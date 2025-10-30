'Не удается перехватывать': Игнат раскрыл уникальность массированного удара РФ

https://glavred.info/ukraine/ne-udaetsya-perehvatyvat-ignat-raskryl-unikalnost-massirovannogo-udara-rf-10710887.html Ссылка скопирована

Игнат раскрыл уникальность массированного удара РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, ГСЧС Запорожье

В ночь на 30 октября российские войска осуществили массированный обстрел Украины, использовав ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, на этот раз противник применил почти весь арсенал имеющегося вооружения, нанося удары по разным регионам страны.

"Баллистику, к сожалению, не удается перехватывать там, где нет соответствующих систем", - сказал Игнат. видео дня

Игнат отметил, что баллистические цели перехватывались системой Patriot, а враг применил "Искандер-М" или KN-23 и аэробаллистические ракеты типа Х-47М2 "Кинжал". ПВО столкнулось с большой нагрузкой как на личный состав, так и на технику, однако в итоге многие цели были уничтожены огневыми средствами, а также подавлены средствами РЭБ.

Он добавил, что в последний раз столь масштабная атака наблюдалась в начале октября.

Запуски ракет и дронов осуществлялись с разных направлений - из акватории Черного моря, а также из Курской, Воронежской и других областей России.

Игнат отметил, что сами ракеты остались без значительных изменений, однако ударные БПЛА типа "Шахед" постоянно совершенствуются с тех пор, как их начали применять в 2022 году. Эти модернизации затрудняют их обнаружение и подавление средствами радиоэлектронной борьбы.

Новость дополняется...

