Забарный под новым испытанием: французский клуб планирует новую покупку

Руслан Иваненко
2 ноября 2025, 20:13
Парижане рассматривают подписание игрока, что вряд ли понравится украинским болельщикам.
Забарный, ПСЖ
Молодой полузащитник может стать очередным игроком из России в составе ПСЖ / Колаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

  • Станет ли Батраков новым россиянином в ПСЖ
  • Каковы перспективы 20-летнего хавбека в европейском футболе

После перехода защитника сборной Украины Ильи Забарного в ПСЖ, где выступает россиянин Матвей Сафонов, парижский клуб может пополнить состав еще одним игроком с российским паспортом.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ, ПСЖ интересуется 20-летним атакующим полузащитником московского "Локомотива" Алексеем Батраковым.

"Следующим летом ПСЖ готовится сделать Локомотиву щедрое предложение", - говорится в сообщении.

Батраков уже провел за московский клуб 61 матч, забил 28 голов и отдал 14 результативных передач. Кроме того, он выступает за сборную России, где оформил по три гола и ассисты.

Напомним, что в 2024 году ПСЖ уже заплатил 20 миллионов евро Краснодару за Матвея Сафонова, часть из которых, по данным медиа, могла пойти на обеспечение российских войск, которые продолжают убивать мирных украинцев.

Как сообщал Главред, киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона 2025/26. Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 2:1.

Кроме того, известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что у вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко большее влияние на команду, чем у тренера Александра Шовковского.

Напомним, что главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань заинтересован в переходе полузащитника Динамо Валентина Рубчинского.

Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

