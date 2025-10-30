Укр
"Это был мой последний шанс": Ломаченко рассказал о причинах завершения карьеры

Виталий Кирсанов
30 октября 2025, 15:09
35
Василий Ломаченко объяснил свое решение закончить с боксерской карьерой.
Кратко:

  • Ломаченко потерял мотивацию
  • Обсуждения потенциального поединка прекращены

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, почему он решил завершить профессиональную карьеру в боксе. В комментарии Fight News он объяснил свое решение.

"Это было несложно. Я потерял мотивацию. Я хотел стать абсолютным чемпионом мира, но когда я проиграл Хейни, - это был мой последний шанс. После этого я получил еще один пояс и завершил с боксом. Дело было не в травмах или физической форме, а только в мотивации", - поделился Ломаченко.

видео дня

Также у украинца спросили, продолжатся ли переговоры с обладателем пояса WBA в легком весе Джервонтой "Танком" Дэвисом. Он ответил, что обсуждения потенциального поединка прекращены.

"Переговоры с "Танком"? Нет смысла говорить об этом, потому что я закончил с боксом", - подчеркнул Ломаченко.

Ранее Главред писал, что украинский боксер Василий Ломаченко завершил карьеру.

Ранее стало известно, что скандально известный украинский боксер Василий Ломаченко призвал украинцев любить российских оккупантов и молиться за них. Это сообщение вызвало особый восторг среди российских сторонников Ломаченко, которые подписаны на его страницу.

Напомним, в июне 2023 года, когда Ломаченко еще был в профессиональном спорте, бывший чемпион мира по версии WBO Тимоти Брэдли заявил, что украинскому боксеру нужно уменьшать свою весовую категорию - то есть вернуться во второй полулегкий дивизион.

Кто такой Василий Ломаченко

Ломаченко Василий Анатольевич (род. 17 февраля 1988, г. Белгород-Днестровский, Одесская область, УССР) - профессиональный боксер.
Чемпион мира в полулегком (версия WBO (2014 - 2016)), втором полулегком весе (версия WBO (2016 - 2018)) и легком (версии WBA (Super) (2018 - 2020), WBO (2018 - 2020), WBC (2019 - 2020), IBF (2024 - т.ч.) и The Ring (2018 - 2020)) весовых категориях. В общем победил 15 бойцов за титул чемпиона мира.
Двукратный чемпион Олимпийских игр (в 2008 и 2012 годах).
На любительском уровне двукратный чемпион мира (2009, 2011), чемпион Европы (2008), многократный чемпион Украины. Заслуженный мастер спорта Украины.
Самый титулованный украинский боксер.

