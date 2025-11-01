Уничтожены три дивизии: ВСУ "перемололи" десятки тысяч россиян вместе с техникой

Важное:
- Российская армия понесла значительные потери за октябрь
- Армия РФ потеряла более 31 000 человек личного состава
В октябре 2025 года российская армия понесла значительные потери — более 31 тысячи военнослужащих.
Это соответствует численности трех дивизий, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Отмечается, что в октябре армия РФ потеряла более 31 000 человек личного состава.
Как сказано в сообщении, это условно равно численности личного состава трех дивизий.
Что известно о потерях вражеской техники
По информации Генерального штаба ВСУ, в октябре Силы обороны Украины поразили:
- около 230 боевых бронированных машин врага;
- более 800 артсистем;
- 29 РСЗО;
- 93 танка (условно равно численности 3 танковых батальонов).
Потери РФ и Украины: заявление Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала текущего года Россия понесла колоссальные потери в войне против Украины — около 112,5 тысячи военных. При этом, по его словам, украинские потери значительно меньше и составляют примерно 8 тысяч человек, что, по оценке Трампа, в несколько раз ниже российских показателей.
Ранее сообщалось о том, что россияне в авральном режиме ускоряют стройку госпиталя в Крыму из-за потерь. Причина ускоренной стройки – катастрофические потери оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях.
Напомним, оккупанты пошли на радикальный шаг для восстановления потерь в технике. У россиян возник дефицит важных составляющих военной техники.
Напомним, Главред писал, что ранее офицер ВСУ раскрыл тревожные детали. В последние недели враг заметно усилил использование бронеколонн в Покровске, сообщил Александр Вовк.
О ведомстве: Министерство обороны Украины
Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.
