В "Динамо" назревает решение по тренеру: Суркис расставил точки над "і"

В клубе определили позицию относительно дальнейшей работы тренерского штаба после неудачного старта сезона.

Игорь Суркис прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера "Динамо" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi

"Динамо" неудачно стартовало в сезоне 2025/2026

В СМИ появились слухи об отставке Шовковского

Суркис заявил, что тренер имеет кредит доверия клуба

Киевское "Динамо" неудачно стартовало в сезоне 2025/2026. Серия из пяти ничьих в чемпионате и слабые результаты в еврокубках вызвали волну слухов в СМИ о возможном увольнении главного тренера Александра Шовковского.

Однако президент "бело-синих" Игорь Суркис опроверг эти разговоры, заявив, что полностью доверяет наставнику. Об этом он сказал в комментарии клубной пресс-службе.

"В прошлом году он выиграл чемпионат и его обожали. А сегодня он плохой. Бывшие большие футболисты, полупьяницы, которые уже не играют, дают интервью и рассказывают, что тренера нужно снимать или не снимать. Но решать это не им. Если потребуется, я сам приму решение. Я вижу, как Шовковский работает, он прогрессирует как тренер и набирается опыта", - отметил Суркис.

"Вопрос об увольнении не стоит"

Президент клуба подчеркнул, что вопрос об увольнении Шовковского пока не стоит, ведь он видит потенциал тренера и его желание развиваться вместе с командой.

"На сегодня я уверен в Шовковском и доверяю ему. Пусть пишут, что хотят. Сколько работать Шовковскому, решать буду только я. У меня к нему есть доверие. Надо, чтобы команда прогрессировала. Если этого не будет, то, конечно, встанет вопрос о смене тренера. Но я убежден, что Шовковский может прогрессировать вместе с командой. И мы готовы ему всячески способствовать в этом", - резюмировал президент "Динамо".

Поддержка тренерского штаба

По словам Суркиса, ситуация в клубе непростая, однако он отметил профессионализм Шовковского и заверил, что руководство продолжит поддерживать тренерский штаб, несмотря на нынешние результаты.

"Возможно, мы не можем сегодня усилить ему команду так, как хотелось бы. Но он работает с теми, кто есть. Если бы мы захотели собрать команду из иностранцев, даже нигерийцев, мы бы это сделали. Но это совсем другая история", - добавил президент.

"Я сам принимаю решение относительно тренера"

Суркис подчеркнул, что не будет реагировать на спекуляции в медиа, но готов "жестко отвечать на хамство и ложь".

"Пусть пишут что хотят - я сам буду принимать решение относительно тренера. И у меня к нему есть доверие", - подытожил Суркис.

