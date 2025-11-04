'Сделать Киев непригодным для жизни': что готовит для украинцев новая тактика Кремля

Кремль перешел к стратегии массового террора против Украины, пытаясь сделать крупные города, в частности Киев, непригодными для жизни, указал Жданов.

Что готовит для украинцев новая тактика ударов РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Жданов:

Путин выбрал стратегию массового террора

Кремль хочет сделать крупные города Украины и Киев - непригодными для жизни

Система международного права - мертва

Удары по критической инфраструктуре и объектам энергетики имеют целью не военные цели. Такими действиями Кремль хочет заставить украинцев капитулировать. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Он подчеркнул, что это - стратегия массового террора. Жданов отметил, что Путин выбрал ее, потому что больше ничего не имеет. Даже угроза ядерной "дубиной", которую Путин снова вытащил, уже не производит впечатления.

"Поэтому он пытается сделать крупные города Украины, в том числе Киев, непригодными для жизни", - отметил эксперт.

Жданов добавил, что международно-правовая система фактически разрушена, ведь ООН теряет действенность, а международное право не работает против диктаторов и террористов, поэтому на сегодня возможным остается только силовое решение или чтобы защитить страну, или достичь паритета в ударах.

Откуда и какими ракетами Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Какова цель ударов россиян - мнение эксперта

Как писал Главред, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил, что Россия стремится вызвать полный блэкаут и разбалансировать энергосистему Украины. В интервью Телеграфу он отметил, что цель врага - остановить работу даже атомных электростанций.

По его словам, ранее оккупанты наносили массированные удары по левому берегу, фактически уничтожая тамошнюю генерацию, а теперь планируют атаковать энергетические объекты на западе страны.

Плачков отметил, что такие действия значительно усложнят транспортировку электроэнергии между регионами, а затем Украина может столкнуться с более масштабными и частыми отключениями света.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия сосредоточила свои усилия на ударах по энергетической инфраструктуре Украины в ближайшие месяцы. Как подчеркнул член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, оккупанты стремятся дестабилизировать ситуацию не только на фронте, но и в тылу.

В ночь на 4 ноября враг атаковал два района Днепропетровской области. В результате обстрелов погибла женщина, еще 11 человек, среди них двое детей, получили ранения. По данным Днепропетровской ОГА, удары пришлись по Николаевской громаде Синельниковского района.

На Харьковщине российские войска также совершили атаку беспилотниками, попав по пожарному депо и технике. В результате удара пострадали шесть человек, среди них спасатели.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

