Есть ли угроза блэкаута: в Раде назвали цели новых массированных ударов РФ

Алексей Тесля
3 ноября 2025, 08:21
Россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине, предупредил Федор Вениславский.
РФ выбрала цели для ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Главное:

  • Россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в энергетике
  • В Украине и дальше могут быть перебои в электроснабжении

Страна-агрессор РФ сделала ставку на удары по энергетической инфраструктуре Украины в ближайшие месяцы.

Как подчеркнул в комментарии РБК-Украина член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, россияне пытаются дестабилизировать ситуацию нас не только на фронте, но и в тылу.

"Путин (диктатор РФ Владимир Путин, - ред.) взял целенаправленную линию атак на нашу энергосистему и нефтегазовую инфраструктуру – думаю, он это будет продолжать", - говорит он.

По словам парламентария, для Украины важно отвечать на удары агрессора, чтобы граждане России чувствовали то же, что простые украинцы.

"Я думаю, что наши энергетики справятся, но то, что будут и дальше перебои в электроснабжении – мы, конечно, исключать не можем", – добавил он.

Новая тактика массированных ударов РФ

Издание отмечает, что цель врага – разорвать маршруты передачи электроэнергии к потребителям из восточных регионов Украины.

"Риск этой зимы заключается в том, что Москва, во-первых, продолжит атаки на те маневренные ТЭЦ и ТЭС, которые удастся восстановить. Во-вторых, противник может начать массированные удары по импортно-экспортным узлам ENTSO-E, чтобы затруднить импорт резервных мощностей", - не исключают авторы статьи.

Они также предупреждают, что РФ может нацелиться на распределительные устройства, линии вывода и магистральные ЛЭП от АЭС, чтобы станция не могла выдавать электроэнергию в сеть. И таким образом вызвать полный "рассинхрон" энергосистемы.

Россияне за последнее время изменили тактику ударов и по сути, российские обстрелы стали менее предсказуемыми, резюмировали авторы.

Прогноз новых ударов РФ: мнение эксперта

Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил, что Россия стремится вызвать полный энергетический коллапс в стране и нарушить стабильность работы всей энергосистемы. Он отметил, что цель врага — вывести из строя не только тепловые и гидроэлектростанции, но и атомные станции. По словам Плачкова, в случае реализации такого сценария возникнут серьёзные трудности с передачей электроэнергии между регионами.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ начала обстрелы энергетики. Специалисты работают над восстановлением работы и делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Как сообщал Главред, ранее Киевщину атаковал рой шахедов. В разных районах Украины раздавались взрывы, есть перебои со светом.

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что РФ продолжит бить по Украине. Он также назвал три главные цели атак перед зимой.

О персоне: Федор Вениславский

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Федор Вениславский война России и Украины ракетный удар
