"Я проиграл много матчей, но...": Туран рассказал, что сломало игру "Шахтера"

Руслан Иваненко
30 октября 2025, 00:56
Туран пообещал серьезно поговорить с командой о последних минутах матча и призвал не отступать после поражений.
Динамо обыграло Шахтер в 1/8 финала Кубка Украины

Кратко:

  • Динамо одержало волевую победу над Шахтером 2:1
  • Украинские гранды встретились в 1/8 финала Кубка Украины
  • Матч завершился победой киевлян в напряженном противостоянии

В первом очном матче сезона 2025/2026 украинские гранды встретились в 1/8 финала Кубка Украины. Динамо оказалось сильнее, одержав волевую победу со счетом 2:1. Этот результат расстроил наставника "горняков" Арду Турана, сообщает сайт Шахтера.

Туран поздравил соперника и отметил арбитров

Турецкий тренер не искал оправданий в действиях судей или игре соперника, а начал послематчевую пресс-конференцию с поздравлений для киевлян:

"Прежде всего, поздравляю Динамо с победой в этом напряженном противостоянии. Надеюсь, что уже в ближайшем будущем мы сможем снова вернуться к подобным матчам в классическом дерби с 40 тысячами или даже больше болельщиков на украинских стадионах", - сказал Туран.

Он также отметил работу арбитров и игру своей команды:

"Также хотел бы отметить арбитраж. Сегодня он был действительно на высоком уровне, мы должны хвалить судей. Что касается игры, то считаю, что первые 15 минут в нашем исполнении были невероятными. Я полностью доволен тем, как игроки выполняли установки. Возможно, они могли выбрать на эти 15 минут лучшие бутсы и правильнее реализовать те моменты, которые у нас возникали. Затем мы потеряли какую-то нашу здоровую сдержанность и под давлением атак соперника во втором тайме немного потеряли концентрацию", - добавил наставник Шахтера.

Планы на будущее

Тренер признался, что разочарован результатом, но намерен двигаться дальше:

"Я очень расстроен, однако мы должны двигаться дальше. Что касается последних 15 минут матча, то у меня будет серьезный разговор со своей командой тет-а-тет в непростом формате. Я проиграл много матчей в своей карьере, однако никогда нельзя проигрывать, отступая назад", - подчеркнул Туран.

Комментарий по поводу замен

В комментарии для FootballHub наставника "горняков" также спросили о неудачных заменах и усилении игры Динамо со скамейки запасных:

"Это потому, что в Динамо лучший главный тренер. Он сумел лучше повлиять на ход событий в матч. Это сказывается, когда вы играете против такого соперника, как Динамо, особенно на их поле. Они чувствуют поддержку родных трибун и создают давление. К сожалению, мы сегодня до конца не сумели с этим давлением справиться", - резюмировал Туран.

Напомним, что Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26. Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 2:1.

Читайте также:

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
