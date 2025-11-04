Укр
В "Динамо" назревает решение по тренеру: Суркис расставил точки над "і"

Руслан Иваненко
4 ноября 2025, 19:47
82
В клубе определили позицию относительно дальнейшей работы тренерского штаба после неудачного старта сезона.
Шовковский
Игорь Суркис прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера "Динамо" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi

Кратко:

  • "Динамо" неудачно стартовало в сезоне 2025/2026
  • В СМИ появились слухи об отставке Шовковского
  • Суркис заявил, что тренер имеет кредит доверия клуба

Киевское "Динамо" неудачно стартовало в сезоне 2025/2026. Серия из пяти ничьих в чемпионате и слабые результаты в еврокубках вызвали волну слухов в СМИ о возможном увольнении главного тренера Александра Шовковского.

Однако президент "бело-синих" Игорь Суркис опроверг эти разговоры, заявив, что полностью доверяет наставнику. Об этом он сказал в комментарии клубной пресс-службе.

видео дня

"В прошлом году он выиграл чемпионат и его обожали. А сегодня он плохой. Бывшие большие футболисты, полупьяницы, которые уже не играют, дают интервью и рассказывают, что тренера нужно снимать или не снимать. Но решать это не им. Если потребуется, я сам приму решение. Я вижу, как Шовковский работает, он прогрессирует как тренер и набирается опыта", - отметил Суркис.

"Вопрос об увольнении не стоит"

Президент клуба подчеркнул, что вопрос об увольнении Шовковского пока не стоит, ведь он видит потенциал тренера и его желание развиваться вместе с командой.

"На сегодня я уверен в Шовковском и доверяю ему. Пусть пишут, что хотят. Сколько работать Шовковскому, решать буду только я. У меня к нему есть доверие. Надо, чтобы команда прогрессировала. Если этого не будет, то, конечно, встанет вопрос о смене тренера. Но я убежден, что Шовковский может прогрессировать вместе с командой. И мы готовы ему всячески способствовать в этом", - резюмировал президент "Динамо".

Поддержка тренерского штаба

По словам Суркиса, ситуация в клубе непростая, однако он отметил профессионализм Шовковского и заверил, что руководство продолжит поддерживать тренерский штаб, несмотря на нынешние результаты.

"Возможно, мы не можем сегодня усилить ему команду так, как хотелось бы. Но он работает с теми, кто есть. Если бы мы захотели собрать команду из иностранцев, даже нигерийцев, мы бы это сделали. Но это совсем другая история", - добавил президент.

"Я сам принимаю решение относительно тренера"

Суркис подчеркнул, что не будет реагировать на спекуляции в медиа, но готов "жестко отвечать на хамство и ложь".

"Пусть пишут что хотят - я сам буду принимать решение относительно тренера. И у меня к нему есть доверие", - подытожил Суркис.

Как сообщал Главред, в центральном матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги Шахтер одержал победу над Динамо со счетом 3:1. Поединок состоялся в воскресенье, 2 ноября, во Львове. Из-за этого поражения киевляне повторили свой клубный антирекорд в противостоянии с "горняками".

Напомним, что после перехода защитника сборной Украины Ильи Забарного в ПСЖ, где выступает россиянин Матвей Сафонов, парижский клуб может пополнить состав еще одним игроком с российским паспортом.

Кроме того, в первом очном матче сезона 2025/2026 украинские гранды встретились в 1/8 финала Кубка Украины. Динамо оказалось сильнее, одержав волевую победу со счетом 2:1. Этот результат расстроил наставника "горняков" Арду Турана.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

футбол Александр Шовковский новости Динамо Киев новости футбола
