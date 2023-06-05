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"Слезы - это не слабость": Усик неожиданно взял и поддержал Ломаченко

Дмитрий Видоменко
5 июня 2023, 17:08 обновлено 5 июня, 17:10
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Александр Усик не считает проявлением слабости слезы фаната православия Ломаченко после поражения от Хэйни в бою 20 мая.
Усик, Ломаченко
Александр Усик неожиданно поддержал Василия Ломаченко / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский боксер Александр Усик говорит, что не считает проявлением слабости слезы своего коллеги (и известного фаната московского православия) Василия Ломаченко после поражения в бою от американца Девина Хэйни 20 мая. Свое мнение Усик высказал в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

"7-5 по раундам в пользу Ломаченко. Его ограбили в этом бою. Было вот такое судейство, плюс дали дорогу молодому парню и проявили неуважение к тем ребятам, которые много лет дарили болельщикам хорошие бои. Ломаченко заслужил победу в этом бою и звание абсолютного чемпиона мира. Слезы Василия после боя? Я думаю, это произошло из-за того, что он поговорил со своим сыном. Где-то себе в голове он подумал, что не сделал чего-то, чтобы порадовать своих детей и болельщиков. Поэтому мы увидели такие эмоции. Но, послушайте, если мужчина проявляет так эмоции и у него идут слезы - это не слабость. Это нормально и естественно", – сказал Усик.

Скандалы с Ломаченко

Ранее на своей странице в Instagram Ломаченко публиковал коллаж, намекающий на единство украинцев и жителей страны-агрессора - россиян.

видео дня

Позднее боксер угодил в грандиозный скандал, опубликовав видео с епископом УПЦ (МП) Лукой (Андреем Коваленко). Болельщики жестко раскритиковали боксера, посоветовав переехать в Россию и сдать украинский паспорт.

Позднее Василий Ломаченко опубликовал фото того, как он выпекает просфоры в Киево-Печерской Лавре - вместе со священнослужителями УПЦ (МП).

Впоследствии Ломаченко попросту закрыл свой профиль в Instagram для пользователей из Украины.

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Александр Усик Василий Ломаченко
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