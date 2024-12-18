Украинский боксер Василий Ломаченко завершил карьеру - СМИ

Слухи о решении Ломаченко повесить перчатки на гвоздь подтвердились.

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Сам Ломаченко официально не прокомментировал свое решение / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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Ломаченко официально объявил о завершении карьеры

Уйти на спортивную пенсию украинский боксер решил в 36 лет

Осенью инсайдеры заявили, что известный украинский боксер Василий Ломаченко подумывает о завершении карьеры. А уже в среду, 18 декабря, известный журналист Майкл Бенсон подтвердил эту информацию в соцсети X.

"Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет", - написал он.

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Бенсон отметил, что Ломаченко неоднократно выигрывал чемпионаты мира в трех весовых категориях от полулегкой до легкой и пожелал украинскому спортсмену успехов в будущих начинаниях.

Отметим, что последний бой боксер провел еще в мае 2024 года. Тогда он одержал победу над Джорджем Камбососом и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Важно отметить и то, что сам боксер пока официально не комментировал эту информацию, а СМИ обратили внимание, что аккаунт спортивного инсайдера Майкла Бенсона в Х может не принадлежать журналисту, поскольку он якобы продал его накануне представителям Саудовской Аравии.

Василий Ломаченко - последние новости по теме

Ранее Главред писал, что президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман уверен в том, что у скандального украинского боксера Василия Ломаченко судьи не отбирали победу в поединке против американца Девина Хейни.

Накануне стало известно, что скандально известный украинский боксер Василий Ломаченко призвал украинцев любить российских оккупантов и молиться за них. Это сообщение вызвало особый восторг среди российских сторонников Ломаченко, которые подписаны на его страницу.

Напомним, в июне 2023 года, когда Ломаченко еще был в профессиональном спорте, бывший чемпион мира по версии WBO Тимоти Брэдли заявил, что украинскому боксеру нужно уменьшать свою весовую категорию - то есть вернуться во второй полулегкий дивизион.

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Кто такой Василий Ломаченко Ломаченко Василий Анатольевич (род. 17 февраля 1988, г. Белгород-Днестровский, Одесская область, УССР) - профессиональный боксер.

Чемпион мира в полулегком (версия WBO (2014 - 2016)), втором полулегком весе (версия WBO (2016 - 2018)) и легком (версии WBA (Super) (2018 - 2020), WBO (2018 - 2020), WBC (2019 - 2020), IBF (2024 - т.ч.) и The Ring (2018 - 2020)) весовых категориях. В общем победил 15 бойцов за титул чемпиона мира.

Двукратный чемпион Олимпийских игр (в 2008 и 2012 годах).

На любительском уровне двукратный чемпион мира (2009, 2011), чемпион Европы (2008), многократный чемпион Украины. Заслуженный мастер спорта Украины.

Самый титулованный украинский боксер.

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