РФ коварно ударила по Запорожью: почти 60 тысяч человек без света

В результате вражеского удара есть погибший и пострадавшие.

Основное:

Россияне атаковали Запорожье

В результате вражеского удара пострадали люди, есть погибший

Из-за российской атаки на Запорожье почти 58 тысяч абонентов обесточены

В ночь на 2 ноября российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате вражеского удара поврежден жилой сектор. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Около часа ночи он написал, что для региона была угроза применения дронов и баллистики.

Позже Федоров уточнил, что россияне нанесли удар по жилому сектору Запорожья и опубликовал фото последствий вражеской атаки.

По его данным, два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье. Еще один человек погиб.

"Пострадали 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Кроме этого, из-за российской атаки на Запорожье почти 58 тысяч абонентов обесточены.

Федоров отметил, что энергетики восстановят питание, как только позволит ситуация с безопасностью.

РФ готовит массированные удары по Украине - предупреждение эксперта

Экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил о том, что российские оккупанты хотят добиться тотального блэкаута, а также разбалансировать энергетическую систему Украины.

По его словам, до этого захватчики массированно били по левому берегу, то есть уничтожают почти всю генерацию там. Сейчас враг хочет бить по западу Украины.

Не исключено, что в Украине придется проводить более масштабные и частые отключения электроэнергии.

Как писал Главред, в субботу, 1 ноября российские войска нанесли удар по Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

В тот же день город Сумы и часть Сумского района остались без электроснабжения из-за очередной вражеской атаки.

Напомним, страна-агрессор Россия утром 1 ноября нанесла ракетный удар по городу Николаев. В результате атаки есть погибший. Среди пострадавших - ребенок.

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

