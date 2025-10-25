В ближайшее время будет обстрел: мониторы дают повышенный уровень угрозы

Россияне уже готовы к массированному обстрелу Украины. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности.
Враг может применить большое количество ударных дронов и ракет различного типа. Ожидается, что этот массированный обстрел будет в течение 48 часов.
"Сейчас появляются некоторые признаки возможного массированного обстрела этой ночью/утром", - пишут мониторы.
Также известно, что в сторону аэродрома "Энгельс" из Уфы летят минимум два самолета Ту-95МС. Вероятнее всего они уже снаряжены крылатыми ракетами.
Кроме того уже были осуществлены пуски "Шахедов" с полигона "Цибулова" в Орловской области.
Новость дополняется...
