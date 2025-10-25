В ближайшее время будет обстрел: мониторы дают повышенный уровень угрозы

Россияне могут применить во время обстрела не только дроны, но и ракеты.

https://glavred.info/war/v-blizhayshee-vremya-budet-obstrel-monitory-dayut-povyshennyy-uroven-ugrozy-10709510.html Ссылка скопирована

В ближайшее время будет массированный обстрел / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Россияне уже готовы к массированному обстрелу Украины. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности.

Враг может применить большое количество ударных дронов и ракет различного типа. Ожидается, что этот массированный обстрел будет в течение 48 часов.

"Сейчас появляются некоторые признаки возможного массированного обстрела этой ночью/утром", - пишут мониторы.

видео дня

Также известно, что в сторону аэродрома "Энгельс" из Уфы летят минимум два самолета Ту-95МС. Вероятнее всего они уже снаряжены крылатыми ракетами.

Кроме того уже были осуществлены пуски "Шахедов" с полигона "Цибулова" в Орловской области.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред