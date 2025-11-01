Атака по энергетике: часть Сумской области осталась без электричества из-за вражеских ударов

Ключевое из новости:
- Из-за вражеской атаки Сумы и часть района остались без электроэнергии
- Больницы и экстренные службы функционируют, критическая инфраструктура переводится на резервное питание
- В местах без света разворачиваются пункты несокрушимости
В субботу, 1 ноября, город Сумы и часть Сумского района остались без электроснабжения из-за очередной вражеской атаки.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале.
Энергетики работают непрерывно
По словам Григорова, ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения. Особое внимание уделено критической инфраструктуре - больницы и экстренные службы продолжают функционировать, а медицинские учреждения обеспечены отоплением. В то же время продолжается перевод важных объектов на резервное питание.
Пункты несокрушимости
В районах, где до сих пор нет света, разворачиваются пункты несокрушимости. Григоров отметил, что они должны быть открытыми и оснащенными всем необходимым для помощи жителям. Местные власти координируют их работу, обеспечивая тепло, воду и связь.
"Все службы действуют слаженно, чтобы как можно быстрее вернуть стабильное обеспечение светом, теплом и водой. Восстановление продолжается безостановочно", - подытожил Григоров.
Сумская городская военная администрация уже обнародовала адреса пунктов несокрушимости, где жители могут получить помощь и поддержку.
Цель ударов РФ - экспертное мнение
По оценке военного аналитика и ветерана российско-украинской войны, майора ВСУ в отставке Алексея Гетьмана, Россия может возобновить массированные комбинированные удары по энергетической инфраструктуре Украины уже с наступлением первых морозов.
"Вероятнее всего, удары будут сосредоточены на крупных городах - Киеве, Львове, Днепре и практически на всех областных центрах", - подчеркивает эксперт, отмечая, что это может иметь серьезное влияние на критическую инфраструктуру и жизнь населения.
Новости об обстрелах Сум - последнее
Российские войска в ночь на 30 октября совершили атаку на территорию Украины ударными беспилотниками. Под вражеским ударом оказался город Сумы, где прозвучала серия взрывов.
26 октября российский беспилотник попал в микроавтобус на трассе неподалеку Николаевской сельской общины на Сумщине.
Утром во вторник, 7 октября, в Сумах прогремели взрывы. В городе начались перебои с электричеством.
О персоне: Алексей Гетьман
Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) - украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.
