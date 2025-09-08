Киевщину атакует рой шахедов: в районе Украинки раздаются взрывы, есть перебои со светом

Российские захватчики снова атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В ночь на 8 сентября жители региона услышали взрывы.
В Киевской ОВА подтвердили работу противовоздушной обороны.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.видео дня
Администрация призвала жителей соблюдать правила безопасности. "Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - подчеркнули во власти.
По данным мониторинговых каналов, ударные БпЛА "Герань-2/3" атаковали Триполье и Украинку, а звуки взрывов были слышны даже в Киеве. Об этом сообщили в "monitoringwar".
В Черниговской и Полтавской областях зафиксировано скопление групп этих ударных дронов, которые движутся в направлении Киевской области.
Канал "Разведка Украины" добавил: "Все идут вдоль русла Днепра в сторону Украинки, Триполья".
Новость дополняется. . . .
