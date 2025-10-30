Атака по Украине: в 'УЗ' предупредили о многочасовых задержках ряда поездов

Кратко:
- Резервные тепловозы уже выведены
- Ряд ассажирских поездов будут курсировать с задержками
Ряд поездов опаздывает после атаки российских оккупантов по Украине. Задержки составляют до 6 часов.
По информации "Укрзализныци", по состоянию на 9:53 сегодня, 30 октября, более 15 поездов задерживаются более чем на час. В этом списке оказался и международный поезд сообщением Киев-Бухарест- Норд, который задерживается более чем на 5 часов.
Утром в железнодорожной компании сообщили, что в результате вражеского обстрела зафиксированы обесточивания в Николаевской области.
"Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками", - указано в сообщении.
Обстрел Украины 30 октября - последние новости
Рано утром 30 октября регионы были под атакой крылатых ракет и Кинжалов. Также враг запускал ударные дроны. Во многих регионах прогремели мощные взрывы. Одни из них прозвучали в Бурштыне Ивано-Франковской области.
В результате массированной атаки баллистикой по Запорожью было разрушено здание общежития. Мониторинговый канал "monitoringwar" сообщил о серии взрывов в городе и уточнил, что Запорожье находилось под атакой баллистических комплексов "Искандер" из Крыма, Таганрога и Краснодарского края.
Позже стало известно о том, что россияне били по энергетике в разных областях Украины. В результате этого были введены графики отключения света.
Об источнике: "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.
