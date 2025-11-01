Россия ударила по Николаеву Искандером-М: есть погибший, много раненых

Оккупанты атаковали город баллистическим вооружением.

Появились первые данные о последствиях удара по Николаеву / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот (иллюстративный)

Что сообщил Ким:

Россия ударила по Николаеву баллистикой

В результате атаки есть погибший

Среди пострадавших в Николаеве ребенок

Страна-агрессор Россия утром 1 ноября нанесла ракетный удар по городу Николаев. Об этом в Telegram сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его данным, около 07:20 россияне ударили по городу баллистической ракетой, предварительно "Искандер М", с кассетной боевой частью.

Что известно о последствиях атаки на Николаев

По состоянию на 10:30 известно об одном погибшем и 15 раненых разной степени тяжести. Среди пострадавших есть и ребенок, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Также повреждены АЗС, автомобили. Виталий Ким также опубликовал фото последствий атаки на автозаправочную станцию, отметив, что под удар попал обычный гражданский объект.

Последствия удара по Николаеву / фото: Николаевская ОВА

Какие планы у России относительно Николаева

Главред писал, что Россия грезит захватом Украины и не намерена останавливаться на нынешней линии фронта. Это в очередной раз подтвердил пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Российский чиновник выдал бред о том, что многие жители украинских городов Одессы и Николаева хотели бы "увязать свою судьбу с Россией". Но якобы говорить об этом там сейчас опасно.

Атаки РФ на Николаев - последние новости

Ранее сообщалось, что во время одной из атак на Украину в Николаеве в сентябре этого года после громких взрывов был "прилет" вражеского дрона в Корабельном районе.

Напомним, Главред писал, что в августе, в результате обстрела Николаева, были разрушены частные дома, поврежден еще ряд жилищ, в том числе многоэтажки.

Накануне стало известно, что в Николаеве в результате атаки вражеских беспилотников возникли два пожара. Тогда были госпитализированы два человека, другим медицинская помощь "оказывалась на месте".

О персоне: Виталий Ким Виталий Александрович Ким – украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года – председатель Николаевской областной военной администрации, пишет Википедия. Во время полномасштабного вторжения РФ на Украину россияне ударили по зданию Николаевской ОВА. Это произошло 29 марта 2022 года. Тогда в результате удара крылатой ракетой обвалилась центральная часть здания, где находился и кабинет Николая Кима. В момент "прилета" его в здании не было, однако жертв избежать не удалось - погиб 31 человек. У Виталия Кима есть супруга - Юлия. Также у него есть трое детей - дочери Евгения и Александра, сын Руслан. 6 марта 2022 года глава Николаевской ОВА был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

