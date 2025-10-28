Полное расписание трансляций 1/8 финала Кубка Украины: где смотреть матчи

В данную стадию соревнования вышло 16 команд. Из них лишь 5 - из элитного дивизиона.

Кто сыграет в 1/8 финала Кубка Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fcshakhtar, https://www.instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Кто сыграет в 1/8 финала Кубка Украины

Полное расписание матчей

28-30 октября состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Главред подготовил полное расписание матчей и трансляций.

Кто сыграет в 1/8-й

В данную стадию соревнования вышло 16 команд. Из них лишь 5 - из элитного дивизиона. 7 команд представляют Первую лигу, еще 3 - Вторую, также сыграет один представитель любительского футбола.

Центральным станет противостояние отечественных грандов - киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Поединок станет домашним для "бело-синих" и состоится в среду, 29 октября. Начало - в 18:00.

Полное расписание матчей 1/8 финала Кубка Украины

28 октября (вторник)

12:00, "Чернигов" (1 лига) - "Лесное" (Киев, 2 лига);

14:30, "Буковина" (Черновцы, 1 лига) - "Нива" (Тернополь, 1 лига);

14:30, "Локомотив" (Киев, 2 лига) - "Нива" (Винница, 2 лига).

29 октября (среда)

12:00, "Виктория" (Сумы, 1 лига) - "Ингулец" (Петрово, 1 лига);

14:30, ЛНЗ (Черкассы, УПЛ) - "Рух" (Львов, УПЛ);

18:00, "Динамо" (Киев, УПЛ) - "Шахтер" (Донецк, УПЛ).

30 октября (четверг)

12:00, "Агротех" (Тишковка, любители) - "Феникс-Мариуполь" (1 л);

17:00, "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ) - "Агробизнес" (Волочиск, 1 л).

Согласно регламенту, победитель определяется в одном матче. Если 90 минут завершаются ничейным результатом, команды сразу пробивают серию послематчевых пенальти, без экстратаймов.

Кроме того, 2 ноября, в 18:00 "Шахтер" и "Динамо" снова сыграют между собой, но уже в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги. Матч будет домашним для "горняков".

Где смотреть матчи

Все поединки покажет вживую канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

