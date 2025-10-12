Россия изменила тактику ударов по Украине - для каких городов угроза наибольшая

РФ сосредоточилась на ударах по регионам в пределах 100-120 км от линии боевых действий, не все области оказались готовыми к этому, указывает эксперт.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-izmenila-taktiku-udarov-po-ukraine-dlya-kakih-gorodov-ugroza-naibolshaya-10705745.html Ссылка скопирована

Удары по Украине - для каких городов угроза наибольшая / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, alerts in ua

О чем говорится в материале:

Россия изменила тактику ударов по энергообъектам Украины

Под ударом оказываются цели в пределах 100-120 км от линии боевых действий

Есть области, которые оказались не готовы к вражеским атакам

В последнее время Россия изменила тактику ударов по Украине. Теперь вместо массированных атак по многим городам одновременно теперь основной огонь концентрируется на одном конкретном населенном пункте. О том, насколько украинские города способны выдержать такие удары, в интервью Главреду рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Он отметил, что масштабные атаки общенационального уровня прекратились, поскольку не дали ожидаемых результатов. Благодаря укреплению защиты высоковольтных подстанций "Укрэнерго" и энергогенерирующих объектов Россия уже не может достичь стратегических последствий. Несмотря на то, что не все объекты полностью защищены, большинство повреждений ликвидируется за несколько часов, а энергосистема быстро восстанавливает работу или обходит поврежденные участки, поэтому потребители часто даже не замечают последствий атак.

видео дня

"Что сделали россияне? Они переориентировались на удары в полосе шириной преимущественно 100-120 км от линии боевого соприкосновения и государственной границы. В этих регионах они наносят удары по всем элементам критической инфраструктуры. Если раньше россияне условно пытались отключить свет у двух миллионов украинцев, то теперь стремятся, хотя бы, у 60 тысяч", - указывает он.

Харченко отметил, что несмотря на качественную подготовку на национальном уровне, где был учтен предыдущий опыт и достигнут значительный прогресс, ситуация в регионах остается неоднородной. По данным "Укрэнерго", сейчас половина высоковольтных объектов уже имеет второй уровень защиты, а остальные планируют укрепить в течение первых кварталов 2026 года - это считается очень хорошим показателем.

Эксперт указывает на то, что часть объектов генерации также уже защищена, что является положительной тенденцией. В то же время в некоторых регионах подготовка была проведена должным образом, в частности, созданы запасы оборудования, сформированы аварийные бригады и разработаны планы действий, благодаря чему после атак энергетики быстро восстанавливают поставки без паники и слаженно.

"Однако есть области, где мы оказались откровенно не готовы. Именно туда сейчас и направляют большинство ударов. По сути россияне нашли зоны, где распределительные сети вообще незащищены. То есть, к сожалению, подстанции 110 кВ и 35 кВ - фактически не имеют никакой защиты", - добавляет он.

Смотрите видео интервью Александра Харченко Главреду о последствиях российских ударов по энергетике и прохождении зимы:

Харченко указывает на то, что Россия продолжает интенсивно бить по Харькову, Сумам и Ахтырке - регионам, которые подвергаются постоянным обстрелам. Там подготовка была серьезной, но из-за непрерывных атак необходимы дополнительные ресурсы для эффективного противодействия.

"Несмотря на все, я умеренно, но оптимистично оцениваю ситуацию на национальном уровне. Не думаю, что россиянам удастся вызвать масштабные национальные блэкауты или создать критическую ситуацию общегосударственного масштаба. Мы слишком хорошо знаем, как этому противодействовать. А вот на региональном уровне, к сожалению, в определенных регионах проблемы остаются существенными. Хорошая новость в том, что правительство уже выделило дополнительные ресурсы - будут усиливать защиту, формировать резервы оборудования, укреплять энергетическую инфраструктуру. Плохая - что это начали делать только сейчас, а не еще в апреле-июне, когда это надо было делать. Но где находимся, там и находимся", - резюмирует он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какие области станут целью российских атак - мнение эксперта

Как писал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар рассказал, чего стоит ожидать украинской энергосистеме осенью и зимой, а также есть ли риск новых блэкаутов.

По словам эксперта, Россия изменила подход к атакам на энергетическую инфраструктуру Украины. Если три года назад оккупанты пытались массово уничтожить крупные подстанции по всей стране, чтобы вызвать масштабный блэкаут и социальный взрыв, то сейчас эта стратегия не работает. Летом 2024 года враг пытался повторить подобную тактику, однако безрезультатно.

Теперь Россия сосредоточилась на ударах по локальным энергетическим объектам в приграничных и прифронтовых областях - Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской. По мнению Гончара, это связано с тем, что объекты "Укрэнерго" сейчас хорошо укреплены, а большинство поврежденных ранее мощностей уже восстановлено.

"Россияне поняли, что, тратя больше ударных средств, они все равно не достигнут эффекта. Поэтому они начали действовать другим способом. Облэнерго мало работали над защитой своих объектов, поэтому Россия начала бить туда, где не защищено или слабо защищено", - считает Гончар.

Удары по энергетике - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, из-за сложных погодных условий эффективность работы украинской ПВО во время массированной российской атаки была снижена. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 10 октября главный удар врага был направлен на четыре региона Украины.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, новая массированная атака оккупантов на столицу может произойти уже в ближайшие дни.

Кроме того, 9 октября российские войска снова ударили по энергетическому объекту компании ДТЭК. На этот раз под обстрел попала инфраструктура в Одесской области, сообщили в пресс-службе компании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред