и технике - в результате вражеских ударов пострадали 6 человек, среди которых спасатели.

Атака произошла 4 ноября около 4:00. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура и ГСЧС.

"В поселке Докучаевское зафиксировано 3 очага возгораний: горели 2 частных дома, газовая труба и объект гражданской инфраструктуры. Один из российских дронов попал в здание Роганской местной пожарной команды, нанеся значительные повреждения пожарному депо и технике", - говорится в сообщении.

В селе Русская Лозовая горел частный дом.

"По предварительным данным, в результате вражеских ударов пострадали 6 гражданских лиц, в том числе 2 пожарных местной пожарной охраны", - добавляют в ГСЧС.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, недавно россияне атаковали Украину 223 ударными дронами.Под удар попали газовые объекты. Зафиксировано попадание 17 дронов на семи локациях.

Ранее российский дрон ударил по железнодорожной станции в Сумах. В результате пострадали два человека. Удар нанесен около 3:00 ночи.

Кроме того, в результате массированной атаки баллистикой по Запорожью было разрушено здание общежития. Мониторинговый канал "monitoringwar" сообщил о серии взрывов в городе и уточнил, что Запорожье находилось под атакой баллистических комплексов "Искандер" из Крыма, Таганрога и Краснодарского края.

