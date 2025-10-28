Полное расписание трансляций 1/8 финала Кубка Украины: где смотреть матчи

Вы узнаете:
- Кто сыграет в 1/8 финала Кубка Украины
- Полное расписание матчей
28-30 октября состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Главред подготовил полное расписание матчей и трансляций.
Кто сыграет в 1/8-й
В данную стадию соревнования вышло 16 команд. Из них лишь 5 - из элитного дивизиона. 7 команд представляют Первую лигу, еще 3 - Вторую, также сыграет один представитель любительского футбола.
Центральным станет противостояние отечественных грандов - киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Поединок станет домашним для "бело-синих" и состоится в среду, 29 октября. Начало - в 18:00.
Полное расписание матчей 1/8 финала Кубка Украины
28 октября (вторник)
- 12:00, "Чернигов" (1 лига) - "Лесное" (Киев, 2 лига);
- 14:30, "Буковина" (Черновцы, 1 лига) - "Нива" (Тернополь, 1 лига);
- 14:30, "Локомотив" (Киев, 2 лига) - "Нива" (Винница, 2 лига).
29 октября (среда)
- 12:00, "Виктория" (Сумы, 1 лига) - "Ингулец" (Петрово, 1 лига);
- 14:30, ЛНЗ (Черкассы, УПЛ) - "Рух" (Львов, УПЛ);
- 18:00, "Динамо" (Киев, УПЛ) - "Шахтер" (Донецк, УПЛ).
30 октября (четверг)
- 12:00, "Агротех" (Тишковка, любители) - "Феникс-Мариуполь" (1 л);
- 17:00, "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ) - "Агробизнес" (Волочиск, 1 л).
Согласно регламенту, победитель определяется в одном матче. Если 90 минут завершаются ничейным результатом, команды сразу пробивают серию послематчевых пенальти, без экстратаймов.
Кроме того, 2 ноября, в 18:00 "Шахтер" и "Динамо" снова сыграют между собой, но уже в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги. Матч будет домашним для "горняков".
Где смотреть матчи
Все поединки покажет вживую канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.
Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.
