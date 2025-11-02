Парижане рассматривают подписание игрока, что вряд ли понравится украинским болельщикам.

После перехода защитника сборной Украины Ильи Забарного в ПСЖ, где выступает россиянин Матвей Сафонов, парижский клуб может пополнить состав еще одним игроком с российским паспортом.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ, ПСЖ интересуется 20-летним атакующим полузащитником московского "Локомотива" Алексеем Батраковым.

"Следующим летом ПСЖ готовится сделать Локомотиву щедрое предложение", - говорится в сообщении.

Батраков уже провел за московский клуб 61 матч, забил 28 голов и отдал 14 результативных передач. Кроме того, он выступает за сборную России, где оформил по три гола и ассисты.

Напомним, что в 2024 году ПСЖ уже заплатил 20 миллионов евро Краснодару за Матвея Сафонова, часть из которых, по данным медиа, могла пойти на обеспечение российских войск, которые продолжают убивать мирных украинцев.

