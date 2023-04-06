Ломаченко растекся в подхалимстве УПЦ МП и получил лайк от Усика

Боксер Ломаченко опубликовал у себя в Instagram хвалебный пост в адрес иерарха УПЦ Московского патриархата - митрополита Онуфрия.

Александр Усик и Василий Ломаченко / коллаж фото УНИАН

Скандальный спортсмен, бывший чемпион мира по боксу по трем версиям Василий Ломаченко опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram хвалебный пост в адрес скандального иерарха УПЦ Московского патриархата – Онуфрия (Березовского).

"Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий – наш столб. Мир всем! С Богом!" – написал скандальный боксер.

Интересно, что публикацию Ломаченко быстро лайкнул чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик (его недавно заметили в Киево-Печерской лавре во время выселения оттуда представителей УПЦ МП).

видео дня

Скандалы с Ломаченко

Ранее на своей странице в Instagram Ломаченко публиковал коллаж, намекающий на единство украинцев и жителей страны-агрессора - россиян.

Позднее боксер угодил в грандиозный скандал, опубликовав видео с епископом УПЦ (МП) Лукой (Андреем Коваленко). Болельщики жестко раскритиковали боксера, посоветовав переехать в Россию и сдать украинский паспорт.

Позднее Василий Ломаченко опубликовал фото того, как он выпекает просфоры в Киево-Печерской Лавре - вместе со священнослужителями УПЦ (МП).

Впоследствии Ломаченко попросту закрыл свой профиль в Instagram для пользователей из Украины.

Другие новости по теме: