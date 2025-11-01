Укр
Уничтожены три дивизии: ВСУ "перемололи" десятки тысяч россиян вместе с техникой

Алексей Тесля
1 ноября 2025, 20:27
В октябре армия РФ потеряла более 31 000 человек личного состава.
Танк, ВСУ
ВСУ уничтожили десятки танков РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, УНИАН

Важное:

  • Российская армия понесла значительные потери за октябрь
  • Армия РФ потеряла более 31 000 человек личного состава

В октябре 2025 года российская армия понесла значительные потери — более 31 тысячи военнослужащих.

Это соответствует численности трех дивизий, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в октябре армия РФ потеряла более 31 000 человек личного состава.

Как сказано в сообщении, это условно равно численности личного состава трех дивизий.

Что известно о потерях вражеской техники

По информации Генерального штаба ВСУ, в октябре Силы обороны Украины поразили:

  • около 230 боевых бронированных машин врага;
  • более 800 артсистем;
  • 29 РСЗО;
  • 93 танка (условно равно численности 3 танковых батальонов).

Потери РФ и Украины: заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала текущего года Россия понесла колоссальные потери в войне против Украины — около 112,5 тысячи военных. При этом, по его словам, украинские потери значительно меньше и составляют примерно 8 тысяч человек, что, по оценке Трампа, в несколько раз ниже российских показателей.

Ранее сообщалось о том, что россияне в авральном режиме ускоряют стройку госпиталя в Крыму из-за потерь. Причина ускоренной стройки – катастрофические потери оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях.

Напомним, оккупанты пошли на радикальный шаг для восстановления потерь в технике. У россиян возник дефицит важных составляющих военной техники.

Напомним, Главред писал, что ранее офицер ВСУ раскрыл тревожные детали. В последние недели враг заметно усилил использование бронеколонн в Покровске, сообщил Александр Вовк.

О ведомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

российские войска Минобороны Украины война России и Украины
Уничтожены три дивизии: ВСУ "перемололи" десятки тысяч россиян вместе с техникой

