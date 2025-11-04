РФ ударила по Днепропетровской области: погибла женщина, есть раненые дети

Коротко о главном
Россия ударила по нескольким районам Днепропетровской области
Есть погибшие, 11 человек пострадали, среди них двое детейвидео дня
Враг изуродовал авто скорой, есть пострадавшие
В ночь на 4 ноября россияне ударили по двум районам Днепропетровской области. В результате атак погибла женщина, еще 11 человек пострадали, среди них - двое детей.
Как сообщили в Днепропетровской ОВА, враг совершил масштабные обстрелы Николаевской громады Синельниковского района Днепропетровской области.
"Погибла 65-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали. Среди них двое детей. 15-летний парень будет лечиться амбулаторно. 5-летняя девочка - госпитализирована в тяжелом состоянии. Как и двое взрослых. Загорелись кафе-магазин, частный дом и авто. Избиты 12 домов", - говорится в сообщении.
По Васильковской общине противник ударил КАБом. Разбиты авто.
По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами, артиллерией и РСЗО "Град". Попал по самому Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Пострадали трое мужчин - 43, 51 и 52 лет. Изуродовано авто скорой.
По Павлограду агрессор попал беспилотником. Повреждена инфраструктура.
Как писал Главред, российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по общинам Днепропетровской области. Под обстрел попали пять общин Никопольского района. Есть погибшие и раненые военнослужащие ВСУ.
Кроме того, в ночь на 2 ноября Россия ударила по Запорожью. В результате вражеского удара поврежден жилой сектор. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
Напомним, утром 1 ноября Россия ударила по Николаеву Искандером-М. В результате атаки есть погибший, также пострадал ребенок. Об этом в Telegram сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
