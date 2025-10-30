Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Не удается перехватывать": Игнат раскрыл уникальность массированного удара РФ

Юрий Берендий
30 октября 2025, 15:11
76
'Не удается перехватывать': Игнат раскрыл уникальность массированного удара РФ
Игнат раскрыл уникальность массированного удара РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, ГСЧС Запорожье

В ночь на 30 октября российские войска осуществили массированный обстрел Украины, использовав ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, на этот раз противник применил почти весь арсенал имеющегося вооружения, нанося удары по разным регионам страны.

"Баллистику, к сожалению, не удается перехватывать там, где нет соответствующих систем", - сказал Игнат.

видео дня

Игнат отметил, что баллистические цели перехватывались системой Patriot, а враг применил "Искандер-М" или KN-23 и аэробаллистические ракеты типа Х-47М2 "Кинжал". ПВО столкнулось с большой нагрузкой как на личный состав, так и на технику, однако в итоге многие цели были уничтожены огневыми средствами, а также подавлены средствами РЭБ.

Он добавил, что в последний раз столь масштабная атака наблюдалась в начале октября.

Запуски ракет и дронов осуществлялись с разных направлений - из акватории Черного моря, а также из Курской, Воронежской и других областей России.

Игнат отметил, что сами ракеты остались без значительных изменений, однако ударные БПЛА типа "Шахед" постоянно совершенствуются с тех пор, как их начали применять в 2022 году. Эти модернизации затрудняют их обнаружение и подавление средствами радиоэлектронной борьбы.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
По всей Украине вновь возвращаются к графикам отключений света: детали

По всей Украине вновь возвращаются к графикам отключений света: детали

15:42Украина
"Не удается перехватывать": Игнат раскрыл уникальность массированного удара РФ

"Не удается перехватывать": Игнат раскрыл уникальность массированного удара РФ

15:11Украина
Диане было всего 7 лет: россияне убили маленькую девочку в Винницкой области

Диане было всего 7 лет: россияне убили маленькую девочку в Винницкой области

15:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Гороскоп на ноябрь 2025: Козероги - проявят себя, Весам - риск

Гороскоп на ноябрь 2025: Козероги - проявят себя, Весам - риск

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Последние новости

15:18

Молчанова Владислава Борисовна досье

15:13

Пара купила столетний дом и сорвала "джекпот": что было под ковром в коридоре

15:11

"Не удается перехватывать": Игнат раскрыл уникальность массированного удара РФ

15:09

Диане было всего 7 лет: россияне убили маленькую девочку в Винницкой областиФото

15:09

"Это был мой последний шанс": Ломаченко рассказал о причинах завершения карьеры

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
14:49

Совсем не суржик: откуда на самом деле в украинском языке появилось "шо"Видео

14:28

"Я бегал от него": Melovin заявил о преследовании со стороны депутата

14:23

Почему нельзя сливать кофе в раковину: ученые предупреждают об опасности

14:22

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

Реклама
14:17

Вместе с украинским флагом: Шевченко обратился к старшему сыну

13:54

"Ситуация сложная": Сырский о "блокировании" Сил обороны в Покровске и Купянске

13:47

"Без минусов": украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября

13:41

Можно ли христианам отмечать Хэллоуин: что об этом думает церковь

13:36

Григорий Бакланов попался с новой избранницей - как она выглядит

12:58

Удар по Кремлю и блэкаут в Москве: Тука о целях для дальнобойных средств ВСУ

12:51

Выбрал из-за красоты: участница "Холостяка" раскрыла финалисток шоу

12:50

Более 700 воздушных целей: новые подробности о циничных ударахФото

12:33

"Уже поздно": военкор заявила о "более чем критической" ситуации в Покровске

12:28

"Старшая дочь предложила": Ольга Сумская попала в громкий скандал

12:19

Заряжается 160 секунд и служит десятки лет: итальянцы создали супер-батарейку

Реклама
12:12

Уран откроет границы и приготовит сюрприз: гороскоп на ноябрь 2025 для ДевВидео

12:12

Двойной удар по энергетике: СМИ назвали внутреннюю угрозу для добычи газа

12:02

Как удалить ржавчину на полотенцесушителе: простой, но очень эффективный способВидео

11:33

С ребенком на руках: Тодоренко пришлось пойти на крайние меры

11:24

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

11:21

Почему 31 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

11:13

Гороскоп на ноябрь 2025 для Львов: время менять карьеру и находить любовьВидео

11:06

Погода в Украине резко изменится: в ноябре атакует мороз, снег и новый сюрприз

10:58

Китай может разменять помощь РФ ради сделки с Трампом: СМИ раскрыли сценарий

10:45

Церковный календарь на ноябрь: даты праздников в ноябре

10:42

"Нет культуры": Цимбалюк нецензурно ответил на упреки о "бегстве" заграницу

10:30

Гороскоп на ноябрь 2025 для Раков: ваша мечта совсем близкоВидео

10:30

Максим Галкин оторвался со Светланой Лободой - что он для нее сделал

10:21

Посевной календарь на ноябрь 2025: что нужно успеть посадить

10:14

Атака по Украине: в "УЗ" предупредили о многочасовых задержках ряда поездов

09:58

"Стена минирования": "Флэш" раскрыл самый эффективный способ борьбы с дронамиВидео

09:22

"Процесс начнется немедленно": Трамп объявил о начале испытаний ядерного оружия

09:12

Укрэнерго вводит графики почасовых отключений света: как долго не будет электроэнергииФото

09:05

Трамп и Си Цзиньпин договорились по вопросу войны в Украине - первые подробности

08:57

"Какой молодой": Ксения Мишина показала редкое фото своего отца

Реклама
08:32

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

08:26

За 60 дней из Украины уехали 100 тысяч молодых мужчин - The Telegraph

08:10

Россия просчиталась: удастся ли Путину погрузить Украину в темнотумнение

07:05

В Украине ввели графики отключения света: россияне били по энергетике

06:41

В Украине перебои со светом: регионы под атакой крылатых ракет и Кинжалов

06:10

Зло должно быть уничтожено: о сочувстсвии русским оккупантаммнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

05:06

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

04:30

Откроются двери достатка: четырем знакам зодиака судьба готовит сюрприз

04:18

Массированная атака баллистикой по Запорожью: в городе прозвучала серия взрывовФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять