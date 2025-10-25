Россияне запустили ракеты прямо по месту прилета: на Днепропетровщине погиб спасатель

На Днепропетровщине погиб мйстер-сержант Александр Егорычев.

РФ убила спасателя Александра Егорычева / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

РФ атаковала Днепропетровскую область ракетами и дронами

В результате атаки погиб спасатель Александр Егорычев

Российские оккупанты жестоко убили украинского спасателя Александра Егорычева. Мужчина приехал на место удара российского беспилотника, в результате чего поднялся пожар. В этот момент начался повторный ракетный обстрел. Об этом рассказывает ГСЧС.

Это произошло в Синельниковском районе Днепропетровской области. Мастер-сержант был водителем 37-й государственной пожарно-спасательной части.

Егорычев получил тяжелые ранения и погиб.

"Александр был преданным своему делу, настоящим профессионалом и надежным товарищем. Его мужество и самопожертвование навсегда останутся примером. Светлая память Герою. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Обстрел Днепропетровщины

В Днепропетровской ОГА рассказали, что россияне атаковали Синельниковщину ракетами и дронами. Под обстрелами были Петропавловская, Маломихайловская и Покровская общины.

В результате атаки погибли два человека, еще семеро пострадали.

"Повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин, авто", - говорится в сообщении.

Также россияне атаковали беспилотниками Вербковскую громаду Павлоградского района, в результате чего была повреждена инфраструктура. В Никополе россияне ударили артиллерией и беспилотниками по гаражам и машинам.

"По уточненной информации, из-за артобстрела города, который произошел вчера вечером, изуродованы еще два частных дома и газопровод", - говорится в сообщении.

Тактика ударов РФ - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду оценил риски для украинской энергосистемы этой осенью и зимой. Он отметил, что Россия изменила тактику атак, теперь сосредотачиваясь не только на крупных электростанциях, но и на локальных энергетических объектах в приграничных и прифронтовых регионах.

Под постоянными ударами оказались Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области, что создает дополнительные риски для стабильности электроснабжения.

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем в пятницу, 24 октября, в Одесской области прогремели взрывы. Область впервые атаковали российские КАБы. Они были направлены на гражданскую инфраструктуру.

24 октября около 11:00 в Харькове также раздавались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что страна-агрессор Россия атаковала Индустриальный район города двумя КАБами.

Кроме того, в ночь на 24 октября в Херсоне один Шахед попал в многоэтажку. В Кировоградской области пострадал объект инфраструктуры.

