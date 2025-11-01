Армия РФ атаковала Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые, повреждена инфраструктура

В Самаровском районе из-за вражеской атаки пострадали восемь человек.

https://glavred.info/war/armiya-rf-atakovala-dnepropetrovskuyu-oblast-est-pogibshie-i-ranenye-povrezhdena-infrastruktura-10711487.html Ссылка скопирована

Россияне 1 ноября атаковали Днепропетровщину / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Днепропетровщины

видео дня

Главное из новости:

Из-за атак РФ есть жертвы и пострадавшие в Марганце и Самаровском районе Днепропетровской области

Произошли пожары в Никополе и Самаровском районе

Повреждена инфраструктура в двух громадах Синельниковского района

В субботу, 1 ноября российские войска нанесли удар по Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, в Марганце в результате обстрела погиб мужчина. Еще двое, мужчина и женщина, получили ранения.

В Никополе вражеский FPV-дрон вызвал пожар в здании на площади 80 квадратных метров, однако его удалось ликвидировать.

Также вечером россияне атаковали Самаровский район. По сообщению ГСЧС, в результате удара загорелся магазин, пожар ликвидируют.

"В результате этого удара также есть погибшие и травмированные", - отмечают пожарные.

Кроме того, в результате ударов беспилотников получила повреждения инфраструктура на территории Шахтерской и Петропавловской громад Синельниковского района.

Исполняющий обязанности председателя Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил, что по состоянию на 20:20 в Самаровском районе в результате российской атаки пострадали восемь человек. Все они были госпитализированы.

По его словам, половина из них находится в тяжелом состоянии, остальные - имеют травмы средней тяжести.

Новости об обстрелах Днепропетровской области - последнее

Российские оккупанты 24 октября жестоко убили украинского спасателя Александра Егорычева. Мужчина приехал на место удара российского беспилотника, в результате чего поднялся пожар. В этот момент начался повторный ракетный обстрел.

Россия осуществила массированную атаку по одной из шахт на Днепропетровщине. В момент удара под землей находились 192 шахтера.

Как писал ранее Главред, населенные пункты, которые находятся на границе Днепропетровской и Запорожской областей и Донетчины могут стать либо частью линии соприкосновения, либо попасть под оккупацию.

Новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред