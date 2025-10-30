"Это был мой последний шанс": Ломаченко рассказал о причинах завершения карьеры

Василий Ломаченко объяснил свое решение закончить с боксерской карьерой.

https://glavred.info/sport/eto-byl-moy-posledniy-shans-lomachenko-rasskazal-o-prichinah-zaversheniya-karery-10710881.html Ссылка скопирована

Ломаченко рассказал о причинах завершения карьеры / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

Ломаченко потерял мотивацию

Обсуждения потенциального поединка прекращены

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, почему он решил завершить профессиональную карьеру в боксе. В комментарии Fight News он объяснил свое решение.

"Это было несложно. Я потерял мотивацию. Я хотел стать абсолютным чемпионом мира, но когда я проиграл Хейни, - это был мой последний шанс. После этого я получил еще один пояс и завершил с боксом. Дело было не в травмах или физической форме, а только в мотивации", - поделился Ломаченко. видео дня

Также у украинца спросили, продолжатся ли переговоры с обладателем пояса WBA в легком весе Джервонтой "Танком" Дэвисом. Он ответил, что обсуждения потенциального поединка прекращены.

"Переговоры с "Танком"? Нет смысла говорить об этом, потому что я закончил с боксом", - подчеркнул Ломаченко.

Василий Ломаченко - последние новости по теме

Ранее Главред писал, что украинский боксер Василий Ломаченко завершил карьеру.

Ранее стало известно, что скандально известный украинский боксер Василий Ломаченко призвал украинцев любить российских оккупантов и молиться за них. Это сообщение вызвало особый восторг среди российских сторонников Ломаченко, которые подписаны на его страницу.

Напомним, в июне 2023 года, когда Ломаченко еще был в профессиональном спорте, бывший чемпион мира по версии WBO Тимоти Брэдли заявил, что украинскому боксеру нужно уменьшать свою весовую категорию - то есть вернуться во второй полулегкий дивизион.

Другие новости спорта:

Кто такой Василий Ломаченко Ломаченко Василий Анатольевич (род. 17 февраля 1988, г. Белгород-Днестровский, Одесская область, УССР) - профессиональный боксер.

Чемпион мира в полулегком (версия WBO (2014 - 2016)), втором полулегком весе (версия WBO (2016 - 2018)) и легком (версии WBA (Super) (2018 - 2020), WBO (2018 - 2020), WBC (2019 - 2020), IBF (2024 - т.ч.) и The Ring (2018 - 2020)) весовых категориях. В общем победил 15 бойцов за титул чемпиона мира.

Двукратный чемпион Олимпийских игр (в 2008 и 2012 годах).

На любительском уровне двукратный чемпион мира (2009, 2011), чемпион Европы (2008), многократный чемпион Украины. Заслуженный мастер спорта Украины.

Самый титулованный украинский боксер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред