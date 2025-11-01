Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия ударила по Николаеву Искандером-М: есть погибший, много раненых

Анна Косик
1 ноября 2025, 10:43обновлено 1 ноября, 11:17
439
Оккупанты атаковали город баллистическим вооружением.
Россия ударила по Николаеву Искандером-М: есть погибший, много раненых
Появились первые данные о последствиях удара по Николаеву / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот (иллюстративный)

Что сообщил Ким:

  • Россия ударила по Николаеву баллистикой
  • В результате атаки есть погибший
  • Среди пострадавших в Николаеве ребенок

Страна-агрессор Россия утром 1 ноября нанесла ракетный удар по городу Николаев. Об этом в Telegram сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его данным, около 07:20 россияне ударили по городу баллистической ракетой, предварительно "Искандер М", с кассетной боевой частью.

видео дня

Что известно о последствиях атаки на Николаев

По состоянию на 10:30 известно об одном погибшем и 15 раненых разной степени тяжести. Среди пострадавших есть и ребенок, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Также повреждены АЗС, автомобили. Виталий Ким также опубликовал фото последствий атаки на автозаправочную станцию, отметив, что под удар попал обычный гражданский объект.

последствия удара по Николаеву
Последствия удара по Николаеву / фото: Николаевская ОВА

Какие планы у России относительно Николаева

Главред писал, что Россия грезит захватом Украины и не намерена останавливаться на нынешней линии фронта. Это в очередной раз подтвердил пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Российский чиновник выдал бред о том, что многие жители украинских городов Одессы и Николаева хотели бы "увязать свою судьбу с Россией". Но якобы говорить об этом там сейчас опасно.

Атаки РФ на Николаев - последние новости

Ранее сообщалось, что во время одной из атак на Украину в Николаеве в сентябре этого года после громких взрывов был "прилет" вражеского дрона в Корабельном районе.

Напомним, Главред писал, что в августе, в результате обстрела Николаева, были разрушены частные дома, поврежден еще ряд жилищ, в том числе многоэтажки.

Накануне стало известно, что в Николаеве в результате атаки вражеских беспилотников возникли два пожара. Тогда были госпитализированы два человека, другим медицинская помощь "оказывалась на месте".

Больше новостей:

О персоне: Виталий Ким

Виталий Александрович Ким – украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года – председатель Николаевской областной военной администрации, пишет Википедия.

Во время полномасштабного вторжения РФ на Украину россияне ударили по зданию Николаевской ОВА. Это произошло 29 марта 2022 года. Тогда в результате удара крылатой ракетой обвалилась центральная часть здания, где находился и кабинет Николая Кима. В момент "прилета" его в здании не было, однако жертв избежать не удалось - погиб 31 человек.

У Виталия Кима есть супруга - Юлия. Также у него есть трое детей - дочери Евгения и Александра, сын Руслан. 6 марта 2022 года глава Николаевской ОВА был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Николаева Искандер баллистические ракеты новости Украины Виталий Ким ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Прилеты" в разных областях, есть раненые: РФ атаковала Украину кучей "Шахедов"

"Прилеты" в разных областях, есть раненые: РФ атаковала Украину кучей "Шахедов"

10:52Война
Россия ударила по Николаеву Искандером-М: есть погибший, много раненых

Россия ударила по Николаеву Искандером-М: есть погибший, много раненых

10:43Украина
Невозможно отправить деньги: в ПриватБанке произошел внезапный сбой

Невозможно отправить деньги: в ПриватБанке произошел внезапный сбой

09:42Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 1 ноября нельзя шить и резать: какой церковный праздник

Почему 1 ноября нельзя шить и резать: какой церковный праздник

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Как часто следует мыть голову, чтобы волосы были здоровыми: ответ трихологов удивит

Как часто следует мыть голову, чтобы волосы были здоровыми: ответ трихологов удивит

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

Последние новости

11:30

Гороскоп на ноябрь 2025 для Козерогов: что вернется из прошлого и какие планы рухнут

11:27

Популярный "лайфхак" для очистки лобового стекла может испортить авто: детали

11:17

Высохший старик: у оголтелого путиниста Джигурды заподозрили смертельную болезнь

10:52

"Прилеты" в разных областях, есть раненые: РФ атаковала Украину кучей "Шахедов"Фото

10:43

Россия ударила по Николаеву Искандером-М: есть погибший, много раненых

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
10:36

Может испортить консервацию: как дома быстро обнаружить некачественную соль

10:11

Время для отношений: ваша дата рождения подскажет, когда придет настоящая любовь

09:42

Невозможно отправить деньги: в ПриватБанке произошел внезапный сбой

09:16

ГУР провело спецоперацию под Москвой: взорвался важнейший военный объект РФ

Реклама
09:15

Начало ноября изменит все: какие ТОП-3 знака почувствуют настоящее перерождение

08:44

Дома аж трясло, а под Москвой погас свет: дроны массированно атаковали Россию

08:20

Украинцев начали серьезно штрафовать за "громкие" авто: что известно

08:10

Назван последний месяц для РФ, когда Путин может пытаться выскочить из войнымнение

07:50

ВСУ продвинулись на пяти направлениях фронта, а враг "топчется" на одном - ISW

06:10

Покровск и не только: как Путин просчиталсямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках двух коллег за 31 секунду

05:14

"Это наша традиция": Могилевская раскрыла трогательный момент с дочкой

04:27

В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

03:33

Есть все шансы скоро истощиться: ТОП-5 знаков, кому нужно срочно отдохнуть

02:36

Для чего нужна черная полоса на зеркале авто - функция, о которой знают единицы

Реклама
01:41

Злые, ленивые и одиноки: 5 мифов о Тельцах, в которые верят все

00:39

У Путина внезапно заговорили о конце войны: в чем хитрость

31 октября, пятница
23:59

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

23:29

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

22:50

"Смелое контрнаступление": возле Покровска ВСУ мощно выбивают оккупантовВидео

22:45

"Двойная осада" города: россияне активизировались на еще одном направлении

22:29

Украинцам дали 20 дней: в ТЦК рассказали, кому грозит двойной штраф

22:15

Билли Айлиш публично попросила богачей поделиться деньгами: Цукерберг не аплодировал

21:54

"Агро Газ Трейдинг" заявила о кампании по дискредитации, связанной с приватизацией ОПЗ

21:28

Спала с женатым: София Шамия со скандалом покинула шоу "Холостяк"

21:22

Три знака зодиака разбогатеют уже в ноябре: денег у них будет много

21:21

Нагар и ржавчина исчезнут с чугунных сковородок, если потереть их одним овощемВидео

21:13

Большой ажиотаж: в Украине может стремительно подорожать популярная крупа

20:59

Наталка Денисенко пришла на "Холостяк" и обсудила участниц - детали

20:57

Китай разрушит Россию: Загородний озвучил неожиданный исход для Путина

20:55

Страсти вокруг Венесуэлы: Мадуро запросил у Путина военную помощь

20:52

Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

20:34

Новые графики отключений на 1 ноября: сколько часов украинцы будут без света

19:55

Пентагон дал зеленый свет на поставку Украине ракет Tomahawk, но есть нюанс

19:54

Какими дровами не стоит топить - не дадут тепла, только забьют дымоход

Реклама
19:48

Осадков почти не будет: синоптики назвали регионы, которым не повезет с дождями

19:43

"Килл-зона" на фронте увеличилась до 20 км - Сырский

19:36

"Предполагает интимные сцены": что Тарас Цимбалюк рассказал о бывшей

19:35

Лед "сползет", но есть нюанс: стоит ли натирать окна авто уксусом зимойВидео

19:35

Завязывать на 9 узлов: зачем люди носят черную нить на ноге

19:10

Что происходит в Покровске: важный нюансмнение

19:06

Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на санкции США – Reuters

18:59

Пролежит круглый год: лучшие варианты хранения капусты, если нет погреба

18:37

"Средства не зачислились": клиент ПриватБанка потерял 100$ за пару минут

18:28

Суд избрал меру пресечения бывшему мэру Одессы Труханову - первые подробности

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять