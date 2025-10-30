Диане было всего 7 лет: россияне убили маленькую девочку в Винницкой области

Что известно:
- РФ атаковала Винницкую область ракетами и дронами
- В результате атаки есть разрушенные дома
- Россияне убили 7-летнюю девочку
В Винницкой области умерла 7-летняя девочка, которая была тяжело ранена в результате российской атаки. Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная.
Маленькая Диана вместе со своей семьей проживала в городе Ладыжин, пишет секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец. Медики пытались спасти ребенка, но состояние девочки было слишком тяжелым.
"В результате вражеской атаки есть пострадавшие среди гражданского населения - четверо взрослых и семилетняя девочка. Двое взрослых госпитализированы, их состояние - средней тяжести. Еще двое получили легкие ранения и отказались от госпитализации. Девочка была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, ее не удалось спасти", - рассказала Заболотная.
Винницкую область атаковали 90 "Шахедов" и 23 крылатые ракеты. Они попали в объект критической инфраструктуры, повредили 23 жилых дома. Известно, что был сильно поврежден двухэтажный дом, в котором жил 21 человек.
"Он претерпел значительные разрушения, поэтому сейчас семьи выселены", - говорится в сообщении.
Обстрел Украины 30 октября - последние новости
Рано утром 30 октября регионы были под атакой крылатых ракет и кинжалов. Также враг запускал ударные дроны. Во многих регионах прогремели мощные взрывы. Одни из них прозвучали в Бурштыне Ивано-Франковской области.
В результате массированной атаки баллистикой по Запорожью было разрушено здание общежития. Мониторинговый канал "monitoringwar" сообщил о серии взрывов в городе и уточнил, что Запорожье находилось под атакой баллистических комплексов "Искандер" из Крыма, Таганрога и Краснодарского края.
Позже стало известно о том, что россияне били по энергетике в разных областях Украины. В результате были введены графики отключения света.
